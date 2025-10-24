Stay up to date with notifications from The Independent

TikTok star HSTikkyTokky admits driving offences almost a year after police appeal

Harrison Sullivan will be sentenced for dangerous driving and driving without insurance next month

PA Reporters
Friday 24 October 2025 16:13 BST
Harrison Sullivan (Surrey Police/PA)
Harrison Sullivan (Surrey Police/PA)

TikTok influencer HSTikkyTokky has pleaded guilty to driving offences almost a year after police launched an appeal to find him when he failed to appear in court.

Harrison Sullivan, 24, known as HSTikkyTokky on TikTok, was wanted for failing to turn up at court in relation to driving offences in Virginia Water, Surrey, in March last year.

Police launched an appeal to find him last November.

At Staines Magistrates’ Court on Friday, Sullivan pleaded guilty to dangerous driving and driving without insurance, the Crown Prosecution Service confirmed.

He was remanded in custody until sentencing on November 14.

