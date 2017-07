All eyes will once again be on SW19 today with a host of tennis' biggest names in action at the All England Club on Saturday.

Roger Federer will continue his bid for an eighth Wimbledon title against Germany's Mischa Zverev while Novak Djokovic will hope to continue his quest for another Grand Slam when he faces Ernests Gulbis of Latvia.

Last year's runner-up Milos Raonic is also in action while Dominic Thiem and Grigor Dimitrov will also be on court.

Wimbledon: The greatest pictures from The Championships







1/50 Andy Murray walks of court with the trophy past the ball boys and girls on Centre court after beating Milos Raonic in 2016. Colorsport / Andrew Cowie

2/50 Serena Williams falls to the ground after winning match point on Centre Court in 2016. Colorsport / Andrew Cowie

3/50 Novak Djokovic with the trophy with Roger Federer on Centre Court, in 2015. Colorsport / Andrew Cowie

4/50 Serena Williams balances the Venus Rosewater Dish on her head with no hands as she walks off Centre Court. Colorsport / Andrew Cowie

5/50 Novak Djokovic shows off the trophy on Centre Court. Colorsport / Andrew Cowie

6/50 Petra Kvitova holds her winners Plate on Centre Court in 2014. Colorsport / Andrew Cowie

7/50 Andy Murray celebrates with the crowd after winning match point in 2013. Colorsport / Andrew Cowie

8/50 Marion Bartoli climbs up into the stand to family and coaches after beating Sabine Lisicki in 2013. Colorsport / Andrew Cowie

9/50 Andy Murray congratulates Roger Federer in 2012. Colorsport / Andrew Cowie

10/50 Serena Williams with the Ladies Plate in 2012. Colorsport / Andrew Cowie

11/50 Novak Djokovic defeats Rafael Nadal in the final of the mens singles on day thirteen at Wimbledon 2011. Ian MacNicol

12/50 Petra Kvitova with her trophy after defeating Maria Sharapova in their final match of the womens singles on day twelve at Wimbledon 2011. Ian MacNicol

13/50 Rafael Nadal beat Tomas Berdych in the 2010 final. Kieran Galvin / Colorsport

14/50 Serena Williams after beating Vera Zvonareva. Kieran Galvin / Colorsport

15/50 Roger Federer kisses the trophy after beating Andy Roddick in 2009. COLORSPORT / Cowie

16/50 Serena Williams shows off the dish to photographers in 2009. COLORSPORT / Cowie

17/50 Venus Williams (USA) walks past the Photographers on Centre Court in 2007. COLORSPORT

18/50 Rafael Nadal of Spain drops onto the grass to celebrate winning the title. Colorsport / Imago

19/50 Roger Federer with the mens trophy after winning the title for the 5th time in a row. COLORSPORT

20/50 Venus holds aloft the Ladies Shield after beating Marion Bartoli in 2007. COLORSPORT

21/50 Roger Federer with the Trophy, glances over at Rafael Nadal. COLORSPORT

22/50 Amelie Mauresmo celebrates match point. She beat Henin Hardenne in the 2006 final. COLORSPORT

23/50 Roger Federer drops to the ground after winning match point in 2005. COLORSPORT

24/50 Federer plays a shot in 2005. COLORSPORT

25/50 Serena Williams with the Ladies Shield and sister Venus Willams, in 2005. Colorsport

26/50 Maria Sharapova stunned Serena Williams in the 2004 final.

27/50 Venus Williams hugs the winners plate in 2005. COLORSPORT

28/50 Roger Federer holds aloft the Mens Singles Trophy after his straight sets victory over Mark Philippoussis in 2003. COLORSPORT

29/50 Serena and Venus Williams smilling after the 2003 Womens Final, won by Serena. COLORSPORT

30/50 Lleyton Hewitt celebrates victory in 2002. Colorsport

31/50 Goran Ivanisevic celebrates beating Tim Henman in the mens semi-final in 2001. Colorsport

32/50 Venus Williams with the Ladies trophy after defeating Justine Henin in 2001. Colorsport

33/50 Venus Williams celebrates with the Ladies winners plate after defeating Lindsey Davenport in 2001. Colorsport

34/50 Pete Sampras with The Mens singles trophy in 2000. COLORSPORT

35/50 Pete Sampras kisses the Mens Wimbledon Trophy after beating Andre Agassi in 1999. COLORSPORT

36/50 Ladies winner Lindsay Davenport with the trophy and and runner-up Steffi Graf. Colorsport / Andrew Cowie

37/50 Pete Sampras celebrates. COLORSPORT

38/50 Jana Novotna celebrates victory in 1998. COLORSPORT

39/50 In 1997 Pete Sampras got the better of Cedric Pioline. COLORSPORT

40/50 Martina Hingis holds aloft the Ladies Plate. Colorsport / Andrew Cowie

41/50 Richard Krajicek drops to the ground after winning the final on Centre Court. He beat Mal Washington. COLORSPORT

42/50 Steffi Graf shows Sanchez Vicario the Shield after the presentation on Centre Court. Colorsport

43/50 Pete Sampras shortly after beating Boris Becker in 1995. COLORSPORT

44/50 Steffi Graf celebrates after winning match point in 1995. Colorsport/ Stewart Fraser

45/50 Pete Sampras reacts after beating Goran Ivanišević 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0 in the 1994 final. COLORSPORT

46/50 Conchita Martinez is the only Spanish player to have won the women's singles title at Wimbledon, where she beat Martina Navratilova to win the 1994 title. Colorsport

47/50 Steffi Graff of Germany glances over to Jana Novotna as she breaks down in tears at the presentation after losing the match. Colorsport

48/50 Sampras beat Jim Courier 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3 in the 1993 final.

49/50 Andre Agassi receives the trophy from the Duchess of Kent in 1992.

50/50 Stefi Graf shows off the ladies Plate to the crowd. Colorsport/ Stewart Fraser

On the women's side top seed Angelique Kerber faces Shelby Rogers while Agnieszka Radwanksa opens up proceedings on Centre.

(All times BST, seeds in brackets)

Centre Court

13:00: (9) Agnieszka Radwanska (Pol) v (19) Timea Bacsinszky (Swi), Ernests Gulbis (Lat) v (2) Novak Djokovic (Ser), (27) Mischa Zverev (Ger) v (3) Roger Federer (Swi)

Court 1

13:00: (6) Milos Raonic (Can) v (25) Albert Ramos-Vinolas (Spa), Anett Kontaveit (Est) v (5) Caroline Wozniacki (Den), (8) Dominic Thiem (Aut) v Jared Donaldson (USA)

Court 2

11:30: Sorana Cirstea (Rom) v (14) Garbine Muguruza (Spa), (1) Angelique Kerber (Ger) v Shelby Rogers (USA), Sebastian Ofner (Aut) v (10) Alexander Zverev (Ger)

Court 3

11:30: (13) Grigor Dimitrov (Bul) v Dudi Sela (Isr), Alison Riske (USA) v (24) Coco Vandeweghe (USA), David Ferrer (Spa) v (11) Tomas Berdych (Cze)

Court 4

11:00: Marta Paigina (Rus) v Esther Adeshina (Gbr), (1) Corentin Moutet (Fra) v Sebastian Baez (Arg), Astrid Wanja Brune Olsen (Nor) v Hailey Baptiste (USA), (3) Zsombor Piros (Hun) v Timofey Skatov (Rus), Artem Dubrivnyy (Rus) v Alan Fernando Rubio Fierros (Mex)

Court 5

11:30: Holly Fischer (Cze) v (12) Mai Hontama (Jpn), Anna Loughlan (Gbr) v Thaisa Grana Pedretti (Bra), Jack Draper (Gbr) v (2) Yibing Wu (Chn), Aidan McHugh (Gbr) v Gianni Ross (USA), Gemma Heath (Gbr) v (2) Whitney Osuigwe (USA)

Court 6

11:30: Maria Jose Portillo Ramirez (USA) v Eliz Maloney (Gbr), (8) Emily Appleton (Gbr) v Ayumi Miyamoto (Jpn), Ondrej Styler (Cze) v (6) Marko Miladinovic (Ser), Tomas Machac (Cze) v Hamish Stewart (Gbr)

Court 7

11:30: Mirjana Lucic-Baroni (Cro) & Andrea Petkovic (Ger) v (5) Lucie Hradecka (Cze) & Katerina Siniakova (Cze), Lara Arruabarrena (Spa) & Arantxa Parra Santonja (Spa) v Beatriz Haddad Maia (Bra) & Ana Konjuh (Cro), (16) Oliver Marach (Aut) & Mate Pavic (Cro) v Ilija Bozoljac (Ser) & Flavio Cipolla (Ita)

Court 8

11:30: Julian Knowle (Aut) & Philipp Oswald (Aut) v (14) Florin Mergea (Rom) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak), (7) Julia Goerges (Ger) & Barbora Zahlavova Strycova (Cze) v Shuko Aoyama (Jpn) & Zhaoxuan Yang (Chn), Catherine Cartan Bellis (USA) & Marketa Vondrousova (Cze) v Kateryna Bondarenko (Ukr) & Aleksandra Krunic (Ser)

Court 9

11:00: Fernanda Labrana (Chi) v Denisa Hindova (Cze), (4) Elena Rybakina (Rus) v Ellie Douglas (USA), Daniela Vismane (Lat) v (9) Maria Camila Osorio Serrano (Col), (15) Duarte Vale (Por) v Michael Vrbensky (Cze), Emiliana Arango (Col) v Paula Arias Manjon (Spa)

Court 10

11:00: Naho Sato (Jpn) v (15) Zeel Desai (Ind), Mihaela Lorena Marculescu (Rom) v Sofya Lansere (Rus), Amina Anshba (Rus) v (7) Taylor Johnson (USA), Danny Thomas (USA) v (14) Zizou Bergs (Bel), (12) Yshai Oliel (Isr) v Alexandre Rotsaert (USA)

Court 11

11:00: Alafia Ayeni (USA) v Menelaos Efstathiou (Cyp), (11) Olga Danilovic (Ser) v Ann Li (USA), Simona Waltert (Swi) v Yuki Naito (Jpn), Chun Hsin Tseng (Tpe) v Shinji Hazawa (Jpn), (5) Yuta Shimizu (Jpn) v Ryan Nijboer (Ned)

Court 12

11:30: Polona Hercog (Slo) v (7) Svetlana Kuznetsova (Rus), (15) Gael Monfils (Fra) v Adrian Mannarino (Fra), & v (2) Bruno Soares (Bra) & Elena Vesnina (Rus), (13) Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) & Anna-Lena Groenefeld (Ger) v Henri Kontinen (Fin) & Heather Watson (Gbr)

Court 14

11:30: (5) Bob Bryan (USA) & Mike Bryan (USA) v Marcin Matkowski (Pol) & Max Mirnyi (Blr), (1) Henri Kontinen (Fin) & John Peers (Aus) v Scott Clayton (Gbr) & Jonny O'Mara (Gbr), & v (14) Marcin Matkowski (Pol) & Kveta Peschke (Cze)

Court 16

11:30: (4) Lukasz Kubot (Pol) & Marcelo Melo (Bra) v Philipp Petzschner (Ger) & Alexander Peya (Aut), Jocelyn Rae (Gbr) & Laura Robson (Gbr) v Makoto Ninomiya (Jpn) & Renata Voracova (Cze), (9) Juan Sebastian Cabal (Col) & Abigail Spears (USA) v Artem Sitak (Nzl) & Olga Savchuk (Ukr), Yosuke Watanuki (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn) v (4) Ivan Dodig (Cro) & Sania Mirza (Ind)

Court 17

11:30: (4) Timea Babos (Hun) & Andrea Hlavackova (Cze) v Lesley Kerkhove (Ned) & Lidziya Marozava (Blr), (13) Kirsten Flipkens (Bel) & Sania Mirza (Ind) v Naomi Broady (Gbr) & Heather Watson (Gbr), (10) Ryan Harrison (USA) & Michael Venus (Nzl) v Johan Brunstrom (Swe) & Andreas Siljestrom (Swe), (12) Max Mirnyi (Blr) & Ekaterina Makarova (Rus) v Philipp Petzschner (Ger) & Kirsten Flipkens (Bel)

Court 18

11:30: Magdalena Rybarikova (Svk) v Lesia Tsurenko (Ukr), Petra Martic (Cro) v Zarina Diyas (Kaz), Fabrice Martin (Fra) & Raluca Olaru (Rom) v (10) Rohan Bopanna (Ind) & Gabriela Dabrowski (Can), Liam Broady (Gbr) & Naomi Broady (Gbr) v (16) Roman Jebavy (Cze) & Lucie Hradecka (Cze)