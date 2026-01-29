Bulletin PM briefing: Russian ship ordered to leave UK waters and today’s other top stories
- ‘We’re not surrendering’ in Minnesota says border czar Tom Homan.
- Great Ormond Street surgeon harmed 94 children with botched operations.
- Brits gain visa-free travel to China after Starmer’s meeting with Xi.
- Russian ship ordered to leave UK waters after anchoring over trans-Atlantic cables.
- Government denies state pension compensation for 3.8 million Waspi women.
