A packed peloton of the world’s best cyclists are set to do battle across 21 stages at the 2024 Tour de France.

An historic edition sees the Grand Tour start in Italy and end with a time trial in Nice for the first time since the race’s inception.

Defending champion Jonas Vingegaard is back to defend his yellow jersey after making a swift recovery from injury to bid for a third successive general classification crown, but familiar foe Tadej Pogacar will be out to usurp his old rival having already won the Giro d’Italia this year.

Mark Cavendish, meanwhile, is set to ride his final Tour as he targets a record 35th stage win after delaying his retirement from the sport.

In all, 176 riders from 22 teams will contest the Tour, with the 18 World Tour outfits joined by four Pro Tour invitees.

Here are all of the riders and teams at this year’s race.

Visma-Lease a Bike

Jonas Vingegaard (Denmark)

Wout van Aert (Belgium)

Tiesj Benoot (Belgium)

Matteo Jorgenson (United States)

Wilco Kelderman (Netherlands)

Bart Lemmen (Netherlands)

Christophe Laporte (France)

Jan Tratnik (Slovenia)

Decathlon AG2R La Mondiale

Felix Gall (Austria)

Nans Peters (France)

Dorian Godon (France)

Oliver Naesen (Belgium)

Sam Bennett (Ireland)

Nicolas Prodhomme (France)

Paul Lapeira (France)

Bruno Amirail (France)

Alpecin-Deceuninck

Jasper Philipsen (Belgium)

Mathieu van der Poel (Netherlands)

Jonas Rickaert (Belgium)

Axel Laurance (France)

Gianni Vermeersch (Belgium)

Robbe Ghys (Belgium)

Silvan Dillier (Switzerland)

Soren Kragh Andersen (Denmark)

Arkea-B&B Hotels

Arnaud Demare (France)

Kevin Vauquelin (France)

Cristian Rodriguez (Spain)

Luca Mozzato (Italy)

Dan McLay (Great Britain)

Raul Garcia Pierna (Spain)

Clement Champoussin (France)

Astana Qazaqstan

Mark Cavendish (Great Britain)

Michael Morkov (Denmark)

Davide Ballerini (Italy)

Cees Bol (Netherlands)

Yevgeniy Fedorov (Kazakhstan)

Harold Tejada (Colombia)

Michele Gazzoli (Italy)

Alexey Lutsenko (Kazakhstan)

Bahrain-Victorious

Matej Mohoric (Slovenia)

Wout Poels (Netherlands)

Pello Bilbao (Spain)

Phil Bauhaus (Germany)

Santiago Buitrago (Colombia)

Jack Haig (Australia)

Fred Wright (Great Britain)

Nikias Arndt (Germany)

BORA-hansgrohe

Jai Hindley (Australia)

Aleksandr Vlasov

Danny van Poppel (Netherlands)

Nico Denz (Germany)

Matteo Sobrero (Italy)

Primoz Roglic (Slovenia)

Bob Jungels (Luxembourg)

Marco Haller (Austria)

Cofidis

Bryan Coquard (France)

Guillaume Martin (France)

Ion Izagirre (Spain)

Jesus Herrada (Spain)

Simon Geschke (Germany)

Alexis Renard (France)

Axel Zingle (France)

Piet Allegaert (Belgium)

EF Education-EasyPost

Richard Carapaz (Ecuador)

Neilson Powless (United States)

Ben Healy (Ireland)

Marijn van den Berg (Netherlands)

Stefan Bissegger (Switzerland)

Sean Quinn (United States)

Rui Costa (Portugal)

Alberto Bettiol (Italy)

Groupama-FDJ

David Gaudu (France)

Kevin Geniets (Luxembourg)

Romai Gregoire (France)

Stefan Kung (Switzerland)

Lenny Martinez (France)

Valentin Madouas (France)

Quentin Pacher (France)

Clement Russo (France)

Ineos Grenadiers

Tom Pidcock (Great Britain)

Geraint Thomas (Great Britain)

Carlos Rodriguez (Spain)

Michal Kwiatkowski (Poland)

Ben Turner (Great Britain)

Jonathan Castroviejo (Spain)

Egan Bernal (Colombia)

Laurens De Plus (Belgium)

Intermarche-Wanty

Louis Meintjes (South Africa)

Biniam Girmay (Eritrea)

Laurenz Rex (Belgium)

Hugo Page (France)

Mike Teunissen (Netherlands)

Georg Zimmermann (Germany)

Kobe Goossens (Belgium)

Gerben Thijssen (Belgium)

Lidl-Trek

Carlos Verona (Spain)

Giulio Ciccone (Italy)

Jasper Stuyven (Belgium)

Julien Bernard (France)

Mads Pedersen (Denmark)

Ryan Gibbons (South Africa)

Tim Declercq (Belgium)

Toms Skujins (Latvia)

Movistar

Enric Mas (Spain)

Oier Lazkano (Spain)

Nelson Oliveira (Portugal)

Davide Formolo (Italy)

Alex Aranburu (Spain)

Fernando Gaviria (Colombia)

Javier Romo (Spain)

Gregor Muhlberger (Austria)

Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel (Belgium)

Mikel Landa (Spain)

Ilan van Wilder (Belgium)

Louis Vervaeke (Belgium)

Jan Hirt (Czech Republic)

Casper Pedersen (Denmark)

Yves Lampaert (Belgium)

Gianni Moscon (Italy)

dsm-firmenich PostNL

Romain Bardet (France)

Warren Barguil (France)

John Degenkolb (Germany)

Nils Eekhoff (Netherlands)

Fabio Jakobsen (Netherlands)

Oscar Onley (Great Britain)

Frank van den Broek (Netherlands)

Bram Welten (Netherlands)

Jayco AlUla

Dylan Groenewegen (Netherlands)

Luka Mezgec (Slovenia)

Simon Yates (Great Britain)

Elmar Reinders (Netherlands)

Luke Durbridge (Australia)

Chris Harper (Australia)

Chris Juul-Jensen (Denmark)

Michael Matthews (Australia)

UAE Team Emirates

Tadej Pogacar (Slovenia)

Juan Ayuso (Spain)

Joao Almeida (Portugal)

Adam Yates (Great Britain)

Pavel Sivakov (France)

Marc Soler (Spain)

Tim Wellens (Belgium)

Nils Politt (Germany)

Israel-Premier Tech

Guillaume Boivin (Canada)

Jake Stewart (Great Britain)

Jakob Fuglsang (Denmark)

Stevie Williams (Great Britain)

Pascal Ackermann (Germany)

Derek Gee (Canada)

Hugo Houle (Canada)

Krists Neilands (Latvia)

Lotto Dstny

Arnaud De Lie (Belgium)

Victor Campenaerts (Belgium)

Maxim van Gils (Belgium)

Brent van Moer (Belgium)

Jarrad Drizners (Australia)

Harm Vanhoucke (Belgium)

Sebastien Grignard (Belgium)

Cedric Beullens (Belgium)

Uno-X Mobility

Magnus Cort (Denmark)

Johannes Kulset (Norway)

Rasmus Tiller (Norway)

Odd Christian Eiking (Norway)

Alexander Kristoff (Norway)

Soren Waerenskjold (Norway)

Tobias Halland Johannessen (Norway)

Jonas Abrahamsen (Norway)

TotalEnergies

Mathieu Burgaudeau (France)

Steff Cras (Belgium)

Anthony Turgis (France)

Jordan Jegat (France)

Thomas Gachignard (France)

Matteo Vercher (France)

Sandy Dujardin (France)

Fabien Grellier (France)