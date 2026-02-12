Stay up to date with notifications from The Independent

In photos: Ukraine’s Vladyslav Heraskevych out of Winter Olympics over banned helmet tribute

Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych is out of the Milan Cortina Games after he refused to stop wearing a banned tribute helmet.

This is a photo gallery curated by AP photo editors.

