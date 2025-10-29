Record-breaking England cricket legend knighted
- James Anderson, England's leading Test wicket-taker, has been awarded a knighthood.
- He was knighted by Anne, Princess Royal, at Windsor Castle, after being named in former Prime Minister Rishi Sunak's resignation honours list.
- Anderson retired from Test cricket last July, having taken 704 wickets, which is the most by any seamer in Test history.
- His career also includes 269 One-Day International wickets for England and 188 Test appearances, second only to India's Sachin Tendulkar.
- Anderson was the only sportsperson included in Sunak's honours list and joins former teammates Alastair Cook and Andrew Strauss in receiving a knighthood.