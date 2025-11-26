Reality TV star arrested for alleged domestic violence
- Garrick Merrifield, a star of the TLC reality show Seeking Sister Wife, was arrested on Monday for misdemeanour domestic violence.
- The arrest occurred in Chaffee County, Colorado, and Merrifield has since been released on bail.
- He is facing a charge of "telephone-obstruct service," according to online court records.
- This charge is often linked with domestic violence, as it can involve preventing someone from making a phone call.
- Merrifield’s representatives did not immediately return The Independent’s request for comment.