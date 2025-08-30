Full Champions League match calendar and fixture list revealed for 2025/26 season
Uefa have released the full list of fixtures for the upcoming league phase
The Champions League match calendar for the league phase has been finalised, with fans of English clubs able to mark their calendars for the key fixtures to watch as Europe’s top competition returns to TV screens.
There are six Premier League teams involved in the competition for the first time, with Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United and Manchester City all learning their opponents in Thursday draw ceremony.
Each team will play eight matches across the league phase, four at home and the other four away. The top eight clubs in the league phase go straight through to the last-16, with the next 16 entering a knock-out play-off.
Each club found out their opponents in Wednesday’s draw ceremony, with Uefa releasing the full fixture list on Saturday.
Champions League league phase dates
The first Champions League week will be played across Tuesday, Wednesday and Thursday.
The next six will only be played across Tuesday and Wednesday. But the final matchday will be played on one night on Wednesday 28 January 2026, with all 18 matches kicking off at the same time.
Matchday 1: 16–18 September 2025
Matchday 2: 30 September–1 October 2025
Matchday 3: 21/22 October 2025
Matchday 4: 4/5 November 2025
Matchday 5: 25/26 November 2025
Matchday 6: 9/10 December 2025
Matchday 7: 20/21 January 2026
Matchday 8: 28 January 2026
Champions League - league phase calendar
All kick-offs at 8pm BST unless specified
Tuesday 16 September
PSV Eindhoven vs. Union St.-Gilloise (kick-off 5.45pm BST)
Juventus vs. Borussia Dortmund (kick-off 5.45pm BST)
Real Madrid vs. Marseille
Benfica vs. FK Qarabag
Tottenham Hotspur vs. Villarreal
Wednesday 17 September
Olympiacos vs. Pafos (kick-off 5.45pm BST)
Slavia Prague vs. Bodo/Glimt (kick-off 5.45pm BST)
Ajax vs. Internazionale
Bayern Munich vs. Chelsea
Liverpool vs. Atlético Madrid
Paris Saint-Germain vs. Atalanta
Thursday 18 September
Athletic Club vs. Arsenal (kick-off 5.45pm BST)
Club Brugge vs. AS Monaco (kick-off 5.45pm BST)
F.C. København vs. Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
Manchester City vs. Napoli
Newcastle United vs. Barcelona
Sporting CP vs. Kairat Almaty
Tuesday 30 September
Atalanta vs. Club Brugge (kick-off 5.45pm BST)
Kairat Almaty vs. Real Madrid (kick-off 5.45pm BST)
Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt
Chelsea vs. Benfica
Internazionale vs. Slavia Prague
Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur
Galatasaray vs. Liverpool
Marseille vs. Ajax
Pafos vs. Bayern Munich
Wednesday 1 October
FK Qarabag vs. F.C. København (kick-off 5.45pm BST)
Union St.-Gilloise vs. Newcastle United (kick-off 5.45pm BST)
Arsenal vs. Olympiacos
AS Monaco vs. Manchester City
Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven
Borussia Dortmund vs. Athletic Club
Barcelona vs. Paris Saint-Germain
Napoli vs. Sporting CP
Villarreal vs. Juventus
Tuesday 21 October
Barcelona vs. Olympiacos (kick-off 5.45pm BST)
Kairat Almaty vs. Pafos (kick-off 5.45pm BST)
Arsenal vs. Atlético Madrid
Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain
F.C. København vs. Borussia Dortmund
Newcastle United vs. Benfica
PSV Eindhoven vs. Napoli
Union St.-Gilloise vs. Internazionale
Villarreal vs. Manchester City
Wednesday 22 October
Athletic Club vs. FK Qarabag (kick-off 5.45pm BST)
Galatasaray vs. Bodo/Glimt (kick-off 5.45pm BST)
AS Monaco vs. Tottenham Hotspur
Atalanta vs. Slavia Prague
Chelsea vs. Ajax
Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
Bayern Munich vs. Club Brugge
Real Madrid vs. Juventus
Sporting CP vs. Marseille
Tuesday 4 November
Slavia Prague vs. Arsenal (kick-off 5.45pm BST)
Napoli vs. Eintracht Frankfurt (kick-off 5.45pm BST)
Atlético Madrid vs. Union St.-Gilloise
Bodo/Glimt vs. AS Monaco
Juventus vs. Sporting CP
Liverpool vs. Real Madrid
Olympiacos vs. PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich
Tottenham Hotspur vs. F.C. København
Wednesday 5 November
Pafos vs. Villarreal (kick-off 5.45pm BST)
FK Qarabag vs. Chelsea (kick-off 5.45pm BST)
Ajax vs. Galatasaray
Club Brugge vs. Barcelona
Internazionale vs. Kairat Almaty
Manchester City vs. Borussia Dortmund
Newcastle United vs. Athletic Club
Marseille vs. Atalanta
Benfica vs. Bayer Leverkusen
Tuesday 25 November
Ajax vs. Benfica (kick-off 5.45pm BST)
Galatasaray vs. Union St.-Gilloise (kick-off 5.45pm BST)
Borussia Dortmund vs. Villarreal
Chelsea vs. Barcelona
Bodo/Glimt vs. Juventus
Manchester City vs. Bayer Leverkusen
Marseille vs. Newcastle United
Slavia Prague vs. Athletic Club
Napoli vs. FK Qarabag
Wednesday 26 November
F.C. København vs. Kairat Almaty (kick-off 5.45pm BST)
Pafos vs. AS Monaco (kick-off 5.45pm BST)
Arsenal vs. Bayern Munich
Atlético Madrid vs. Internazionale
Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
Liverpool vs. PSV Eindhoven
Olympiacos vs. Real Madrid
Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur
Sporting CP vs. Club Brugge
Tuesday 9 December
Kairat Almaty vs. Olympiacos (kick-off 3.30pm BST)
Bayern Munich vs. Sporting CP (kick-off 5.45pm BST)
AS Monaco vs. Galatasaray
Atalanta vs. Chelsea
Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
Internazionale vs. Liverpool
PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid
Union St.-Gilloise vs. Marseille
Tottenham Hotspur vs. Slavia Prague
Wednesday 10 December
FK Qarabag vs. Ajax (kick-off 5.45pm BST)
Villarreal vs. F.C. København (kick-off 5.45pm BST)
Athletic Club vs. Paris Saint-Germain
Bayer Leverkusen vs. Newcastle United
Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt
Club Brugge vs. Arsenal
Juventus vs. Pafos
Real Madrid vs. Manchester City
Benfica vs. Napoli
Tuesday 20 January
Kairat Almaty vs. Club Brugge (kick-off 3.30pm BST)
Bodo/Glimt vs. Manchester City (kick-off 5.45pm BST)
F.C. København vs. Napoli
Internazionale vs. Arsenal
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
Real Madrid vs. AS Monaco
Sporting CP vs. Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund
Villarreal vs. Ajax
Wednesday 21 January
Galatasaray vs. Atlético Madrid (kick-off 5.45pm BST)
FK Qarabag vs. Eintracht Frankfurt (kick-off 5.45pm BST)
Atalanta vs. Athletic Club
Chelsea vs. Pafos
Bayern Munich vs. Union St.-Gilloise
Juventus vs. Benfica
Newcastle United vs. PSV Eindhoven
Marseille vs. Liverpool
Slavia Prague vs. Barcelona
Wednesday 28 January
Ajax vs. Olympiacos
Arsenal vs. Kairat Almaty
AS Monaco vs. Juventus
Athletic Club vs. Sporting CP
Atlético Madrid vs. Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen vs. Villarreal
Borussia Dortmund vs. Internazionale
Club Brugge vs. Marseille
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur
Barcelona vs. F.C. København
Liverpool vs. FK Qarabag
Manchester City vs. Galatasaray
Pafos vs. Slavia Prague
Paris Saint-Germain vs. Newcastle United
PSV Eindhoven vs. Bayern Munich
Union St.-Gilloise vs. Atalanta
Benfica vs. Real Madrid
Napoli vs. Chelsea
Champions League knockout phase dates
Knockout phase play-offs: 17/18 & 24/25 February 2026
Round of 16: 10/11 & 17/18 March 2026
Quarter-finals: 7/8 & 14/15 April 2026
Semi-finals: 28/29 April & 5/6 May 2026
Final: 30 May 2026 (Budapest)
Champions League fixture dates by club
Manchester City
- 18 September 2025 SSC Napoli (H)
- 1 October 2025 AS Monaco (A)
- 21 October 2025 Villarreal CF (A)
- 5 November 2025 Borussia Dortmund (H)
- 25 November 2025 Bayer 04 Leverkusen (H)
- 10 December 2025 Real Madrid C.F. (A)
- 20 January 2026 FK Bodø/Glimt (A)
- 28 January 2026 Galatasaray A.S. (H)
Liverpool
- 17 September 2025 Atlético de Madrid (H)
- 30 September 2025 Galatasaray A.Ş. (A)
- 22 October 2025 Eintracht Frankfurt (A)
- 4 November 2025 Real Madrid C.F. (H)
- 26 November 2025 PSV Eindhoven (H)
- 9 December 2025 FC Internazionale Milano (A)
- 21 January 2026 Olympique de Marseille (A)
- 28 January 2026 Qarabag FK (H)
Chelsea
Arsenal
- 16 September 2025 Athletic Club (A)
- 1 October 2025 Olympiacos FC (H)
- 21 October 2025 Atlético de Madrid (H)
- 4 November 2025 SK Slavia Praha (A)
- 26 November 2025 FC Bayern München (H)
- 10 December 2025 Club Brugge KV (A)
- 20 January 2026 FC Internazionale Milano (A)
- 28 January 2026 FC Kairat Almaty (H)
Tottenham
- 16 September 2025 Villarreal CF (H)
- 30 September 2025 FK Bodø/Glimt (A)
- 22 October 2025 AS Monaco (A)
- 4 November 2025 F.C. Copenhagen (H)
- 26 November 2025 Paris Saint-Germain (A)
- 9 December 2025 SK Slavia Praha (H)
- 20 January 2026 Borussia Dortmund (H)
- 28 January 2026 Eintracht Frankfurt (A)
Newcastle
- 18 September 2025 FC Barcelona (H)
- 1 October 2025 R. Union Saint-Gilloise (A)
- 21 October 2025 SL Benfica (H)
- 5 November 2025 Athletic Club (H)
- 25 November 2025 Olympique de Marseille (A)
- 10 December 2025 Bayer 04 Leverkusen (A)
- 21 January 2026 PSV Eindhoven (H)
- 28 January 2026 Paris Saint-Germain (A)
Join our commenting forum
Join thought-provoking conversations, follow other Independent readers and see their repliesComments