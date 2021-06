Manchester United’s fixtures for the 2021/22 Premier League season have been confirmed.

Ole Gunnar Solskjaer’s side enjoyed a strong season last term running Manchester City closest as their rivals won a third league title in four years.

United looked to be on for a first trophy under Solskjaer only to eventually fall on penalties to Villarreal in the Europa League final last month.

However, there is much to be positive about and with new recruits on the way in the summer transfer window optimism is abound that a real challenge on all fronts is not far away.

They start 2021/22 with a clash with rivals Leeds at Old Trafford before trips to Southampton and Wolves early in the season. A first meeting with bitter rivals Liverpool looms large in October.

Full 2021/22 fixture list

14/08/2021 15:00 Manchester United v Leeds United

21/08/2021 15:00 Southampton v Manchester United

28/08/2021 15:00 Wolverhampton v Manchester United

11/09/2021 15:00 Manchester United v Newcastle United

18/09/2021 15:00 West Ham United v Manchester United

25/09/2021 15:00 Manchester United v Aston Villa

02/10/2021 15:00 Manchester United v Everton

16/10/2021 15:00 Leicester City v Manchester United

23/10/2021 15:00 Manchester United v Liverpool

30/10/2021 15:00 Tottenham Hotspur v Manchester United

06/11/2021 15:00 Manchester United v Manchester City

20/11/2021 15:00 Watford v Manchester United

27/11/2021 15:00 Chelsea v Manchester United

30/11/2021 20:00 Manchester United v Arsenal

04/12/2021 15:00 Manchester United v Crystal Palace

11/12/2021 15:00 Norwich City v Manchester United

14/12/2021 19:45 Brentford v Manchester United

18/12/2021 15:00 Manchester United v Brighton

26/12/2021 15:00 Newcastle United v Manchester United

28/12/2021 15:00 Manchester United v Burnley

01/01/2022 15:00 Manchester United v Wolverhampton

15/01/2022 15:00 Aston Villa v Manchester United

22/01/2022 15:00 Manchester United v West Ham United

08/02/2022 19:45 Burnley v Manchester United

12/02/2022 15:00 Manchester United v Southampton

19/02/2022 15:00 Leeds United v Manchester United

26/02/2022 15:00 Manchester United v Watford

05/03/2022 15:00 Manchester City v Manchester United

12/03/2022 15:00 Manchester United v Tottenham Hotspur

19/03/2022 15:00 Liverpool v Manchester United

02/04/2022 15:00 Manchester United v Leicester City

09/04/2022 15:00 Everton v Manchester United

16/04/2022 15:00 Manchester United v Norwich City

23/04/2022 15:00 Arsenal v Manchester United

30/04/2022 15:00 Manchester United v Brentford

07/05/2022 15:00 Brighton v Manchester United

15/05/2022 15:00 Manchester United v Chelsea

22/05/2022 16:00 Crystal Palace v Manchester United