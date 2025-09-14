Stay up to date with notifications from The Independent

Independent
Trump latest
World Athletics Championships 2025 schedule, times, results and day-by-day events

Keely Hodgkinson leads Team GB in Japan with hopes high for more medal success after the Paris Olympics last year

Jack Rathborn
Sunday 14 September 2025 04:17 BST
Comments
Video Player Placeholder
Sprinter Lyles says "history to be made" at upcoming World Athletics Championships

The World Athletics Championships 2025 is set to conclude a gripping season in track and field in Tokyo, Japan.

Great Britain and Northern Ireland will hope to land medals behind Olympic champion Keely Hodgkinson in the women’s 800m, while other medalists in Paris last year include Georgia Hunter Bell, Josh Kerr, Katarina Johnson-Thompson and Matthew Hudson-Smith.

World superstars Noah Lyles, Mondo Duplantis and Sydney McLaughlin-Levrone feature, while injuries have scuppered the build-up for Kishane Thompson and Jakob Ingebrigtsen, casting doubt over their involvement and potential to perform.

Kerr, another track star venturing into YouTube ahead of a major championship, is the men’s 1500m world champion from the last version of the event at Budapest 2023, though Olympic champion Cole Hocker, Dutch phenom Niels Laros and Ingebrigtsen pose a threat to the Briton in one of the most anticipated events of the championships.

As well as Kerr, Team GB landed medals in Budapest through Hodgkinson, Johnson-Thompson, Ben Pattison, Zharnel Hughes, Hudson-Smith and a hat-trick of successes in the relays. Here’s the full rundown of the Tokyo schedule and timings across nine absorbing days of sport

Full day-by-day World Athletics Championships 2025 schedule (all times BST)

*********************************************************************************************************************************

Day 1 - Saturday 13 September

Morning session

00:00 Men’s 35 Kilometres Race Walk - Final

🥇Evan Dunfee (CAN) - 2:28:22

🥈 Caio Bonfim (BRA) - 2:28:55

🥉Hayato Katsuki (JPN) - 2:29:16

00:00 Women’s 35 Kilometres Race Walk - Final

🥇María Perez (ESP) - 2:39:01

🥈 Antonella Palmisano (ITA) - 2:42:24

🥉Paula Milena Torres (ECU) - 2:42:44

01:00 Women’s Discus Throw - Qualification, Group A

02:55 Men’s Shot Put - Qualification

02:55 Women’s Discus Throw - Qualification, Group B

03:23 Men’s 100m - Preliminary round

03:55 4x400m Relay - Heats

Evening session

10:05 Men’s 3000m Steeplechase - Heats

10:30 Women’s Long Jump - Qualification

10:55 Women’s 100m - Heats

11:05 Men’s Pole Vault - Qualification

11:50 Women’s 1500m - Heats

12:35 Men’s 100m - Heats

13:10 Men’s Shot Put - Final

🥇Ryan Crouser (USA) - 22.34

🥈 Uziel Munoz (MEX) - 21.97

🥉Leonardo Fabbri (ITA) - 21.94

13:30 Women’s 10000m - Final

🥇Beatrice Chebet (KEN) - 30:37.61

🥈 Nadia Battocletti (ITA) - 30:38.23

🥉Gudaf Tsegay (ETH) - 30:39.65

14:20 4x400m Relay - Final

🥇United States - 3:08.80

🥈 Netherlands - 3:09.96

🥉Belgium - 3:10.61

Day 2 - Sunday 14 September

Morning session

00:00 Women’s Marathon - Final

🥇Peres Jepchirchir (Ken) - 2:24:43

🥈 Tigst Assefa (Eth) - 2:24:45

🥉Julia Paternain (Uru) - 2:27:23

01:00 Women’s Hammer Throw - Qualification, Group A

01:35 Men’s 1500m - Heats

02:45 Women’s Hammer Throw - Qualification, Group B

03:28 Women’s 100m Hurdles - Heats

Evening session

10:35 Men’s 400m - Heats

10:40 Men’s High Jump - Qualification

11:10 Women’s Discus Throw - Final

11:25 Women’s 400m - Heats

12:20 Women’s 100m - Semi-Final

12:40 Women’s Long Jump - Final

12:43 Men’s 100m - Semi-Final

13:05 Women’s 1500m - Semi-Final

13:30 Men’s 10,000m - Final

14:13 Women’s 100m - Final

14:20 Men’s 100m - Final

Day 3 - Monday 15 September

Morning session

00:00 Men’s Marathon - Final

01:00 Men’s Hammer Throw - Qualification, Group A

01:05 Women’s Pole Vault - Qualification

01:15 Women’s 3000m Steeplechase - Heats

02:45 Men’s Hammer Throw - Qualification, Group B

03:20 Women’s 400m Hurdles - Heats

Evening session

11:35 Men’s 400m Hurdles - Heats

11:40 Men’s Long Jump - Qualification

12:10 Men’s Pole Vault - Final

12:20 Men’s 110m Hurdles - Heats

13:00 Women’s Hammer Throw- Final

13:05 Women’s 100m Hurdles - Semi-Final

13:30 Men’s 1500m - Semi-Final

13:55 Men’s 3000m Steeplechase - Final

14:20 Women’s 100m Hurdles - Final

Day 4 - Tuesday 16 September

11:35 Men’s 800m - Heats

11:40 Women’s Triple Jump - Qualification

12:35 Men’s High Jump - Final

12:40 Men’s 110m Hurdles - Semi-Final

13:00 Men’s Hammer Throw - Final

13:05 Women’s 400m - Semi-Final

13:35 Men’s 400m - Semi-Final

14:05 Women’s 1500m - Final

14:20 Men’s 110m Hurdles - Final

Day 5 - Wednesday 17 September

11:05 Men’s Triple Jump - Qualification

11:10 Men’s Javelin Throw - Qualification, Group A

11:30 Women’s 200m - Heats

12:10 Women’s Pole Vault - Final

12:15 Men’s 200m - Heats

12:45 Men’s Javelin Throw Qualification - Group B

12:50 Men’s Long Jump - Final

13:00 Women’s 400m Hurdles - Semi-Final

13:30 Men’s 400m Hurdles - Semi-Final

13:57 Women’s 3000m Steeplechase - Final

14:20 Men’s 1500m - Final

Day 6 - Thursday 18 September

11:05 Women’s 5000m - Heats

11:15 Women’s High Jump - Qualification

11:23 Men’s Javelin Throw - Final

11:55 Women’s 800m - Heats

12:55 Women’s Triple Jump - Final

13:02 Men’s 200m - Semi-Final

13:24 Women’s 200m - Semi-Final

13:45 Men’s 800m - Semi-Final

14:10 Men’s 400m - Final

14:24 Women’s 400m - Final

Day 7 - Friday 19 September

09:33 Women’s 100m Hurdles Heptathlon

10:20 Women’s High Jump Heptathlon

11:30 Women’s Javelin Throw - Qualification, Group A

12:05 Men’s 5000m - Heats

12:30 Women’s Shot Put Heptathlon

12:45 Women’s 800m - Semi-Final

12:50 Men’s Triple Jump - Final

13:00 Women’s Javelin Throw - Qualification, Group B

13:15 Men’s 400m Hurdles - Final

13:27 Women’s 400m Hurdles - Final

13:38 Women’s 200m Heptathlon

14:06 Men’s 200m - Final

14:22 Women’s 200m - Final

Day 8 - Saturday 20 September

Morning session

23:30 Women’s 20 Kilometres Race Walk - Final

01:00 Men’s Discus Throw - Qualification, Group A

01:25 Men’s 100m Decathlon

01:50 Men’s 20 Kilometres Race Walk - Final

02:00 Women’s Shot Put - Qualification

02:05 Men’s Long Jump Decathlon

02:35 Men’s Discus Throw - Qualification, Group B

03:30 Women’s Long Jump Heptathlon

03:45 Men’s shot Put Decathlon

Evening session

11:00 Women’s Javelin Throw Heptathlon

11:05 Men’s High Jump Decathlon

11:35 Men’s 4x400m Relay - Heats

11:54 Women’s Shot Put - Final

12:00 Women’s 4x400m Relay - Heats

12:25 Men’s 4x100m Relay - Heats

12:45 Women’s 4x100m Relay - Heats

13:05 Women’s Javelin Throw - Final

13:11 Women’s 800m Heptathlon

13:29 Women’s 5000m - Final

13:55 Men’s 400m Decathlon

14:22 Men’s 800m - Final

Day 9 - Sunday 21 September

Morning session

01:05 Men’s 110m Hurdles Decathlon

01:55 Men’s Discus Throw Decathlon - Group A

03:05 Men’s Discus Throw Decathlon - Group B

03:35 Men’s pole Vault Decathlon - Group A

04:20 Men’s Pole Vault Decathlon - Group B

Evening session

09:35 Men’s Javelin Throw Decathlon - Group A

10:47 Men’s Javelin Throw Decathlon - Group B

11:30 Women’s High Jump - Final

11:35 Women’s 800m - Final

11:50 Men’s 5000m - Final

12:00 Men’s Discus Throw - Final

12:25 Men’s 4x400m Relay - Final

12:40 Women’s 4x400m Relay - Final

12:55 Men’s 1500m Decathlon

13:10 Women’s 4x100m Relay - Final

13:20 Men’s 4x100m Relay - Final

