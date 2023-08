US Open order of play and Wednesday’s tennis schedule

Sign up to our free sport newsletter for all the latest news on everything from cycling to boxing Sign up to our free sport email for all the latest news Please enter a valid email address Please enter a valid email address SIGN UP I would like to be emailed about offers, events and updates from The Independent. Read our privacy notice Thanks for signing up to the

The 2023 US Open continues as the second round of the men’s and women’s singles gets underway in New York, with Novak Djokovic – newly returned to world No 1 – headlining the day’s action at Flushing Meadows.

Djokovic is second on Arthur Ashe Stadium as he takes on Bernabe Zapata Miralles, after home favourite Coco Gauff opens proceedings against teenage Russian sensation Mira Andreeva. The night session then sees another American, men’s 10th seed Frances Tiafoe, face Austria’s Sebastian Ofner before a pair of grand slam winners round out the evening, in the form of Petra Kvitova and Caroline Wozniacki.

Elsewhere, women’s No 1 seed Iga Swiatek continues the defence of her title with a second-round clash against Australia’s Daria Saville and another title contender, Elena Rybakina, squares off with Ajla Tomljanovic.

Remarkably, all seven competing Brits made it through the first round of the men’s and women’s singles and the first of those will tackle a second-round encounter at 4pm BST. Qualifier Lily Miyazaki secured a first grand slam main draw win of her career on Monday and will now face 15th seed Belinda Bencic on Court 5.

Here’s the order of play and schedule for Wednesday 30 August at Flushing Meadows.

ARTHUR ASHE STADIUM

From 12pm ET/5pm BST

M. Andreeva vs (USA) C. Gauff [6]

(ESP) B. Zapata Miralles vs (SRB) N. Djokovic [2]

(AUT) S. Ofner vs (USA) F. Tiafoe [10]

(CZE) P. Kvitova [11] vs (DEN) C. Wozniacki

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

From 11am ET/4pm BST

(BEL) E. Mertens [32] vs (USA) D. Collins

(POL) I. Swiatek [1] vs (AUS) D. Saville

(AUT) D. Thiem vs (USA) B. Shelton

(KAZ) E. Rybakina [4] vs (AUS) A. Tomljanovic

(PER) J. Varillas vs (USA) T. Fritz [9]

GRANDSTAND

From 11am ET/4pm BST

(GRE) S. Tsitsipas [7] vs (SUI) D. Stricker

V. Azarenka [18] vs (CHN) L. Zhu

(USA) C. Gauff /(USA) J. Pegula [3] vs (USA) Q. Gleason/(USA) E. Mandlik

(NOR) C. Ruud [5] vs (CHN) Z. Zhang

COURT 5

From 11am ET/4pm BST

(GBR) Y. Miyazaki vs (SUI) B. Bencic [15]

(SRB) L. Djere [32] vs (FRA) H. Gaston

A. Kalinskaya vs (ROU) S. Cirstea [30]

(USA) M. McDonald/(GER) A. Mies vs (FRA) A. Fils/(FRA) L. Van Assche

COURT 7

From 11am ET/4pm BST

(ITA) S. Bolelli/(ITA) A. Vavassori vs (USA) R. Ram/(GBR) J. Salisbury [3]

A. Karatsev vs (ESP) R. Carballes Baena

(AUS) R. Hijikata vs (HUN) M. Fucsovics

(ESP) A. Bolsova/(ESP) R. Masarova vs (FRA) A. Cornet/(POL) K. Piter

COURT 10

From 11am ET/4pm BST

(USA) W. Blumberg/(USA) S. Johnson vs (GBR) J. Cash/(GBR) H. Patten

(SVK) A. Schmiedlova vs (ESP) R. Masarova

L. Marozava/(BRA) I. Martins vs (USA) B. Mattek-Sands/A. Potapova

(USA) O. Center/(USA) K. Fakih vs (CAN) L. Fernandez/(USA) T. Townsend [6]

(TPE) L. Chan/(CRO) I. Dodig vs (MEX) G. Olmos/(GER) T. Puetz

COURT 11

From 11am ET/4pm BST

(USA) M. McDonald vs (CRO) B. Gojo

(CZE) K. Muchova [10] vs (POL) M. Frech

(FRA) A. Mannarino [22] vs (HUN) F. Marozsan

(LAT) J. Ostapenko [20] vs E. Avanesyan

COURT 12

From 11am ET/4pm BST

(USA) L. Davis vs (SLO) K. Juvan

(CZE) J. Vesely vs (ARG) F. Cerundolo [20]

(ARG) J. Cerundolo vs (ESP) A. Davidovich Fokina [21]

(COL) J. Cabal/(COL) R. Farah vs (USA) N. Godsick/(USA) E. Quinn

COURT 13

From 11am ET/4pm BST

(NED) T. Griekspoor/(AUS) T. Kokkinakis vs (USA) A. Frusina/(USA) A. Ganesan

(ESP) S. Sorribes Tormo vs (CHN) X. Wang

(CHN) X. Wang vs (USA) B. Pera

(FRA) T. Droguet vs (CZE) J. Mensik

COURT 17

From 11am ET/4pm BST

(USA) T. Townsend vs (BRA) B. Haddad Maia [19]

(FRA) B. Bonzi vs (USA) C. Eubanks [28]

(USA) T. Paul [14] vs R. Safiullin

(USA) J. Brady vs (POL) M. Linette [24]

For full schedule, click here