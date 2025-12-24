Channel 4 to air alternative Christmas speech reflecting on a ‘really great year’ for fascism
- US chat show host Jimmy Kimmel is set to deliver Channel 4’s 2025 Alternative Christmas Message.
- Kimmel's speech will focus on what he describes as a 'great year' from 'a fascism perspective'.
- His selection follows an indefinite suspension from ABC’s Jimmy Kimmel Live! in September.
- The suspension occurred after comments he made regarding the murder of right-wing activist Charlie Kirk, an ally of US president Donald Trump.
- The incident sparked a debate over free speech and press freedom, leading to Kimmel’s return to air five days later.