Mapped: The areas where childhood obesity levels are highest in England

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

New figures have revealed that one in 10 children in the first year of primary school in England is obese.

Data from the National Child Measurement Programme found 10.5 per cent of children in Reception and more than a fifth in Year 6 were obese in 2024/25, with boys more likely to be overweight than girls.

Excluding the peak during the first year of the pandemic, this is the highest obesity prevalence seen in Reception since records began in 2006/07.

Professor Simon Kenny, NHS national clinical director for children and young people, said the figures are “extremely concerning”.

“Obesity can have a devastating impact on children’s health, increasing their risk of Type 2 diabetes, cancer, mental health issues, and many other illnesses, which can sadly lead to shorter and unhappier lives,” he said.

The figures have been published as part of the Government’s National Child Measurement Programme, which covers mainstream state-maintained schools.

Here is a full list of the estimated level of obesity among Reception and Year 6 schoolchildren in every local authority area in England in 2024/25:

The data has been compiled by the postcode address of the child, not the postcode address of their school, with lists ordered by prevalence of obesity, starting with the highest.

Reception

Halton (NW England) 15.4%

Stoke-on-Trent (West Midlands) 15.1%

North East Lincolnshire (Yorkshire/Humber) 14.6%

Wolverhampton (West Midlands) 14.4%

Middlesbrough (NE England) 14.3%

Hartlepool (NE England) 14.3%

Hull (Yorkshire/Humber) 14.2%

Folkestone & Hythe (SE England) 14.1%

Boston (East Midlands) 14.0%

Liverpool (NW England) 13.9%

Ashfield (East Midlands) 13.9%

Walsall (West Midlands) 13.8%

Blackpool (NW England) 13.7%

Burnley (NW England) 13.7%

Mansfield (East Midlands) 13.7%

Rotherham (Yorkshire/Humber) 13.6%

Gosport (SE England) 13.4%

Sunderland (NE England) 13.3%

East Lindsey (East Midlands) 13.3%

Sandwell (West Midlands) 13.3%

King’s Lynn & West Norfolk (Eastern England) 13.2%

Redcar & Cleveland (NE England) 13.2%

Sefton (NW England) 13.2%

West Lindsey (East Midlands) 13.1%

Cannock Chase (West Midlands) 13.1%

St Helens (NW England) 13.1%

Medway (SE England) 13.1%

Doncaster (Yorkshire/Humber) 13.0%

South Staffordshire (West Midlands) 13.0%

Gravesham (SE England) 12.9%

County Durham (NE England) 12.8%

Rochdale (NW England) 12.7%

South Holland (East Midlands) 12.6%

West Lancashire (NW England) 12.6%

Dartford (SE England) 12.6%

Great Yarmouth (Eastern England) 12.6%

Barnsley (Yorkshire/Humber) 12.5%

Darlington (NE England) 12.5%

Kirklees (Yorkshire/Humber) 12.5%

Manchester (NW England) 12.5%

Knowsley (NW England) 12.5%

Derby (East Midlands) 12.4%

Lancaster (NW England) 12.4%

Calderdale (Yorkshire/Humber) 12.3%

Pendle (NW England) 12.3%

Enfield (London) 12.2%

South Tyneside (NE England) 12.2%

Salford (NW England) 12.2%

Rossendale (NW England) 12.2%

Bradford (Yorkshire/Humber) 12.2%

Nottingham (East Midlands) 12.1%

Barking & Dagenham (London) 12.1%

Southwark (London) 12.1%

Worcester (West Midlands) 12.1%

North Tyneside (NE England) 12.1%

Broxtowe (East Midlands) 12.0%

Lincoln (East Midlands) 12.0%

Staffordshire Moorlands (West Midlands) 11.9%

Stevenage (Eastern England) 11.9%

Dudley (West Midlands) 11.9%

Newcastle upon Tyne (NE England) 11.9%

Wakefield (Yorkshire/Humber) 11.9%

Wigan (NW England) 11.8%

Plymouth (SW England) 11.8%

Bassetlaw (East Midlands) 11.8%

Southampton (SE England) 11.8%

Wirral (NW England) 11.7%

Tameside (NW England) 11.7%

Gateshead (NE England) 11.7%

North Kesteven (East Midlands) 11.7%

Bolton (NW England) 11.7%

Hackney (London) 11.6%

Birmingham (West Midlands) 11.6%

Sheffield (Yorkshire/Humber) 11.6%

Erewash (East Midlands) 11.6%

Newcastle-under-Lyme (West Midlands) 11.5%

Isle of Wight (SE England) 11.5%

Cumberland (NW England) 11.5%

North Lincolnshire (Yorkshire/Humber) 11.4%

Nuneaton & Bedworth (West Midlands) 11.4%

Newark & Sherwood (East Midlands) 11.4%

Telford & Wrekin (West Midlands) 11.3%

Northumberland (NE England) 11.3%

Herefordshire (West Midlands) 11.3%

Portsmouth (SE England) 11.3%

Ashford (SE England) 11.3%

Eastbourne (SE England) 11.3%

Peterborough (Eastern England) 11.3%

Slough (SE England) 11.2%

Dover (SE England) 11.2%

South Derbyshire (East Midlands) 11.2%

Southend-on-Sea (Eastern England) 11.2%

Gloucester (SW England) 11.2%

Broxbourne (Eastern England) 11.1%

Newham (London) 11.1%

Greenwich (London) 11.1%

East Riding of Yorkshire (Yorkshire/Humber) 11.1%

Swale (SE England) 11.1%

Breckland (Eastern England) 11.1%

Thanet (SE England) 11.0%

Leeds (Yorkshire/Humber) 11.0%

Torbay (SW England) 11.0%

Swindon (SW England) 11.0%

Castle Point (Eastern England) 11.0%

Forest of Dean (SW England) 11.0%

Arun (SE England) 10.9%

Ipswich (Eastern England) 10.9%

Hounslow (London) 10.9%

Bolsover (East Midlands) 10.8%

Westminster (London) 10.8%

Westmorland & Furness (NW England) 10.8%

Cheshire East (NW England) 10.8%

Coventry (West Midlands) 10.7%

Cheshire West & Chester (NW England) 10.7%

East Suffolk (Eastern England) 10.7%

Hastings (SE England) 10.7%

Hyndburn (NW England) 10.7%

Stafford (West Midlands) 10.7%

West Devon (SW England) 10.7%

West Berkshire (SE England) 10.6%

Croydon (London) 10.6%

Reading (SE England) 10.6%

Stockton-on-Tees (NE England) 10.6%

Tamworth (West Midlands) 10.6%

Luton (Eastern England) 10.6%

Kensington & Chelsea (London) 10.6%

Bury (NW England) 10.6%

Wyre (NW England) 10.6%

Haringey (London) 10.6%

Norwich (Eastern England) 10.5%

South Kesteven (East Midlands) 10.5%

Tower Hamlets (London) 10.5%

North Northamptonshire (East Midlands) 10.5%

Malvern Hills (West Midlands) 10.5%

Harlow (Eastern England) 10.5%

Rushmoor (SE England) 10.5%

North East Derbyshire (East Midlands) 10.5%

North Warwickshire (West Midlands) 10.4%

Islington (London) 10.4%

North Yorkshire (Yorkshire/Humber) 10.4%

Chesterfield (East Midlands) 10.4%

North Norfolk (Eastern England) 10.3%

Thurrock (Eastern England) 10.3%

Havering (London) 10.3%

Maidstone (SE England) 10.3%

Cornwall (SW England) 10.3%

Fylde (NW England) 10.3%

Oldham (NW England) 10.2%

Lambeth (London) 10.2%

Teignbridge (SW England) 10.2%

Preston (NW England) 10.1%

Warrington (NW England) 10.1%

Shropshire (West Midlands) 10.1%

Somerset (SW England) 10.1%

Babergh (Eastern England) 10.1%

Worthing (SE England) 10.1%

Lewisham (London) 10.0%

Ealing (London) 10.0%

Maldon (Eastern England) 10.0%

West Suffolk (Eastern England) 9.9%

York (Yorkshire/Humber) 9.9%

Dorset (SW England) 9.9%

Lewes (SE England) 9.9%

Basingstoke & Deane (SE England) 9.9%

Rother (SE England) 9.9%

Bristol (SW England) 9.8%

Blackburn with Darwen (NW England) 9.8%

Tendring (Eastern England) 9.8%

Torridge (SW England) 9.8%

Bexley (London) 9.8%

Fareham (SE England) 9.7%

Waltham Forest (London) 9.7%

Amber Valley (East Midlands) 9.7%

East Hampshire (SE England) 9.7%

Wokingham (SE England) 9.7%

East Staffordshire (West Midlands) 9.7%

Redditch (West Midlands) 9.7%

New Forest (SE England) 9.7%

Basildon (Eastern England) 9.6%

Epping Forest (Eastern England) 9.6%

Leicester (East Midlands) 9.6%

Rutland (East Midlands) 9.6%

Bournemouth, Christchurch & Poole (SW England) 9.6%

Lichfield (West Midlands) 9.6%

North Devon (SW England) 9.6%

Derbyshire Dales (East Midlands) 9.6%

Charnwood (East Midlands) 9.5%

Bracknell Forest (SE England) 9.5%

Crawley (SE England) 9.5%

Vale of White Horse (SE England) 9.5%

Watford (Eastern England) 9.5%

Hillingdon (London) 9.5%

Gedling (East Midlands) 9.4%

Mid Devon (SW England) 9.4%

Melton (East Midlands) 9.4%

Hertsmere (Eastern England) 9.4%

Chorley (NW England) 9.3%

Brighton & Hove (SE England) 9.3%

High Peak (East Midlands) 9.3%

Brent (London) 9.3%

Redbridge (London) 9.3%

Bedford (Eastern England) 9.3%

Fenland (Eastern England) 9.3%

Oxford (SE England) 9.3%

Milton Keynes (SE England) 9.2%

Rochford (Eastern England) 9.2%

Tonbridge & Malling (SE England) 9.2%

Exeter (SW England) 9.1%

Wiltshire (SW England) 9.1%

Camden (London) 9.1%

Canterbury (SE England) 9.1%

Cheltenham (SW England) 9.1%

Tewkesbury (SW England) 9.0%

Huntingdonshire (Eastern England) 9.0%

Welwyn Hatfield (Eastern England) 9.0%

Chelmsford (Eastern England) 9.0%

South Ribble (NW England) 8.9%

Havant (SE England) 8.9%

North West Leicestershire (East Midlands) 8.9%

South Hams (SW England) 8.9%

Rugby (West Midlands) 8.9%

East Devon (SW England) 8.8%

North Somerset (SW England) 8.8%

Stockport (NW England) 8.8%

Colchester (Eastern England) 8.8%

East Hertfordshire (Eastern England) 8.8%

West Northamptonshire (East Midlands) 8.8%

Surrey Heath (SE England) 8.7%

Cotswold (SW England) 8.7%

Spelthorne (SE England) 8.7%

Horsham (SE England) 8.7%

Stratford-on-Avon (West Midlands) 8.7%

Eastleigh (SE England) 8.7%

Wychavon (West Midlands) 8.6%

Brentwood (Eastern England) 8.6%

Wyre Forest (West Midlands) 8.5%

Solihull (West Midlands) 8.5%

Blaby (East Midlands) 8.5%

South Oxfordshire (SE England) 8.4%

Broadland (Eastern England) 8.4%

South Gloucestershire (SW England) 8.4%

Buckinghamshire (SE England) 8.4%

Harrow (London) 8.3%

Hinckley & Bosworth (East Midlands) 8.3%

Test Valley (SE England) 8.3%

Wandsworth (London) 8.2%

Mid Suffolk (Eastern England) 8.2%

Dacorum (Eastern England) 8.2%

Braintree (Eastern England) 8.2%

Sutton (London) 8.1%

Adur (SE England) 8.0%

Winchester (SE England) 8.0%

Warwick (West Midlands) 8.0%

Bath & North East Somerset (SW England) 8.0%

Bromsgrove (West Midlands) 7.9%

Stroud (SW England) 7.9%

Guildford (SE England) 7.9%

Central Bedfordshire (Eastern England) 7.8%

Merton (London) 7.8%

Tunbridge Wells (SE England) 7.8%

North Hertfordshire (Eastern England) 7.7%

Runnymede (SE England) 7.7%%

South Norfolk (Eastern England) 7.7%

Hammersmith & Fulham (London) 7.6%

Three Rivers (Eastern England) 7.5%

Tandridge (SE England) 7.5%

Barnet (London) 7.4%

Reigate & Banstead (SE England) 7.4%

Bromley (London) 7.4%

Cherwell (SE England) 7.4%

Chichester (SE England) 7.3%

Mid Sussex (SE England) 7.3%

Ribble Valley (NW England) 7.2%

Sevenoaks (SE England) 7.2%

West Oxfordshire (SE England) 7.1%

Woking (SE England) 7.1%

Harborough (East Midlands) 7.1%

Mole Valley (SE England) 7.1%

Windsor & Maidenhead (SE England) 7.0%

Oadby & Wigston (East Midlands) 7.0%

South Cambridgeshire (Eastern England) 6.9%

Wealden (SE England) 6.7%

Kingston upon Thames (London) 6.6%

East Cambridgeshire (Eastern England) 6.5%

Rushcliffe (East Midlands) 6.5%

Hart (SE England) 6.4%

Trafford (NW England) 6.1%

Waverley (SE England) 6.1%

St Albans (Eastern England) 6.0%

Elmbridge (SE England) 6.0%

Cambridge (Eastern England) 5.2%

Epsom & Ewell (SE England) 4.9%

Richmond upon Thames (London) 4.6%

Uttlesford (Eastern England) 4.3%

Year 6