Cloudflare outage hits major websites for second time in weeks

  • Cloudflare has experienced a significant outage, leading to numerous websites becoming inaccessible.
  • Affected platforms include Substack, Canva, and notably, Down Detector, a service for tracking outages.
  • Users attempting to access these sites were met with a '500 internet server error' message.
  • This incident marks the second major technical issue for Cloudflare within a period of just two-and-a-half weeks.
  • Cloudflare provides essential web infrastructure services that power many of the world's largest websites.
