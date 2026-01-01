Afcon 2025: Fixtures, results, tables and schedule in full from Africa Cup of Nations
Morocco host the 24-nation tournament as Ivory Coast return to defend their crown
The 2025 Africa Cup of Nations is into the knockout stages, as Morocco plays host of Afcon for the second time.
Ivory Coast overturned a two-goal deficit to defeat Gabon 3–2 on Wednesday, after completing a dramatic comeback to finish top of Group F, edging Cameroon on goals scored. Mozambique advanced to the last 16 as one of the four best third-place finishers.
Ivory Coast remain in Marrakech and will face Burkina Faso in the last 16 on Tuesday. Cameroon have a tough test against South Africa in Rabat on Sunday, while Mozambique meet Nigeria the following day in Fez.
Other match-ups include 2021 champion Senegal against Sudan in Tangier on Saturday, followed by Tunisia versus Mali in Casablanca. Hosts Morocco will play Tanzania in Rabat on Sunday, seven-time champion Egypt face Benin in Agadir on Monday, and Algeria meet Congo in Rabat on Tuesday.
Morocco stepped up to host after Guinea was stripped of staging rights over concerns about infrastructure and facilities in the country.
Afcon 2025 fixture schedule
All times GMT
Round of 16
Saturday, January 3, 2026
Senegal v Sudan | 4:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Mali v Tunisia | 7:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Sunday, January 4, 2026
Morocco v Tanzania | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
South Africa v Cameroon | 7:00 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Monday, January 5, 2026
Egypt v Benin | 4:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Nigeria v Mozambique | 7:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Tuesday, January 6, 2026
Algeria v DR Congo | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast v Burkino Faso | 7:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Quarter-finals
Friday, January 9, 2026
Round of 16 2 Winner v Round of 16 1 Winner | 4:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Round of 16 4 Winner v Round of 16 3 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, January 10, 2026
Round of 16 7 Winner v Round of 16 6 Winner | 4:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Round of 16 5 Winner v Round of 16 8 Winner | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Semi-finals
Wednesday, January 14, 2026
Quarter-final 1 Winner v Quarter-final 4 Winner | 5:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Quarter-final 3 Winner v Quarter-final 2 Winner | 8:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Third-place play-off
Saturday, January 17, 2026
Semi-final 1 Loser v Semi-final 2 Loser | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Final
Sunday, January 18, 2026
Semi-final 1 Winner v Semi-final 2 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Results
Sunday, December 21, 2025
Morocco 2-0 Comoros | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Monday, December 22, 2025
Mali 1-1 Zambia | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
South Africa 2-1 Angola | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt 2-1 Zimbabwe | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Tuesday, December 23, 2025
DR Congo 1-0 Benin | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Senegal 3-0 Botswana | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Nigeria 2-1 Tanzania | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Tunisia 3-1 Uganda | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Wednesday, December 24, 2025
Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Algeria 3-0 Sudan | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast 1-0 Mozambique | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Cameroon 1-0 Gabon Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Friday, December 26, 2025
Angola 1-1 Zimbabwe | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt 1-0 South Africa | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Zambia 0-0 Comoros | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Morocco 1-1 Mali | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, December 27, 2025
Benin 1-0 Botswana | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Senegal 1-1 Congo DR | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Uganda 1-1 Tanzania | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Nigeria 3-2 Tunisia | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Sunday, December 28, 2025
Gabon 2-3 Mozambique | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Equatorial Guinea 0-1 Sudan | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Algeria 1-0 Burkina Faso | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast 1-1 Cameroon | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Monday, December 29, 2025
Angola 0-0 Egypt | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Zimbabwe 2-3 South Africa | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Comoros 0-0 Mali | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Zambia 0-3 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Tuesday, December 30, 2025
Tanzania 1-1 Tunisia | 4:00 PM | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Uganda 1-3 Nigeria | 4:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Benin 0-3 Senegal | 7:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Botswana 0-3 Congo DR | 7:00 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Wednesday, December 31, 2025
Equatorial Guinea 1-3 Algeria | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Sudan 0-2 Burkina Faso | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Gabon 2-3 Ivory Coast | 7:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Mozambique 1-2 Cameroon | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
