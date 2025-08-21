La Serie A sigue siendo la liga más impredecible de Europa

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

Lo inesperado es lo habitual en la primera división de Italia, cuya temporada arranca este fin de semana.

La Serie A se ha convertido en la más impredecible de las cinco ligas de fútbol más grandes de Europa, prodigando cuatro campeones diferentes en las últimas seis temporadas.

Además, la temporada pasada marcó la segunda vez en cuatro años que la puja por el título se decidió en la última jornada.

En comparación, Liverpool o Manchester City han acaparado los títulos de la Liga Premier las últimas ocho temporadas. España es esencialmente un batalla a dos entre el Real Madrid y el Barcelona. El Bayern Múnich ha ganado 12 de los últimos 13 títulos de la Bundesliga. Y el Paris Saint-Germain es igualmente dominante en Francia.

Así que, aunque el Napoli es el favorito para repetir como campeón esta temporada, hay un puñado de serios contendientes: Inter de Milán, AC Milan, Juventus, Roma y Atalanta.

El Napoli superó al Inter por un punto la temporada pasada en una carrera tan cerrada que planteó la posibilidad de un desempate a partido único para determinar el título, una regla que sigue vigente para esta temporada si dos equipos terminan empatados.

Esto es lo que hay que saber sobre la Serie A:

De Bruyne al Napoli

Cuando el Partenopei ganó el título en 2023, siguió el scudetto con un decepcionante décimo lugar.

El exigente entrenador Antonio Conte, quien fue contratado después del desastre de la temporada 2023-24, probablemente no permitirá una decepción similar al comenzar su segunda campaña a cargo del club del sur.

La llegada de Kevin De Bruyne desde el Manchester City podría formar uno de los mejores mediocampos de Europa junto a Scott McTominay (el último MVP de la Serie A) y Stanislav Lobotka, un mago del pase.

Pero ya hay preocupación en el seno del equipo, ya que el delantero Romelu Lukaku podría requerir cirugía por una lesión en el músculo del muslo izquierdo.

El Inter sigue adelante tras debacle ante el PSG

Los Nerazzurri deberían estar motivados bajo el nuevo técnico Cristian Chivu después de ver cómo la posibilidad de un triplete la temporada pasada se desmoronó de manera espectacular. La derrota por 5-0 ante el PSG en la final de la Liga de Campeones dejó al Inter sin trofeos.

Lautaro Martínez y Marcus Thuram siguen siendo una de las mejores parejas de ataque en Italia, pero el banquillo del Inter deja mucho que desear.

Campeones mundiales dirigiendo

Un carrusel de entrenadores vio al Milan volver a contratar a Massimiliano Allegri después de quedarse fuera de Europa, Gian Piero Gasperini traslada su fútbol ofensivo de Atalanta a la Roma, y Maurizio Sarri regresa a la Lazio un año después de renunciar a su puesto en el club de la capital.

También hay cuatro campeones mundiales entre los 20 entrenadores: Cesc Fàbregas en el Como (España, 2010); Patrick Vieira en el Genoa (Francia, 1998), Alberto Gilardino en el ascendido Pisa (Italia, 2006) y Fabio Grosso en el ascendido Sassuolo (Italia, 2006).

Modric va en serio

El traspaso de Luka Modric al Milan, el club que apoyó que seguía de niño, después de 13 temporadas en el Madrid, no es solo un movimiento sentimental, asevera el ex Balón de Oro de 39 años.

Modric indicó que no tolerará una repetición del octavo lugar del Milan la temporada pasada.

“El Milan no puede estar satisfecho con lo promedio”, dijo Modric. “Necesita tener los objetivos más grandes posibles, ganar títulos, competir con los mejores equipos del mundo. Y por eso estoy aquí".

La Juventus recibe a David

El delantero canadiense Jonathan David ha impresionado en la pretemporada después de firmar un contrato de cinco años con la Juventus.

“Si recibe el balón, marca”, dijo el entrenador de la Juventus, Igor Tudor.

Las primeras prestaciones del David, de 25 años, han llevado a la Juventus a poner en el mercado al delantero centro Dusan Vlahovic.

Viaje a Australia

Un partido de la Serie A entre dos equipos ubicados a unos 50 kilómetros (30 millas) de distancia podría jugarse en Australia más adelante esta temporada.

Se quiere montar un partido entre el Milan y el Como en Perth en febrero, cuando tanto el Milan como el Inter tendrán que alejarse de su ciudad por buen tiempo debido a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Sin embargo, la FIFA aún no ha dado su aprobación.

La otra novedad de la temporada es que los árbitros anunciarán las decisiones del VAR en vivo dentro de los estadios.

Napoli abre en el ascendido Sassuolo

La temporada comienza el sábado con cuatro partidos: Genoa-Lecce; Sassuolo-Napoli; Milan-Cremonese; y Roma-Bologna. El domingo: Cagliari-Fiorentina; Como-Lazio; Atalanta-Pisa; y Juventus-Parma. El lunes: Udinese-Hellas Verona; e Inter-Torino.

