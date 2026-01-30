BBC Question Time audience member calls Reform UK ‘care home for old Tories’
- An audience member on BBC Question Time criticised Reform UK, sparking laughter and applause.
- The comment, made during the programme in King's Lynn, Norfolk, referred to Reform UK as a 'care home for old Tories'.
- The audience member questioned how Reform UK could be seen as a party of change given this perception.
- The remark followed the defection of several high-profile former Conservative Party ministers to Nigel Farage's party.
- Notable defections include Robert Jenrick and Suella Braverman, who joined Reform UK.
Bookmark popover
Removed from bookmarks