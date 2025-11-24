Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content
Independent

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

Independent Bulletin homepage

Download our
Social Partner

We are 8 logo (opens in a new tab)We are 8 logoWe are 8 logo
  1. All
  2. News
  3. Sport
  4. Culture
  5. Lifestyle

Bulletin AM briefing: Ukraine peace plan, bomb attack and former PM’s cancer diagnosis

Ukraine’s President Volodymyr Zelensky thanked the US and Europe for their support in ending the war
Ukraine’s President Volodymyr Zelensky thanked the US and Europe for their support in ending the war (PA Wire)

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in