Zar fronterizo plantea reducir agentes en redadas si las autoridades cooperan

El zar de la frontera del presidente Donald Trump dijo el jueves que el número de agentes desplegados en Minnesota para las redadas migratorias podría reducirse, pero solo si las autoridades estatales y locales cooperan, y advirtió que tiene “cero tolerancia” hacia los manifestantes que agreden a los agentes federales o interfieren con la operación en curso en las Ciudades Gemelas.

Tom Homan habló con periodistas por primera vez desde que el presidente lo envió a Minneapolis tras el tiroteo fatal de Alex Pretti el fin de semana pasado.

La rueda de prensa se produjo después de que Trump pareciera dispuesto a desescalar la presencia federal en Minneapolis y St. Paul tras las críticas por las muertes de civiles a manos de agentes, pero Homan enfatizó que la administración no retrocede en su enfoque de la inmigración ilegal.

Prometiendo quedarse hasta que el “problema desaparezca”, Homan reconoció que las operaciones no han sido perfectas, y advirtió a los manifestantes que podrían enfrentar consecuencias si interfieren con el trabajo de los oficiales federales.

“No quiero escuchar que todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto. Nada es nunca perfecto”, dijo Homan.

Agregó más tarde: “Pero amenazar a los oficiales de las fuerzas del orden, participar e impedir, y obstruir, y agredir nunca está bien, y habrá cero tolerancia”.

Homan también insinuó la posibilidad de reducir muchos de los aproximadamente 3.000 agentes federales que participan en la operación, pero pareció vincular eso a la cooperación de los líderes estatales y locales y a una reducción en lo que describió como interferencia de los manifestantes.

“Cuando la violencia disminuya, podemos reducir los recursos”, señaló. “La reducción va a suceder basada en estos acuerdos. Pero la reducción puede suceder aún más si la retórica de odio y el impedimento y la interferencia se detienen”.

A pesar de que Trump suavizó su dura retórica sobre los funcionarios de Minnesota —dijo esta semana que estaban en una “longitud de onda similar”—, había pocas señales en el terreno el miércoles de cualquier cambio importante en los operativos.

Pretti, de 37 años, fue asesinado a tiros el sábado durante un altercado con agentes de la Patrulla Fronteriza. A principios de este mes, un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mató a tiros a Renee Good, de 37 años.

El jueves, Homan reiteró la necesidad de que las cárceles alerten al ICE sobre los reclusos que pueden ser deportados, y que transferir a dichos reclusos a la agencia mientras aún están en la cárcel es más seguro porque significaría que menos agentes tendrían que estar en las calles buscando indocumentados. Históricamente, el ICE ha dependido de la cooperación de las cárceles locales y estatales para saber sobre tales reclusos.

“Dénos acceso a extranjeros ilegales, amenazas a la seguridad pública en la seguridad y protección de una cárcel”, señaló Homan.

Homan reconoció que las operaciones de control migratorio en Minnesota no han sido perfectas, pero también fue enfático en que la administración no está renunciando a su misión.

También pareció sugerir un enfoque renovado en lo que el ICE llama “operaciones dirigidas” diseñadas para centrar sus esfuerzos en la aprehensión de inmigrantes que han cometido delitos. Dijo que la agencia llevaría a cabo “operaciones de control estratégico dirigidas” priorizando “amenazas a la seguridad pública”.

La llegada de Homan a Minnesota siguió a la salida en el terreno del jefe Greg Bovino, la cara visible al mando de las redadas. Homan no dio un plazo específico sobre cuánto tiempo permanecerá en Minnesota.

“Me quedaré hasta que el problema desaparezca”, dijo, agregando que se ha reunido con funcionarios electos y líderes de las fuerzas del orden en toda la ciudad y el estado, buscando encontrar un terreno común y sugirió que ha logrado algunos avances.