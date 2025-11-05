Stay up to date with notifications from The Independent

Ukrainian drones strike 800 miles inside Russia as Putin is humiliated

Russian leader Vladimir Putin
Russian leader Vladimir Putin (Sputnik)
  • Ukrainian long-range drones reportedly struck an industrial plant in Sterlitamak, Russia, 1,300 kilometres from the border, causing an explosion and partial collapse at a petrochemical facility.
  • Further drone activity was reported in Russia's Nizhny Novgorod region, 800 kilometres from Ukraine, with Russian officials claiming 85 Ukrainian drones were intercepted overnight.
  • Russia launched extensive overnight attacks on Ukraine's Dnipropetrovsk region, using drones, missiles, and artillery, resulting in one fatality and 11 injuries.
  • Romania's Defence Ministry confirmed two Russian attacks on Ukraine's Danube port infrastructure near the Romanian border, prompting the deployment of fighter jets.
  • Intense fighting continues in eastern Donetsk for control of Pokrovsk, a strategic Ukrainian stronghold, where Russian forces claim to be making advances.
