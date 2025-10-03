Stay up to date with notifications from The Independent

The simple habits you can adopt to improve your health

According to Priscila Lima de Charbonnières, July is a time for reinvention and following your intuition
According to Priscila Lima de Charbonnières, July is a time for reinvention and following your intuition (Getty/iStock)
  • Practising mindfulness, through intentional breathing and nutritious eating, can significantly improve mental health, counter anxiety and depression, and aid better sleep.
  • Prioritising seven to nine hours of sleep nightly is crucial for overall health, supporting heart function, reducing diabetes risk, aiding muscle recovery, and boosting immunity.
  • Engaging in regular exercise, such as 150 minutes of moderate or 75 minutes of vigorous activity weekly, lowers blood pressure, reduces inflammation, and can prevent premature death.
  • Adopting a healthy diet rich in whole, vitamin-rich foods like the Mediterranean diet, and avoiding ultra-processed items, is vital for staving off disease.
  • Protecting oneself from pollution involves staying indoors during poor air quality, wearing masks when necessary, reducing plastic use, and utilising water filters to mitigate exposure to microplastics and chemicals.
