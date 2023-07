Wimbledon order of play and Friday’s schedule

Sign up to our free sport newsletter for all the latest news on everything from cycling to boxing Sign up to our free sport email for all the latest news Please enter a valid email address Please enter a valid email address SIGN UP I would like to be emailed about offers, events and updates from The Independent. Read our privacy notice Thanks for signing up to the

Sport email {{ #verifyErrors }} {{ message }} {{ /verifyErrors }} {{ ^verifyErrors }} Something went wrong. Please try again later {{ /verifyErrors }}

Novak Djokovic returns to Centre Court on Friday and the seven-time Wimbledon champion will follow arguably his biggest threat this year.

World No.1 Carlos Alcaraz has been gradually adjusting to the grass and looks to be timing his form perfectly.

The Serb takes on two-time grand slam champion Stan Wawrinka, while the Spaniard battles Alexandre Muller. Iga Swiatek, the women’s No.1 seed, is back too and the Polish star faces Petra Martic.

FOLLOW LIVE - Wimbledon 2023: Latest tennis scores and updates

While two British heroes from Thursday are back: After Liam Broady’s epic win over Casper Ruud, he’ll take on Denis Shapovalov. Katie Boulter, meanwhile, is back in singles action on Saturday, but she is set to play doubles with her partner Alex De Minaur. Here is Friday’s intended order of play:

GENTLEMEN'S SINGLES - SECOND ROUND

1:30pm

C. Alcaraz (ESP) 1 v A. Muller (FRA)

LADIES' SINGLES - THIRD ROUND

I. Swiatek (POL) 1 v P. Martic (CRO) 30

GENTLEMEN'S SINGLES - THIRD ROUND

S. Wawrinka (SUI) v N. Djokovic (SRB) 2

NO.1 COURT

1:00PM

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

V. Gracheva (FRA) v A. Sabalenka 2

GENTLEMEN'S SINGLES - SECOND ROUND

C. Norrie (GBR) 12 v C. Eubanks (USA)

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

O. Jabeur (TUN) 6 v Z. Bai (CHN)

NO.2 COURT

11:00AM

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

A. Sasnovich v P. Kvitova (CZE) 9

GENTLEMEN'S SINGLES - SECOND ROUND

A. Zverev (GER) 19 v Y. Watanuki (JPN)

GENTLEMEN'S SINGLES - THIRD ROUND

D. Shapovalov (CAN) 26 v L. Broady (GBR)

LADIES' SINGLES - THIRD ROUND

M. Bouzkova (CZE) 32 v C. Garcia (FRA) 5

NO.3 COURT

11:00AM

GENTLEMEN'S SINGLES - SECOND ROUND

R. Carballes Baena (ESP) v H. Rune (DEN) 6

GENTLEMEN'S SINGLES - THIRD ROUND

J. Sinner (ITA) 8 v Q. Halys (FRA)

LADIES' SINGLES - THIRD ROUND

J. Pegula (USA) 4 v E. Cocciaretto (ITA)

LADIES' SINGLES - THIRD ROUND

E. Svitolina (UKR) v S. Kenin (USA)

COURT 12

11:00AM

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

V. Golubic (SUI) v M. Keys (USA) 25

GENTLEMEN'S SINGLES - THIRD ROUND

L. Musetti (ITA) 14 v H. Hurkacz (POL) 17

LADIES' SINGLES - THIRD ROUND

D. Kasatkina 11 v V. Azarenka 19

GENTLEMEN'S SINGLES - THIRD ROUND

A. Rublev 7 v D. Goffin (BEL)

NOT BEFORE: 6:00PM

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

B. Krejcikova (CZE) 1 K. Siniakova (CZE) 1 v F. Wu (TPE) L. Zhu (CHN)

COURT 18

11:00AM

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

M. Kostyuk (UKR) v P. Badosa (ESP)

GENTLEMEN'S SINGLES - SECOND ROUND

M. Berrettini (ITA) v A. De Minaur (AUS) 15

GENTLEMEN'S SINGLES - THIRD ROUND

A. Bublik (KAZ) 23 v M. Marterer (GER)

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

R. Ram (USA) 3 J. Salisbury (GBR) 3 v T. Griekspoor (NED) B. Stevens (NED)

COURT 4

11:00AM

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

N. Cacic (SRB) M. Reyes-Varela (MEX) v K. Krawietz (GER) 10 T. Puetz (GER) 10

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

P. Tsitsipas (GRE) S. Tsitsipas (GRE) v A. Fils (FRA) L. Van Assche (FRA)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

H. Dart (GBR) H. Watson (GBR) v L. Kichenok (UKR) 7 J. Ostapenko (LAT) 7

MIXED DOUBLES - FIRST ROUND

A. Vavassori (ITA) L. Samsonova v R. Matos (BRA) L. Stefani (BRA)

COURT 5

11:00AM

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

K. Baindl (UKR) D. Saville (AUS) v A. Friedsam (GER) M. Sherif (EGY)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

J. Paolini (ITA) M. Trevisan (ITA) v E. Hozumi (JPN) R. Masarova (ESP)

MIXED DOUBLES - FIRST ROUND

E. Ruusuvuori (FIN) A. Kontaveit (EST) v K. Krawietz (GER) Z. Yang (CHN)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

M. Niculescu (ROU) N. Podoroska (ARG) v V. Hruncakova (SVK) T. Mihalikova (SVK)

NOT BEFORE: 6:00PM

MIXED DOUBLES - FIRST ROUND

J. Vliegen (BEL) Y. Xu (CHN) v N. Skupski (GBR) 2 D. Krawczyk (USA) 2

COURT 6

11:00AM

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

A. Behar (URU) A. Pavlasek (CZE) v G. Andreozzi (ARG) F. Cerundolo (ARG)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

V. Kudermetova 9 L. Samsonova 9 v A. Barnett (GBR)O. Nicholls (GBR)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

S. Chang (USA) A. Kulikov (USA) v H. Chan (TPE) 12 L. Chan (TPE) 12

MIXED DOUBLES - FIRST ROUND

J. Cash (GBR) A. Barnett (GBR) v N. Mektic (CRO) B. Pera (USA)

NOT BEFORE: 6:00PM

MIXED DOUBLES - FIRST ROUND

S. Gille (BEL) M. Kato (JPN) v

M. Pavic (CRO) 7 L. Kichenok (UKR) 7

COURT 7

11:00AM

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

L. Glasspool (GBR) 11 N. Mahut (FRA) 11 v M. Cressy (USA) A. Golubev (KAZ)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

U. Eikeri (NOR) A. Panova v L. Fruhvirtova (CZE) Y. Putintseva (KAZ)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

T. Babos (HUN) K. Flipkens (BEL) v A. Muhammad (USA) 10 G. Olmos (MEX) 10

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

S-W. Hsieh (TPE) B. Strycova (CZE) v A. Blinkova V. Gracheva (FRA)

NOT BEFORE: 6:00PM

MIXED DOUBLES - FIRST ROUND

J. O'Mara (GBR) O. Nicholls (GBR) v E. Roger-Vasselin (FRA) K. Flipkens (BEL)

COURT 8

11:00AM

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

N. Stevanovic (SRB) v T. Korpatsch (GER)

GENTLEMEN'S SINGLES - SECOND ROUND

J. Kubler (AUS) v N. Jarry (CHI) 25

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

G. Duran (ARG) T. Etcheverry (ARG) v R. Bopanna (IND) 6 M. Ebden (AUS) 6

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

R. Hijikata (AUS) J. Kubler (AUS) v M. Cecchinato (ITA) T. Monteiro (BRA)

COURT 9

11:00AM

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

S. Hunter (AUS) 3 E. Mertens (BEL) 3 v N. Kichenok (UKR) A. Rosolska (POL)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

M. Kato (JPN) 13 A. Sutjiadi (INA) 13 v L. Bronzetti (ITA) V. Tomova (BUL)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

A. Bondar (HUN) G. Minnen (BEL) v M. Jones (USA) S. Stephens (USA)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

A. Guarachi (CHI) E. Routliffe (NZL) v Begu (ROU) A. Kalinina (UKR)

COURT 10

11:00AM

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

J. Chardy (FRA) U. Humbert (FRA) v F. Martin (FRA) 8 A. Mies (GER) 8

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

D. Pel (NED) R. Stalder (USA) v C. Lestienne (FRA) C. Moutet (FRA)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

R. Peterson (SWE) A. Schmiedlova (SVK) v M. Kostyuk (UKR) 15 E. Ruse (ROU) 15

COURT 11

11:00AM

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

J. Niemeier (GER) v D. Galfi (HUN)

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

D. Krawczyk (USA) 5 D. Schuurs (NED) 5 v N. Dzalamidze (GEO) S. Santamaria (USA)

GENTLEMEN'S SINGLES - THIRD ROUND

G. Pella (ARG) v R. Safiullin

COURT 14

11:00AM

GENTLEMEN'S SINGLES - SECOND ROUND

C. O'Connell (AUS) v J. Vesely (CZE)

LADIES' SINGLES - THIRD ROUND

L. Tsurenko (UKR) v A. Bogdan (ROU)

LADIES' SINGLES - THIRD ROUND

M. Linette (POL) 23 v B. Bencic (SUI) 14

COURT 15

11:00AM

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

I. Begu (ROU) 29 v A. Blinkova

GENTLEMEN'S SINGLES - SECOND ROUND

A. Davidovich Fokina (ESP) 31 v B. Van De Zandschulp (NED)

LADIES' SINGLES - THIRD ROUND

M. Vondrousova (CZE) v D. Vekic (CRO) 20

MIXED DOUBLES - FIRST ROUND

J. Rojer (NED) 8 E. Shibahara (JPN) 8 v L. Glasspool (GBR) J. Burrage (GBR)

COURT 16

11:00AM

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

M. Arevalo (ESA) 7J. Rojer (NED) 7 v M. Huesler (SUI) B. Nakashima (USA)

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

B. Andreescu (CAN) v A. Kalinina (UKR) 26

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

M. McDonald (USA) B. Shelton (USA) v H. Nys (MON) 4 J. Zielinski (POL) 4

LADIES' DOUBLES - FIRST ROUND

L. Fernandez (CAN) 6 T. Townsend (USA) 6 v A. Parks (USA) P. Stearns (USA)

COURT 17

11:00AM

LADIES' SINGLES - SECOND ROUND

M. Brengle (USA) v E. Alexandrova 21

GENTLEMEN'S DOUBLES - FIRST ROUND

W. Koolhof (NED) 1 N. Skupski (GBR) 1 v D. Altmaier (GER) A. Karatsev

GENTLEMEN'S SINGLES - THIRD ROUND

D. Galan (COL) v M. Ymer (SWE)

NOT BEFORE: 5:00PM

MIXED DOUBLES - FIRST ROUND

J. Peers (AUS) S. Hunter (AUS) v A. De Minaur (AUS) K. Boulter (GBR)