Ryder Cup 2025: Every match and result after Europe resist USA comeback at Bethpage
Luke Donald’s Team Europe beat Keegan Bradley’s Team USA 15-13 after a thrilling day of Sunday singles
Europe held on for a thrilling Ryder Cup victory after downing USA 15-13 at Bethpage Black.
Shane Lowry delivered a half point to ensure Luke Donald’s side retained the cup, before Tyrrell Hatton ensured an outright victory soon after.
Here’s every result and match after Day 3 at the Ryder Cup 2025:
Ryder Cup 2025 schedule
Day 1: Friday 26 September results
Four foursomes (alternate shot) matches
Jon Rahm (7-3-3)/Tyrrell Hatton (6-4-2) won 4&3 vs Bryson DeChambeau (2-4-1)/Justin Thomas (7-5-2)
Ludvig Aberg (3-2-0)/Matt Fitzpatrick (2-7-0) won 5&3 vs Scottie Scheffler (2-3-3)/Russell Henley (0-1-0)
Rory McIlroy (17-13-4)/Tommy Fleetwood (8-3-2) won 5&4 vs Collin Morikawa (4-4-1)/Harris English (1-3-0)
Xander Schauffele (5-4-0)/Patrick Cantlay (6-2-1) won 2up v Bob MacIntyre (2-1-1)/Viktor Hovland (3-5-3)
Four fourballs (alternate shot) matches
Jon Rahm (8-3-3)/Sepp Straka (2-2-0) won 3&2 vs Scottie Scheffler(2-4-3)/JJ Spaun (0-1-0)
Tommy Fleetwood (9-3-2)/Justin Rose (15-9-3) won 1up vs Ben Griffin (0-1-0)/Bryson DeChambeau (2-5-1)
Cameron Young (1-0-0)/Justin Thomas (8-5-2) won 6&5 vs Ludvig Aberg (3-3-0)/Rasmus Hojgaard (0-1-0)
Sam Burns (1-2-1)/Patrick Cantlay (6-2-2) TIED vs Rory McIlroy (17-13-5)/Shane Lowry (2-3-2)
Day 2: Saturday 27 September results
Four foursomes (alternate shot) matches
7:10am ET (12:10pm BST): Bryson DeChambeau (3-5-1)/Cameron Young (2-0-0) won 4&2 vs Matt Fitzpatrick (2-8-0)/Ludvig Aberg (3-4-0)
7:26am ET (12:26pm BST): Rory McIlroy (18-13-5)/Tommy Fleetwood (10-3-2) won 3&2 vs Collin Morikawa (4-5-1)/Harris English (1-4-0)
7:42am ET (12:42pm BST): Jon Rahm (9-3-3)/Tyrrell Hatton (7-4-2) won 3&2 vs Xander Schauffele (5-5-0)/Patrick Cantlay (6-3-2)
7:58am ET (12:58pm BST): Bob MacIntyre (3-1-1)/Viktor Hovland (4-5-3) won 1UP vs Scottie Scheffler (2-5-3)/Russell Henley (0-2-0)
Four fourballs (alternate shot) matches
12:25pm ET (5:25pm BST): Rory McIlroy (19-13-5)/Shane Lowry (3-3-2) won 2UP vs Justin Thomas (8-6-2)/Cameron Young (2-1-0)
12:41pm ET (5:41pm BST): Tommy Fleetwood (11-3-2)/Justin Rose (16-9-3) won 3&2 vs Scottie Scheffler (2-6-3)/Bryson DeChambeau (3-6-1)
12:57pm ET (5:57pm BST): JJ Spaun (1-1-0)/Xander Schauffele (6-4-0) won 1UP vs Jon Rahm (9-4-3)/Sepp Straka (2-3-0)
1:13pm ET (6:13pm BST): Tyrrell Hatton (8-4-2)/Matt Fitzpatrick (3-8-0) won 1UP vs Sam Burns (1-3-1)/Patrick Cantlay (6-4-2)
Day 3: Sunday 28 September
12 singles matches: Starting from 12:02pm ET (5:02pm BST) to 2:03pm ET (6:03pm BST).
Times: ET/BST
- Match 1: Cameron Young (3-1-0) 1UP Justin Rose (16-10-3)
- Match 2: Justin Thomas (9-6-2) 1UP Tommy Fleetwood (11-4-2)
- Match 3: Bryson DeChambeau (3-6-2) TIED Matt Fitzpatrick (11-3-3)
- Match 4: Scottie Scheffler (3-6-3) 1UP Rory McIlroy (19-14-5)
- Match 5:: Ludvig Aberg (4-4-0) 2&1 Patrick Cantlay (6-5-2) v
- Match 6: Xander Schauffele (7-4-0) 4&3 Jon Rahm (9-5-3)
- Match 7: JJ Spaun (2-1-0) 2&1 Sepp Straka (2-4-0)
- Match 8: Russell Henley (0-2-1) TIED Shane Lowry (3-3-3)
- Match 9: Ben Griffin (1-1-0) 1UP Rasmus Hojgaard (0-2-0)
- Match 10: Collin Morikawa (4-5-2) TIED Tyrrell Hatton (8-4-3)
- Match 11: Sam Burns (1-3-2) TIED Bob MacIntyre (3-1-2)
- Match 12: Harris English (1-4-0) TIED Viktor Hovland (4-5-3)
