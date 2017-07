Johanna Konta insists she has all the required experience to beat Venus Williams and reach her first Wimbledon final.

Konta reached the semi-finals at the Australian Open last year, after knocking out Williams in round one, but her second appearance in the last four of a grand slam will have a rather different feel.

She is the last Briton standing in the singles after Andy Murray's surprise defeat on Wednesday and hopes are high that she can become the first British woman to win Wimbledon since Virginia Wade in 1977.

Williams, meanwhile, will be playing her 22nd grand slam semi-final, her first coming at the US Open 20 years ago when Konta had just turned six.

It means Konta will be left to draw on the fortitude that has got her through a trio of three-setters already at this tournament, not to mention three WTA finals, the first of which saw her beat Williams to claim her maiden title in Stanford last year.

Here's the order of play for day ten of The Championships...

(All times BST, seeds in brackets)

Centre Court

13:00: (14) Garbine Muguruza (Spa) v Magdalena Rybarikova (Svk), (10) Venus Williams (USA) v (6) Johanna Konta (Gbr), (1) Jamie Murray (Gbr) & Martina Hingis (Swi) v Kenneth Skupski (Gbr) & Jocelyn Rae (Gbr)

Court 1

13:00: (1) Henri Kontinen (Fin) & John Peers (Aus) v (4) Lukasz Kubot (Pol) & Marcelo Melo (Bra), Andre Begemann (Ger) & Nicole Melichar (USA) v (2) Bruno Soares (Bra) & Elena Vesnina (Rus), Cara Black (Zim) & Martina Navratilova (USA) v Andrea Jaeger (USA) & Conchita Martinez (Spa)

Court 2

11:30: Lleyton Hewitt (Aus) & Mark Philippoussis (Aus) v (1) Jamie Baker (Gbr) & Colin Fleming (Gbr), Nikola Mektic (Cro) & Franko Skugor (Cro) v (16) Oliver Marach (Aut) & Mate Pavic (Cro), (2) Andrew Castle (Gbr) & Michael Chang (USA) v Jacco Eltingh (Ned) & Paul Haarhuis (Ned), Marcelo Demoliner (Bra) & Maria Jose Martinez Sanchez (Spa) v Mate Pavic (Cro) & Lyudmyla Kichenok (Ukr)

Court 3

11:30: Patrick McEnroe (USA) & Jeff Tarango (USA) v Henri Leconte (Fra) & Cedric Pioline (Fra), (1) Jeremy Bates (Gbr) & Chris Wilkinson (Gbr) v Wayne Ferreira (Rsa) & Goran Ivanisevic (Cro), Arnaud Clement (Fra) & Michael Llodra (Fra) v Greg Rusedski (Gbr) & Fabrice Santoro (Fra)

Court 4

11:00: (14) Sofia Sewing (USA) v Simona Waltert (Swi), (6) Carson Branstine (Can) v (3) Claire Liu (USA), (7) Amina Anshba (Rus) & Elena Rybakina (Rus) v Maria Jose Portillo Ramirez (USA) & Sofia Sewing (USA), Zeel Desai (Ind) & Lulu Sun (Swi) v (2) Taylor Johnson (USA) & Claire Liu (USA)

Court 5

11:00: Mohamed Ali Bellalouna (Tun) v (2) Yibing Wu (Chn), Sofya Lansere (Rus) v (2) Whitney Osuigwe (USA), (1) Zsombor Piros (Hun) & Yibing Wu (Chn) v Sebastian Korda (USA) & Nicolas Mejia (Col), (4) Catherine McNally (USA) & Whitney Osuigwe (USA) v Maria Camila Osorio Serrano (Col) & Thaisa Grana Pedretti (Bra)

Court 7

11:00: Michael Vrbensky (Cze) v Constantin Bittoun Kouzmine (Fra), Simon Carr (Irl) & Alexandre Rotsaert (USA) v Ondrej Styler (Cze) & Alexey Zakharov (Rus), Violet Apisah (Png) & Astrid Wanja Brune Olsen (Nor) v (6) Mai Hontama (Jpn) & Yuki Naito (Jpn), (1) Carson Branstine (Can) & Marta Kostyuk (Ukr) v Ylena In-Albon (Swi) & Simona Waltert (Swi), Valeriya Deminova (Rus) & Anastasia Kharitonova (Rus) v (8) Emiliana Arango (Col) & Ellie Douglas (USA)

Court 8

11:00: Matteo Martineau (Fra) v Aidan McHugh (Gbr), (1) Corentin Moutet (Fra) v Francesco Forti (Ita), Toru Horie (Jpn) & Yuta Shimizu (Jpn) v Louis Dussin (Fra) & Hugo Gaston (Fra), Francesco Forti (Ita) & Mattia Frinzi (Ita) v (2) Axel Geller (Arg) & Yu Hsiou Hsu (Tpe)

Court 9

11:00: Naoki Tajima (Jpn) v Axel Geller (Arg), (8) Alejandro Davidovich Fokina (Spa) v (10) Oliver Crawford (USA), (5) Xin Yu Wang (Chn) & Xiyu Wang (Chn) v Olga Danilovic (Ser) & Kaja Juvan (Slo), (6) Alafia Ayeni (USA) & Trent Bryde (USA) v Menelaos Efstathiou (Cyp) & Ryan Nijboer (Ned)

Court 12

11:00: Patrick Kypson (USA) v George Loffhagen (Gbr), Thomas Enqvist (Swe) & Thomas Johansson (Swe) v Fernando Gonzalez (Chi) & Sebastien Grosjean (Fra), Finn Bass (Gbr) & Aidan McHugh (Gbr) v Andrew Fenty (USA) & Yshai Oliel (Isr), (3) Jurij Rodionov (Aut) & Michael Vrbensky (Cze) v Vasil Kirkov (USA) & Danny Thomas (USA), (2) Marion Bartoli (Fra) & Iva Majoli (Cro) v Lindsay Davenport (USA) & Mary Joe Fernandez (USA)

Court 18

11:00: (1) Kayla Day (USA) v Ann Li (USA), (11) Jurij Rodionov (Aut) v Blake Ellis (Aus), Jule Niemeier (Ger) & Daniela Vismane (Lat) v (3) Kayla Day (USA) & Katie Swan (Gbr), Constantin Bittoun Kouzmine (Fra) & Uisung Park (Kor) v Blake Ellis (Aus) & Matteo Martineau (Fra)