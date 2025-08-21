Brent Hinds, exvocalista y guitarrista de Mastodon, muere a los 51 años en accidente de moto

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

Brent Hinds, el ex cantante y guitarrista de la banda de heavy metal ganadora del Grammy Mastodon, ha muerto en un accidente de motocicleta en Atlanta, según informaron la banda y las autoridades. Tenía 51 años.

Hinds falleció mientras conducía una motocicleta Harley-Davidson la noche del miércoles cuando el conductor de un BMW SUV no cedió el paso al girar, según la policía de Atlanta. Hinds fue descrito como "inconsciente" en la escena.

La banda expresó en las redes sociales: "Estamos con el corazón roto, conmocionados y aún tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos".

Mastodon tuvo tres álbumes que llegaron al Top 10 de la lista Billboard 200 y dos que encabezaron la lista de Álbumes de Rock: "Emperor of Sand" en 2017 y "Once More 'round the Sun" en 2014.

Hinds cofundó Mastodon en el 2000 junto con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor. El tercer álbum de estudio de Mastodon, "Blood Mountain" de 2006, fue el primero en alcanzar el Top 40, llegando al número 32 en el Billboard 200.

Hinds dejó la banda en marzo de 2025. No se dio ninguna razón para su partida. La banda dijo que habían "decidido mutuamente separarse", pero comentarios hechos por Hinds en Instagram indicaron una relación difícil con sus compañeros.

En ese momento, la agrupación manifestó: "Estamos profundamente orgullosos y más que agradecidos por la música y la historia que hemos compartido y le deseamos todo el éxito y la felicidad en sus futuros proyectos".

Mastodon, que forjó un feroz metal, una maestría progresiva y tendencias de sludge rock, obtuvo seis nominaciones al Grammy, ganando uno en 2017 a mejor interpretación de metal por "Sultan's Curse" del álbum "Emperor of Sand".

La revista Rolling Stone incluyó el álbum de Mastodon de 2011, "The Hunter", entre los mejores del año, diciendo que la banda había "simplificado su thrash fundido en un golpe tenso que no retrocede ni un ápice en su complejidad natural de rareza innata".

Hinds tenía previsto realizar una gira por Europa más tarde este año con Fiend Without a Face, su proyecto paralelo durante sus años con Mastodon.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.