All the Post Office Christmas delivery deadlines for 2025

Police are now considering corporate manslaughter charges as part of the investigation (Lewis Stickley/PA)
  • The Post Office has revealed the deadlines for customers to meet in order for their post to arrive for Christmas.
  • The final date for sending Royal Mail 2nd Class post is Wednesday, 17 December.
  • Customers wishing to use Royal Mail Tracked 48 must post by Friday, 19 December.
  • The last day for Royal Mail 1st Class deliveries is Saturday, 20 December.
  • For Royal Mail Tracked 24, the deadline for posting is Monday, 22 December.
  • Royal Mail’s Special Delivery Guaranteed service has a final posting date of Tuesday, 23 December.

