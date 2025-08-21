¿Cuántas especies de jirafas hay en África? Nuevo análisis científico cuadruplica la cifra

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

Las jirafas ofrecen una imagen majestuosa en África con sus largos cuellos y manchas distintivas. Ahora resulta que hay cuatro especies diferentes de jirafas en el continente, según un nuevo análisis científico publicado el jueves.

Los investigadores consideraban antes que todas las jirafas de África pertenecían a una sola especie. Nuevos datos y estudios genéticos han llevado a un grupo de trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a dividir al mamífero más alto en tierra en cuatro grupos: jirafas del norte, jirafas reticuladas, jirafas masái y jirafas del sur.

Michael Brown, investigador de la UICN en Windhoek, Namibia, quien lideró la evaluación, afirmó que en la última década han surgido estudios clave que destacan diferencias significativas entre las cuatro especies.

Identificar diferentes jirafas es importante porque "cada especie tiene diferentes tamaños de población, amenazas y necesidades de conservación", dijo. "Cuando agrupas a todas las jirafas, se enturbia la narrativa".

Las jirafas del norte, cuya distribución incluye partes de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana, enfrentan amenazas por la inestabilidad política y la caza furtiva. Las jirafas masái en Kenia y Tanzania están presionadas por la pérdida de hábitat, conforme las sabanas abiertas se convierten en pastizales para ganado y campos.

Considerar cuatro especies de jirafas “es absolutamente la decisión correcta, y hace mucho que debió tomarse”, dijo Stuart Pimm, ecólogo de la Universidad de Duke que no participó en el análisis.

Mientras que en el pasado los investigadores examinaban las manchas de las jirafas, las nuevas categorías utilizaron métodos más modernos, como un análisis extenso de datos genéticos y estudios que destacan diferencias anatómicas clave, como la forma del cráneo.

Lo que parecen cuernos que sobresalen de las frentes de las jirafas son en realidad protuberancias óseas permanentes del cráneo, diferentes de las astas de los ciervos que se desprenden anualmente.

En los últimos 20 años, los científicos también han recopilado muestras genéticas de más de 2.000 jirafas en toda África para estudiar las diferencias, dijo Stephanie Fennessy, de la Fundación para la Conservación de la Jirafa, quien ayudó en la investigación.

Antes costaba decenas de miles de dólares secuenciar cada genoma, pero los avances en tecnología han reducido el costo a unos 100 dólares, haciéndolo más accesible para grupos sin fines de lucro y de conservación, dijo.

Según estimaciones de población de la fundación, la jirafa más amenazada es la jirafa del norte, con solo unos 7.000 individuos restantes en la naturaleza.

"Es uno de los mamíferos grandes más amenazados del mundo", dijo Fennessy.

Las jirafas del sur son la especie más numerosa, con alrededor de 69.000 ejemplares. Quedan alrededor de 21.000 jirafas reticuladas salvajes, y 44.000 jirafas Masai, según la fundación.

"Si no todas las jirafas son iguales, entonces tenemos que protegerlas individualmente", dijo Fennessy.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.