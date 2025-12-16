All the Post Office Christmas delivery deadlines for 2025
- The Post Office has revealed the deadlines for customers to meet in order for their post to arrive for Christmas.
- The final date for sending Royal Mail 2nd Class post is Wednesday, 17 December.
- Customers wishing to use Royal Mail Tracked 48 must post by Friday, 19 December.
- The last day for Royal Mail 1st Class deliveries is Saturday, 20 December.
- For Royal Mail Tracked 24, the deadline for posting is Monday, 22 December.
- Royal Mail’s Special Delivery Guaranteed service has a final posting date of Tuesday, 23 December.