Indian foreign ministry denies Trump’s Russia claim

US President Donald Trump (L) shakes hands with India's Prime Minister Narendra Modi
US President Donald Trump (L) shakes hands with India's Prime Minister Narendra Modi (AFP/Getty)
  • India's foreign ministry has denied claims by Donald Trump that Prime Minister Narendra Modi assured him India would stop importing Russian oil.
  • Spokesperson Randhir Jaiswal stated that no conversation between the two leaders on the topic took place.
  • India reiterated its policy is to safeguard the interests of Indian consumers, citing its significant reliance on oil and gas imports.
  • Russia's deputy prime minister, Alexander Novak, expressed confidence in continued energy cooperation with India, calling its resources economically advantageous.
  • India has maintained its long-standing ties with Russia, its primary defence supplier, despite pressure from Western allies to reduce reliance on Russian energy.
