Hosepipe ban lifted for millions after wet November
- Yorkshire Water has lifted a hosepipe ban affecting over five million people, effective immediately, following a record-breaking rainy end to autumn.
- The restrictions were introduced in July after the driest spring in 132 years, which saw reservoir levels drop to 30 per cent.
- Northern England experienced its fifth wettest November since 1836, with rainfall 84 per cent above average, leading to reservoir levels recovering to 91.6 per cent.
- Despite the lifting of restrictions, customers are still encouraged to continue saving water to help maintain reservoir levels.
- Yorkshire Water is exploring options for future water resilience, including potentially building a new reservoir, reducing leaks, and drilling new boreholes.