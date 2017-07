French Open semi-finalist Dominic Thiem takes on France's Gilles Simon at Wimbledon on Thursday, hoping to make inroads into what has been the weakest grand slam for one of the so-called next generation of men's tennis.

The 23-year-old Austrian eighth seed produced one of his finest displays on clay to knock out holder Novak Djokovic in Paris last month, only to come up against the immovable obstacle of Rafa Nadal in the last four.

But in his past three Wimbledon appearances, Thiem has not made it past the second round - a run he will be hoping to end against 32-year-old Simon, who is ranked 36th in the world.

Roger Federer, Milos Raonic, Novak Djokovic and Angelique Kerber are also in action.

(All times BST, seeds in brackets)

Centre Court

13:00: (15) Gael Monfils (Fra) v Kyle Edmund (Gbr), (3) Karolina Pliskova (Cze) v Magdalena Rybarikova (Svk), Dusan Lajovic (Ser) v (3) Roger Federer (Swi)

Court 1

13:00: Adam Pavlasek (Cze) v (2) Novak Djokovic (Ser), (8) Dominic Thiem (Aut) v Gilles Simon (Fra), (1) Angelique Kerber (Ger) v Kirsten Flipkens (Bel)

Court 2

11:30: (13) Grigor Dimitrov (Bul) v Marcos Baghdatis (Cyp), (9) Agnieszka Radwanska (Pol) v Christina McHale (USA), (6) Milos Raonic (Can) v Mikhail Youzhny (Rus), Tsvetana Pironkova (Bul) v (5) Caroline Wozniacki (Den)

Court 3

11:30: Ekaterina Makarova (Rus) v (7) Svetlana Kuznetsova (Rus), (29) Juan Martin Del Potro (Arg) v Ernests Gulbis (Lat), Yanina Wickmayer (Bel) v (14) Garbine Muguruza (Spa), Frances Tiafoe (USA) v (10) Alexander Zverev (Ger)

Court 4

11:30: Nikoloz Basilashvili (Geo) & Andreas Haider-Maurer (Aut) v Hugo Nys (Fra) & Antonio Sancic (Croatia), Ipek Soylu (Tur) & Varatchaya Wongteanchai (Tha) v Mandy Minella (Lux) & Anastasija Sevastova (Lat), Beatriz Haddad Maia (Bra) & Ana Konjuh (Cro) v (6) Abigail Spears (USA) & Katarina Srebotnik (Slo)

Court 5

11:30: Philipp Petzschner (Ger) & Alexander Peya (Aut) v Robin Haase (Ned) & Dominic Inglot (Gbr), Roman Jebavy (Cze) & Jiri Vesely (Cze) v (3) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra), (11) Raquel Atawo (USA) & Jelena Ostapenko (Lat) v Jocelyn Rae (Gbr) & Laura Robson (Gbr)

Court 6

11:30: Kateryna Bondarenko (Ukr) & Aleksandra Krunic (Ser) v (14) Kiki Bertens (Ned) & Johanna Larsson (Swe), (1) Henri Kontinen (Fin) & John Peers (Aus) v Fabio Fognini (Ita) & Andreas Seppi (Ita), Varvara Lepchenko (USA) & Carina Witthoeft (Ger) v (2) Ekaterina Makarova (Rus) & Elena Vesnina (Rus), Dino Marcan (Cro) & Tristan-Samuel Weissborn (Aut) v (14) Florin Mergea (Rom) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak)

Court 7

11:30: Guillermo Duran (Arg) & Andres Molteni (Arg) v Samuel Groth (Aus) & Robert Lindstedt (Swe), Harriet Dart (Gbr) & Katy Dunne (Gbr) v Naomi Broady (Gbr) & Heather Watson (Gbr), Marcos Baghdatis (Cyp) & Malek Jaziri (Tun) v Steve Darcis (Bel) & Benoit Paire (Fra), Catherine Cartan Bellis (USA) & Marketa Vondrousova (Cze) v Jessica Moore (Aus) & Akiko Omae (Jpn)

Court 8

11:30: Leander Paes (Ind) & Adil Shamasdin (Can) v Julian Knowle (Aut) & Philipp Oswald (Aut), (5) Bob Bryan (USA) & Mike Bryan (USA) v Marc Polmans (Aus) & Andrew Whittington (Aus), (8) Ashleigh Barty (Aus) & Casey Dellacqua (Aus) v Jelena Jankovic (Ser) & Coco Vandeweghe (USA), Nao Hibino (Jpn) & Alicja Rosolska (Pol) v Mirjana Lucic-Baroni (Cro) & Andrea Petkovic (Ger)

Court 9

11:30: Ariel Behar (Uru) & Aliaksandr Bury (Blr) v Marcus Daniell (Nzl) & Marcelo Demoliner (Bra), Chia-Jung Chuang (Tpe) & Misaki Doi (Jpn) v Oksana Kalashnikova (Geo) & Francesca Schiavone (Ita), Dustin Brown (Ger) & Mischa Zverev (Ger) v (8) Rohan Bopanna (Ind) & Edouard Roger-Vasselin (Fra), Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Lesia Tsurenko (Ukr) v Darija Jurak (Cro) & Qiang Wang (Chn)

Court 11

11:30: Johan Brunstrom (Swe) & Andreas Siljestrom (Swe) v Sander Arends (Ned) & Hsien-Yin Peng (Tpe), Nadiia Kichenok (Ukr) & Olga Savchuk (Ukr) v Magda Linette (Pol) & Maria Sanchez (USA), Santiago Gonzalez (Mex) & Donald Young (USA) v (2) Pierre-Hugues Herbert (Fra) & Nicolas Mahut (Fra)

Court 12

11:30: Dudi Sela (Isr) v (23) John Isner (USA), Ryan Harrison (USA) v (11) Tomas Berdych (Cze), Kristina Kucova (Svk) v (19) Timea Bacsinszky (Swi), Shelby Rogers (USA) v (32) Lucie Safarova (Cze)

Court 14

11:30: (27) Mischa Zverev (Ger) v Mikhail Kukushkin (Kaz), Zarina Diyas (Kaz) v Arina Rodionova (Aus), Jared Donaldson (USA) v (32) Paolo Lorenzi (Ita)

Court 15

11:30: Gilles Muller (Lux) & Sam Querrey (USA) v Nikola Mektic (Cro) & Franko Skugor (Cro), (16) Oliver Marach (Aut) & Mate Pavic (Cro) v Kevin Krawietz (Ger) & Igor Zelenay (Svk), Natela Dzalamidze (Rus) & Veronika Kudermetova (Rus) v Lauren Davis (USA) & Xinyun Han (Chn)

Court 16

11:30: Tatjana Maria (Ger) v (24) Coco Vandeweghe (USA), Yuichi Sugita (Jpn) v Adrian Mannarino (Fra), Petra Martic (Cro) v Denisa Allertova (Cze), (29) Daria Kasatkina (Rus) v Anett Kontaveit (Est)

Court 17

11:30: David Ferrer (Spa) v Steve Darcis (Bel), Lesia Tsurenko (Ukr) v Viktorija Golubic (Swi), Sorana Cirstea (Rom) v Bethanie Mattek-Sands (USA), Kenneth Skupski (Gbr) & Neal Skupski (Gbr) v Brydan Klein (Gbr) & Joe Salisbury (Gbr)

Court 18

11:30: Varvara Lepchenko (USA) v Polona Hercog (Slo), (12) Kristina Mladenovic (Fra) v Alison Riske (USA), Andrey Rublev (Rus) v (25) Albert Ramos-Vinolas (Spa), (17) Jack Sock (USA) v Patrick Ofner (Aut)