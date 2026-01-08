Stay up to date with notifications from The Independent

Sky News presenter and guest share hug in touching moment

Sky News presenter tells guest he loves him live on TV
  • Sky News presenter Wilfred Frost shared an unexpected on-air moment during a live broadcast.
  • Frost hugged comedian Josh Berry, a guest on his show Ridge & Frost, and told him he loved him.
  • The interaction occurred while Frost was interviewing Berry about his campaign encouraging men to 'share the love'.
  • After the embrace, Frost remarked that it was 'a bit weird' as they had never met before.
  • Berry, however, stated that he genuinely enjoyed the gesture from the presenter.
