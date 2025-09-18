Stay up to date with notifications from The Independent

Independent
Photos show Ghana's female oyster farmers sustaining a generational practice

Misper Apawu
Thursday 18 September 2025 06:48 BST

In Ghana’s coastal mangroves, women are making efforts to sustain oyster farming, a key livelihood in coastal mangroves.

Hundreds of women in the West African nation were trained in eco-friendly farming methods for oysters, including mangrove planting and preservation, but one such program has ended amid U.S. aid cuts.

Despite this, efforts to protect mangroves are showing results even as mangrove depletion forces the female farmers to dive deeper for oysters.

