The women’s semi-finals get underway on day 10 at Wimbledon with world No 1 Ashleigh Barty in action.

The Australian is chasing her first final at SW19, and her second Grand Slam singles title having won the French Open in 2019. Standing in her way is Angelique Kerber, the 2018 champion, who taught her what it takes to get it done in a final three years ago at the 2018 Sydney Invitational, sparking a dominant run.

“I remember coming off the court and feeling like my level was close, but it wasn’t good enough,” Barty said. “That was almost a bit of a reset knowing I’m not far off, but I’m not there yet. I think the challenge of playing her in a semifinal of Wimbledon is an incredible opportunity, one that I’m really excited for. It’s not scary or overwhelming, it’s just exciting.”

Karolina Pliskova features in the other semi-final after defeating Viktorija Golubic in the quarter-finals. The Czech lost to Kerber in the final of the 2016 US Open and despite dropping out of the top 10 in the world for the first time in five years ahead of Wimbledon, the 29-year-old has been in outstanding form over the last 10 days and is yet to drop a set. She faces a daunting task though in the shape of hard-hitting Aryna Sabalenka, with the Belarusian appearing in her first ever semi-final at a Grand Slam.

Here is everything you need to know about today’s order of play:

When is it?

Wimbledon started on Monday 28 June and concludes with the men’s final on Sunday 11 July.

How can I watch it online and on TV?

The Championships will be broadcast live on BBC One and BBC Two with access to all 18 courts available via the red button. Online viewers can watch the action on the BBC iPlayer.

BBC Two will also broadcast Today at Wimbledon at 8pm every evening to recap the day’s play.

Coverage of day 10 will start on BBC Two at 12:30 BST, while BBC One’s coverage will start at 1:45pm BST.

Order of play for day 10

(All times BST):

Centre Court

13:30: (1) Ashleigh Barty (Aus) v (25) Angelique Kerber (Ger), (8) Karolina Pliskova (Cze) v (2) Aryna Sabalenka (Blr), (14) Jean-Julien Rojer (Ned) & Andreja Klepac (Slo) v (7) Neal Skupski (Gbr) & Desirae Krawczyk (USA)

Court 1

13:00: (1) Nikola Mektic (Cro) & Mate Pavic (Cro) v (6) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), (4) Edouard Roger-Vasselin (Fra) & Nicole Melichar (USA) v (11) John Peers (Aus) & Shuai Zhang (Chn), Jeremy Chardy (Fra) & Naomi Broady (Gbr) v Joe Salisbury (Gbr) & Harriet Dart (Gbr)

Court 2

11:00: Darja Vidmanova (Cze) v (13) Matilda Mutavdzic (Gbr), (4) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) v Simone Bolelli (Ita) & Maximo Gonzalez (Arg), (9) Kevin Krawietz (Ger) & Kveta Peschke (Cze) v (2) Mate Pavic (Cro) & Gabriela Dabrowski (Can)

Court 3

11:00: (1) Victoria Jimenez Kasintseva (And) v Eva Shaw (Gbr), Joao Victor Couto Loureiro (Bra) v (7) Jack Pinnington Jones (Gbr), (5) Pedro Boscardin Dias (Bra) v Lui Maxted (Gbr), (1) Jack Pinnington Jones (Gbr) & Juncheng Shang (Chn) v Samir Banerjee (USA) & Kokuro Isomura (Jpn), Eleonora Alvisi (Ita) & Matilde Paoletti (Ita) v Darja Vidmanova (Cze) & Radka Zelnickova (Svk)

Court 4

11:00: Evialina Laskevich (Blr) v (5) Oceane Babel (Fra), Ane Mintegi Del Olmo (Spa) v (2) Alexandra Eala (Phi), Sascha Gueymard Wayenburg (Isr) v (9) Viacheslav Bielinskyi (Ukr), (3) Alexander Bernard (Aus) & Dali Blanch (USA) v Daniel Rincon (Spa) & Abedallah Shelbayh (Jor), Reese Brantmeier (USA) & Elvina Kalieva (USA) v Kylie Bilchev (Gbr) & Mingge Xu (Gbr)

Court 5

11:00: Elena Pridankina (Rus) v (10) Elvina Kalieva (USA), Matthew Donald (Cze) v (16) Mark Lajal (Est), (15) Alejandro Manzanera Pertusa (Spa) v Max Westphal (Fra), Adam Jurajda (Cze) & Max Westphal (Fra) v Philip Florig (Ger) & Maxs Rehberg (Ger), (1) Kristina Dmitruk (Blr) & Diana Shnaider (Rus) v Clervie Ngounoue (USA) & Alexandra Yepifanova (USA)

Court 6

11:00: (4) Polina Kudermetova (Rus) v Nastasja Schunk (Ger), Ksenia Zaytseva (Rus) v Ashlyn Krueger (USA), Abedallah Shelbayh (Jor) v (4) Bruno Kuzuhara (USA), Gonzalo Bueno (Per) & Adolfo Vallejo (Par) v Marko Andrejic (Aut) & Ozan Colak (USA), Chelsea Fontenel (Swi) & Ashlyn Krueger (USA) v (3) Alexandra Eala (Phi) & Priska Madelyn Nugroho (Ina)

Court 7

11:00: (15) Mara Guth (Ger) v Sara Bejlek (Cze), (6) Kristina Dmitruk (Blr) v Julia Middendorf (Ger), Peter Privara (Svk) v Samir Banerjee (USA), Hamad Medjedovic (Ser) & Stefan Popovic (Ser) v Alvaro Guillen Meza (Ecu) & Ezequiel Monferrer (Arg), (6) Bruno Kuzuhara (USA) & Ethan Quinn (USA) v Victor Lilov (USA) & Peter Privara (Svk), Sara Bejlek (Cze) & Lucie Havlickova (Cze) v (2) Linda Fruhvirtova (Cze) & Polina Kudermetova (Rus)

Court 8

11:00: Alicia Dudeney (Gbr) v Sofia Costoulas (Bel), Ozan Colak (USA) v (6) Daniel Rincon (Spa), (13) Alexander Bernard (USA) v Mili Poljicak (Cro), Sofia Costoulas (Bel) & Laura Hietaranta (Fin) v Alina Shcherbinina (Rus) & Sabina Zeynalova (Ukr)

Court 9

11:00: Reese Brantmeier (USA) v (16) Julia Garcia (Mex), (3) Arthur Fils (Fra) v Victor Lilov (USA), (8) Sean Cuenin (Fra) v Adolfo Vallejo (Par)

Court 10

11:00: (8) Linda Fruhvirtova (Cze) v Petra Marcinko (Cro), Kalin Ivanovski (Mkd) v Edas Butvilas (Lit)

Court 11

11:00: Linda Klimovicova (Cze) v (7) Alexandra Yepifanova (USA), (1) Juncheng Shang (Chn) v Robin Bertrand (Fra)

Court 12

11:00: (11) Priska Madelyn Nugroho (Ina) v Matilde Paoletti (Ita), Vojtech Petr (Cze) v (14) Leo Borg (Swe), Patrick Brady (Gbr) v Maxs Rehberg (Ger), Edas Butvilas (Lit) & Alejandro Manzanera Pertusa (Spa) v (4) Leo Borg (Swe) & Mark Lajal (Est), Elena Pridankina (Rus) & Ksenia Zaytseva (Rus) v (6) Mara Guth (Ger) & Julia Middendorf (Ger)

Court 18

11:00: Elizabeth Coleman (USA) v Kylie Bilchev (Gbr), Barbora Palicova (Cze) v Ranah Stoiber (Gbr), (11) Jerome Kym (Swi) v Derrick Chen (Gbr), Robin Bertrand (Fra) & Igor Kudriashov (Rus) v (7) Viacheslav Bielinskyi (Ukr) & Petr Nesterov (Bul), (8) Elizabeth Coleman (USA) & Madison Sieg (USA) v Nicole Rivkin (Ger) & Hanne Vandewinkel (Bel)