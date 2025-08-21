Claudio Echeverri se va al Bayer Leverkusen, cedido por Man City, para cubrir baja de Wirtz

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

El joven mediocampista ofensivo Claudio Echeverri fue cedido por el Manchester City al Bayer Leverkusen y tendrá un gran desafío por delante.

Considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol sudamericano, el argentino de 19 años se va a la Bundesliga en un préstamo de una temporada para “ganar más experiencia”, según informó el City.

Se espera que asuma el papel de creador de juego después de que Florian Wirtz fue traspasado a Liverpool por un monto de hasta 156 millones de dólares en junio, en medio de un masivo éxodo de jugadores del Leverkusen tras la salida de Xabi Alonso como entrenador.

“Los aficionados al fútbol vienen al estadio para ver a jugadores como Claudio. Su creatividad aportará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas”, señaló Simon Rolfes, director deportivo del club alemán.

Echeverri firmó con el City en enero de 2024, pero no se unió al equipo hasta un año después. Siguió jugando a préstamo con River Plate hasta febrero de este año, cuando finalmente se incorporó al plantel de Pep Guardiola en Inglaterra.

Disputó tres partidos con el City, incluyendo un debut en la final de la Copa FA. Marcó su primer gol en su primera titularidad para el equipo contra Al Ain en el Mundial de Clubes.

El Leverkusen se prepara para debutar en la Bundesliga este sábado contra Hoffenheim. Salieron victoriosos de la primera ronda de la Copa de Alemania la semana pasada en el primer partido bajo la conducción del entrenador Erik ten Hag.

