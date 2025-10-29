Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content
Independent

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

Independent Bulletin homepage

Download our
Social Partner

We are 8 logo (opens in a new tab)We are 8 logoWe are 8 logo
  1. All
  2. News
  3. Sport
  4. Culture
  5. Lifestyle

Record-breaking England cricket legend knighted

James Anderson downs pint as 21-year Test career comes to end
  • James Anderson, England's leading Test wicket-taker, has been awarded a knighthood.
  • He was knighted by Anne, Princess Royal, at Windsor Castle, after being named in former Prime Minister Rishi Sunak's resignation honours list.
  • Anderson retired from Test cricket last July, having taken 704 wickets, which is the most by any seamer in Test history.
  • His career also includes 269 One-Day International wickets for England and 188 Test appearances, second only to India's Sachin Tendulkar.
  • Anderson was the only sportsperson included in Sunak's honours list and joins former teammates Alastair Cook and Andrew Strauss in receiving a knighthood.
In full

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in