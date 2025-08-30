Full Champions League match calendar and fixture list revealed for 2025/26 season

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

The Champions League match calendar for the league phase has been finalised, with fans of English clubs able to mark their calendars for the key fixtures to watch as Europe’s top competition returns to TV screens.

There are six Premier League teams involved in the competition for the first time, with Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United and Manchester City all learning their opponents in Thursday draw ceremony.

Each team will play eight matches across the league phase, four at home and the other four away. The top eight clubs in the league phase go straight through to the last-16, with the next 16 entering a knock-out play-off.

Each club found out their opponents in Wednesday’s draw ceremony, with Uefa releasing the full fixture list on Saturday.

Champions League league phase dates

The first Champions League week will be played across Tuesday, Wednesday and Thursday.

The next six will only be played across Tuesday and Wednesday. But the final matchday will be played on one night on Wednesday 28 January 2026, with all 18 matches kicking off at the same time.

Matchday 1: 16–18 September 2025

Matchday 2: 30 September–1 October 2025

Matchday 3: 21/22 October 2025

Matchday 4: 4/5 November 2025

Matchday 5: 25/26 November 2025

Matchday 6: 9/10 December 2025

Matchday 7: 20/21 January 2026

Matchday 8: 28 January 2026

Champions League - league phase calendar

All kick-offs at 8pm BST unless specified

Tuesday 16 September

PSV Eindhoven vs. Union St.-Gilloise (kick-off 5.45pm BST)

Juventus vs. Borussia Dortmund (kick-off 5.45pm BST)

Real Madrid vs. Marseille

Benfica vs. FK Qarabag

Tottenham Hotspur vs. Villarreal

Wednesday 17 September

Olympiacos vs. Pafos (kick-off 5.45pm BST)

Slavia Prague vs. Bodo/Glimt (kick-off 5.45pm BST)

Ajax vs. Internazionale

Bayern Munich vs. Chelsea

Liverpool vs. Atlético Madrid

Paris Saint-Germain vs. Atalanta

Thursday 18 September

Athletic Club vs. Arsenal (kick-off 5.45pm BST)

Club Brugge vs. AS Monaco (kick-off 5.45pm BST)

F.C. København vs. Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray

Manchester City vs. Napoli

Newcastle United vs. Barcelona

Sporting CP vs. Kairat Almaty

Tuesday 30 September

Atalanta vs. Club Brugge (kick-off 5.45pm BST)

Kairat Almaty vs. Real Madrid (kick-off 5.45pm BST)

Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt

Chelsea vs. Benfica

Internazionale vs. Slavia Prague

Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur

Galatasaray vs. Liverpool

Marseille vs. Ajax

Pafos vs. Bayern Munich

Wednesday 1 October

FK Qarabag vs. F.C. København (kick-off 5.45pm BST)

Union St.-Gilloise vs. Newcastle United (kick-off 5.45pm BST)

Arsenal vs. Olympiacos

AS Monaco vs. Manchester City

Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven

Borussia Dortmund vs. Athletic Club

Barcelona vs. Paris Saint-Germain

Napoli vs. Sporting CP

Villarreal vs. Juventus

Tuesday 21 October

Barcelona vs. Olympiacos (kick-off 5.45pm BST)

Kairat Almaty vs. Pafos (kick-off 5.45pm BST)

Arsenal vs. Atlético Madrid

Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain

F.C. København vs. Borussia Dortmund

Newcastle United vs. Benfica

PSV Eindhoven vs. Napoli

Union St.-Gilloise vs. Internazionale

Villarreal vs. Manchester City

Wednesday 22 October

Athletic Club vs. FK Qarabag (kick-off 5.45pm BST)

Galatasaray vs. Bodo/Glimt (kick-off 5.45pm BST)

AS Monaco vs. Tottenham Hotspur

Atalanta vs. Slavia Prague

Chelsea vs. Ajax

Eintracht Frankfurt vs. Liverpool

Bayern Munich vs. Club Brugge

Real Madrid vs. Juventus

Sporting CP vs. Marseille

Tuesday 4 November

Slavia Prague vs. Arsenal (kick-off 5.45pm BST)

Napoli vs. Eintracht Frankfurt (kick-off 5.45pm BST)

Atlético Madrid vs. Union St.-Gilloise

Bodo/Glimt vs. AS Monaco

Juventus vs. Sporting CP

Liverpool vs. Real Madrid

Olympiacos vs. PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich

Tottenham Hotspur vs. F.C. København

Wednesday 5 November

Pafos vs. Villarreal (kick-off 5.45pm BST)

FK Qarabag vs. Chelsea (kick-off 5.45pm BST)

Ajax vs. Galatasaray

Club Brugge vs. Barcelona

Internazionale vs. Kairat Almaty

Manchester City vs. Borussia Dortmund

Newcastle United vs. Athletic Club

Marseille vs. Atalanta

Benfica vs. Bayer Leverkusen

Tuesday 25 November

Ajax vs. Benfica (kick-off 5.45pm BST)

Galatasaray vs. Union St.-Gilloise (kick-off 5.45pm BST)

Borussia Dortmund vs. Villarreal

Chelsea vs. Barcelona

Bodo/Glimt vs. Juventus

Manchester City vs. Bayer Leverkusen

Marseille vs. Newcastle United

Slavia Prague vs. Athletic Club

Napoli vs. FK Qarabag

Wednesday 26 November

F.C. København vs. Kairat Almaty (kick-off 5.45pm BST)

Pafos vs. AS Monaco (kick-off 5.45pm BST)

Arsenal vs. Bayern Munich

Atlético Madrid vs. Internazionale

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta

Liverpool vs. PSV Eindhoven

Olympiacos vs. Real Madrid

Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur

Sporting CP vs. Club Brugge

Tuesday 9 December

Kairat Almaty vs. Olympiacos (kick-off 3.30pm BST)

Bayern Munich vs. Sporting CP (kick-off 5.45pm BST)

AS Monaco vs. Galatasaray

Atalanta vs. Chelsea

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Internazionale vs. Liverpool

PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid

Union St.-Gilloise vs. Marseille

Tottenham Hotspur vs. Slavia Prague

Wednesday 10 December

FK Qarabag vs. Ajax (kick-off 5.45pm BST)

Villarreal vs. F.C. København (kick-off 5.45pm BST)

Athletic Club vs. Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen vs. Newcastle United

Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt

Club Brugge vs. Arsenal

Juventus vs. Pafos

Real Madrid vs. Manchester City

Benfica vs. Napoli

Tuesday 20 January

Kairat Almaty vs. Club Brugge (kick-off 3.30pm BST)

Bodo/Glimt vs. Manchester City (kick-off 5.45pm BST)

F.C. København vs. Napoli

Internazionale vs. Arsenal

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Real Madrid vs. AS Monaco

Sporting CP vs. Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund

Villarreal vs. Ajax

Wednesday 21 January

Galatasaray vs. Atlético Madrid (kick-off 5.45pm BST)

FK Qarabag vs. Eintracht Frankfurt (kick-off 5.45pm BST)

Atalanta vs. Athletic Club

Chelsea vs. Pafos

Bayern Munich vs. Union St.-Gilloise

Juventus vs. Benfica

Newcastle United vs. PSV Eindhoven

Marseille vs. Liverpool

Slavia Prague vs. Barcelona

Wednesday 28 January

Ajax vs. Olympiacos

Arsenal vs. Kairat Almaty

AS Monaco vs. Juventus

Athletic Club vs. Sporting CP

Atlético Madrid vs. Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen vs. Villarreal

Borussia Dortmund vs. Internazionale

Club Brugge vs. Marseille

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur

Barcelona vs. F.C. København

Liverpool vs. FK Qarabag

Manchester City vs. Galatasaray

Pafos vs. Slavia Prague

Paris Saint-Germain vs. Newcastle United

PSV Eindhoven vs. Bayern Munich

Union St.-Gilloise vs. Atalanta

Benfica vs. Real Madrid

Napoli vs. Chelsea

Champions League knockout phase dates

Knockout phase play-offs: 17/18 & 24/25 February 2026

Round of 16: 10/11 & 17/18 March 2026

Quarter-finals: 7/8 & 14/15 April 2026

Semi-finals: 28/29 April & 5/6 May 2026

Final: 30 May 2026 (Budapest)

Champions League fixture dates by club

Manchester City

18 September 2025 SSC Napoli (H)

1 October 2025 AS Monaco (A)

21 October 2025 Villarreal CF (A)

5 November 2025 Borussia Dortmund (H)

25 November 2025 Bayer 04 Leverkusen (H)

10 December 2025 Real Madrid C.F. (A)

20 January 2026 FK Bodø/Glimt (A)

28 January 2026 Galatasaray A.S. (H)

Liverpool

17 September 2025 Atlético de Madrid (H)

30 September 2025 Galatasaray A.Ş. (A)

22 October 2025 Eintracht Frankfurt (A)

4 November 2025 Real Madrid C.F. (H)

26 November 2025 PSV Eindhoven (H)

9 December 2025 FC Internazionale Milano (A)

21 January 2026 Olympique de Marseille (A)

28 January 2026 Qarabag FK (H)

Chelsea

17 September 2025 FC Bayern München (A)

30 September 2025 SL Benfica (H)

22 October 2025 AFC Ajax (H)

5 November 2025 Qarabağ FK (A)

25 November 2025 FC Barcelona (H)

9 December 2025 Atalanta BC (A)

21 January 2026 Pafos FC (H)

28 January 2026 SSC Napoli (A)

Arsenal

16 September 2025 Athletic Club (A)

1 October 2025 Olympiacos FC (H)

21 October 2025 Atlético de Madrid (H)

4 November 2025 SK Slavia Praha (A)

26 November 2025 FC Bayern München (H)

10 December 2025 Club Brugge KV (A)

20 January 2026 FC Internazionale Milano (A)

28 January 2026 FC Kairat Almaty (H)

Tottenham

16 September 2025 Villarreal CF (H)

30 September 2025 FK Bodø/Glimt (A)

22 October 2025 AS Monaco (A)

4 November 2025 F.C. Copenhagen (H)

26 November 2025 Paris Saint-Germain (A)

9 December 2025 SK Slavia Praha (H)

20 January 2026 Borussia Dortmund (H)

28 January 2026 Eintracht Frankfurt (A)

Newcastle