Indian foreign ministry denies Trump’s Russia claim
- India's foreign ministry has denied claims by Donald Trump that Prime Minister Narendra Modi assured him India would stop importing Russian oil.
- Spokesperson Randhir Jaiswal stated that no conversation between the two leaders on the topic took place.
- India reiterated its policy is to safeguard the interests of Indian consumers, citing its significant reliance on oil and gas imports.
- Russia's deputy prime minister, Alexander Novak, expressed confidence in continued energy cooperation with India, calling its resources economically advantageous.
- India has maintained its long-standing ties with Russia, its primary defence supplier, despite pressure from Western allies to reduce reliance on Russian energy.