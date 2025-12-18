Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content
Sign up to our newsletters
Independent
More
Voices
Best
TV

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

Afcon 2025 fixtures: Dates, start times and full schedule for Africa Cup of Nations

Morocco host the 24-nation tournament as Ivory Coast return to defend their crown

The Africa Cup of Nations trophy
The Africa Cup of Nations trophy (EPA-EFE)

The 2025 Africa Cup of Nations sees 24 nations vie for Afcon glory over the coming weeks, as Morocco plays host for the second time.

The 24 teams have been split into six groups of four, with the winners and runners-up progressing to the knockout phase, along with the best four third-placed nations.

The holders Ivory Coast face a testing Group F with Cameroon, Gabon and Mozambique. Nigeria, the beaten finalists last time, will meet Tunisia, Uganda and Tanzania in Group C.

Morocco stepped up to host after Guinea was stripped of staging rights over concerns about infrastructure and facilities in the country.

The host cities are the capital Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fes and Tangier, with the tournament playing out in nine different stadiums.

Morocco will kick-off the tournament against Comoros at the Stade Prince Moulay Abdallah on 21 December.

Ivory Coast won the tournament two years ago
Ivory Coast won the tournament two years ago (AFP via Getty Images)

Afcon 2025 groups

  • Group A: Morocco, Mali, Zambia, Comoros
  • Group B: Egypt, South Africa, Angola, Zimbabwe
  • Group C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania
  • Group D: Senegal, DR Congo, Benin, Botswana
  • Group E: Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan
  • Group F: Ivory Coast, Cameroon, Gabon, Mozambique

Afcon 2025 fixture schedule

All times GMT

Sunday, December 21, 2025

Morocco v Comoros | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Monday, December 22, 2025

Mali v Zambia | 2:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

South Africa v Angola | 5:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt v Zimbabwe | 8:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Tuesday, December 23, 2025

Congo DR v Benin | 12:30 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Senegal v Botswana | 3:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco

Nigeria v Tanzania | 5:30 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Tunisia v Uganda | 8:00 PM | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Wednesday, December 24, 2025

Burkina Faso v Equatorial Guinea | 12:30 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Algeria v Sudan | 3:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast v Mozambique | 5:30 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Cameroon v Gabon | 8:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Friday, December 26, 2025

Angola v Zimbabwe | 12:30 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt v South Africa | 3:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Zambia v Comoros | 5:30 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Morocco v Mali | 8:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, December 27, 2025

Benin v Botswana | 12:30 PM | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Senegal v Congo DR | 3:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco

Uganda v Tanzania | 5:30 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Nigeria v Tunisia | 8:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Sunday, December 28, 2025

Gabon v Mozambique | 12:30 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Equatorial Guinea v Sudan | 3:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Algeria v Burkina Faso | 5:30 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast v Cameroon | 8:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Monday, December 29, 2025

Angola v Egypt | 4:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Zimbabwe v South Africa | 4:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Comoros v Mali | 7:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Zambia v Morocco | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Tuesday, December 30, 2025

Tanzania v Tunisia | 4:00 PM | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Uganda v Nigeria | 4:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Benin v Senegal | 7:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco

Botswana v Congo DR | 7:00 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Wednesday, December 31, 2025

Equatorial Guinea v Algeria | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Sudan v Burkina Faso | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Gabon v Ivory Coast | 7:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Mozambique v Cameroon | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Saturday, January 3, 2026

1D v 3rd Place Group B/E/F | 4:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco

2A v 2C | 7:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Sunday, January 4, 2026

1A v 3rd Place Group C/D/E | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

2B v 2F | 7:00 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Monday, January 5, 2026

1B v 3rd Place Group A/C/D | 4:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

1C v 3rd Place Group A/B/F | 7:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Tuesday, January 6, 2026

1E v 2D | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

1F v 2E | 7:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Friday, January 9, 2026

Round of 16 2 Winner v Round of 16 1 Winner | 4:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco

Round of 16 4 Winner v Round of 16 3 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, January 10, 2026

Round of 16 7 Winner v Round of 16 6 Winner | 4:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Round of 16 5 Winner v Round of 16 8 Winner | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Wednesday, January 14, 2026

Quarterfinal 1 Winner v Quarterfinal 4 Winner | 5:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco

Quarterfinal 3 Winner v Quarterfinal 2 Winner | 8:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, January 17, 2026

Semifinal 1 Loser v Semifinal 2 Loser | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Sunday, January 18, 2026

Semifinal 1 Winner v Semifinal 2 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Join our commenting forum

Join thought-provoking conversations, follow other Independent readers and see their replies

Comments

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in