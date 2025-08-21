EEUU y la UE avanzan en acuerdo comercial y refuerzan compromisos existentes

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

Estados Unidos y la Unión Europea emitieron el jueves una declaración conjunta que enmarca el acuerdo en curso entre los socios comerciales y solidifica algunos compromisos comerciales.

"Este Acuerdo Marco pondrá nuestra relación comercial y de inversión —una de las más grandes del mundo— sobre una base sólida y revitalizará la reindustrialización de nuestras economías", se lee en el documento.

Juntos, Estados Unidos y la UE representan el 44% de la economía global.

Puntos clave en la carta incluyen una tasa arancelaria del 15% de Estados Unidos sobre la mayoría de los productos europeos, con detalles específicos sobre los aranceles automotrices vinculados a acciones legislativas de la UE.

Además, la UE acuerda eliminar aranceles sobre bienes industriales y muchos productos agrícolas, mientras que Estados Unidos reducirá los aranceles en consecuencia. El acuerdo también abarca 750.000 millones de dólares en compras de energía y 600.000 millones de dólares en inversiones de la UE para 2028. El texto habla sobre barreras no arancelarias, comercio digital y regulaciones ambientales.

En julio, el presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron brevemente en el campo de golf Turnberry de Trump en Escocia y anunciaron un amplio acuerdo comercial que impone aranceles del 15% sobre la mayoría de los productos europeos, evitando la amenaza de Trump de una tasa del 30% si no se hubiera alcanzado un acuerdo para el 1 de agosto.

Antes de que el presidente republicano de Estados Unidos regresara al cargo para su segundo mandato, Estados Unidos y la UE mantenían niveles de aranceles generalmente bajos en lo que es la relación comercial bilateral más grande del mundo, con alrededor de dos billones de dólares, aproximadamente 1,7 billones de euros, en comercio anual.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.