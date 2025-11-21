Premier League preview: Arsenal star misses derby, Semenyo exit rumours and ‘freak accident’
- Here are the five biggest stories ahead of the Premier League returning this weekend.
- Arsenal star ruled out for ‘weeks’ after picking up injury on international duty.
- Bournemouth manager responds to Antoine Semenyo exit rumours.
- Brentford star ruled out for the season after ‘devastating’ blow.
- Chelsea’s Cole Palmer ruled out of key games after freak injury at home.
- Premier League confirms start date for 2026-27 season.