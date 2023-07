Wimbledon order of play and Thursday’s schedule

Sign up to our free sport newsletter for all the latest news on everything from cycling to boxing Sign up to our free sport email for all the latest news Please enter a valid email address Please enter a valid email address SIGN UP I would like to be emailed about offers, events and updates from The Independent. Read our privacy notice Thanks for signing up to the

Andy Murray resumes his Wimbledon campaign on Thursday when he tackles Stefanos Tsitsipas in the second round.

The Greek had to battle through a five-set thriller with Dominic Thiem late on Wednesday night, handing the Briton a possible advantage with the added rest from Tuesday’s routine win over Ryan Peniston.

“He's someone that I respect,” Tsitsipas said of Murray. “Obviously he's older than me. He has done great things in tennis. I'm looking forward to this match. I hope there's plenty for me to learn. Regardless of the outcome, I feel like I really want to go out there and give it a shot and aim for being super strong and disciplined in that match because it will require lots of that. If I'm in there persistent and focused on my goal, I feel like anything is possible.”

More British interest comes in the shape of Liam Broady, who faces a tough task against Casper Ruud. While the queen of SW19, Elena Rybakina, resumes her title defence against Alizé Cornet.

Here is Thursday’s intended order of play

CENTRE COURT - 13:30 START

1 Liam Broady (GBR) vs Casper Ruud (NOR) [4]

2 Alize Cornet (FRA) vs Elena Rybakina (KAZ) [3]

3 Andy Murray (GBR) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) [5]

No.1 COURT - 13:00 START

1 Alexander Zverev (GER) [19] vs Gijs Brouwer (NED)

2 Sloane Stephens (USA) vs Donna Vekic (CRO) [20]

3 Jessica Pegula (USA) [4] vs Cristina Bucsa (ESP)

No.2 COURT - 11:00 START

1 Elise Mertens (BEL) [28] 25 vs Elina Svitolina (UKR) 28

2 Andrey Rublev [7] 97 vs Aslan Karatsev 100

3 Danielle Collins (USA) 13 vs Belinda Bencic (SUI) [14] 16

4 Daniil Medvedev [3] 33 vs Adrian Mannarino (FRA) 35

No.3 COURT - 11:00 START

1 Tomas Martin Etcheverry (ARG) [29] 121 vs Stan Wawrinka (SUI) 124

Not before 12:30

2 Viktorija Golubic (SUI) 101 vs Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 102 T/F 6/3 0/0

3 Leylah Fernandez (CAN) 62 vs Caroline Garcia (FRA) [5] 64

4 Ilya Ivashka 21 vs Grigor Dimitrov (BUL) [21] 24

COURT 12 -11:00 START

1 Karolina Muchova (CZE) [16] 113 vs Jule Niemeier (GER) 114

Not before 12:30

2 Matteo Berrettini (ITA) 13 vs Lorenzo Sonego (ITA) 14 T/F 6/7(5) 6/3 7/6(7) 1/1

3 Viktoriya Tomova (BUL) 90 vs Katie Boulter (GBR) 91

4 Frances Tiafoe (USA) [10] 17 vs Dominic Stricker (SUI) 19

Not before 17:30

5 Jamie Murray (GBR) / Michael Venus (NZL) [13] 41 vs Albano Olivetti (FRA) / David Vega Hernandez (ESP) 42

COURT 18 - 11:00 START

1 Jan Choinski (GBR) 117 vs Hubert Hurkacz (POL) [17] 120

Not before 12:30

2 Kimmer Coppejans (BEL) 15 vs Alex De Minaur (AUS) [15] 16 T/F 7/6(5) 3/6 3/6 0/0

3 Marie Bouzkova (CZE) [32] 57 vs Anett Kontaveit (EST) 59

4 Mikael Ymer (SWE) 77 vs Taylor Fritz (USA) [9] 80

COURT 4 - 11:00 START

1 Xinyu Wang (CHN) 30 vs Sofia Kenin (USA) 31

Not before 12:30

2 Matteo Arnaldi (ITA) 29 vs Roberto Carballes Baena (ESP) 30 T/F 7/6(0) 3/6 4/6 2/3

3 Mirra Andreeva 109 vs Barbora Krejcikova (CZE) [10] 112

4 Nikola Mektic (CRO) / Mate Pavic (CRO) [9] 9 vs Marcelo Demoliner (BRA) / Matwe Middelkoop (NED) 10

COURT 5 - 11:00 START

1 Maximilian Marterer (GER) 109 vs Michael Mmoh (USA) 111

Not before 12:30

2 Marco Cecchinato (ITA) 7 vs Nicolas Jarry (CHI) [25] 8 T/F 6/4 1/4

3 Guido Pella (ARG) 82 vs Harold Mayot (FRA) 84

4 Emily Appleton (GBR) / Jodie Burrage (GBR) 43 vs Yana Sizikova / Kimberley Zimmermann (BEL) 44

COURT 6 - 11:00 START

1 Zhizhen Zhang (CHN) 27 vs Botic Van De Zandschulp (NED) 28

2 Tomas Barrios Vera (CHI) 102 vs David Goffin (BEL) 103

3 Anastasia Potapova [22] 105 vs Kaja Juvan (SLO) 107

4 Julian Cash (GBR) / Luke Johnson (GBR) 7 vs Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [14] 8

COURT 7 - 11:00 START

1 Alycia Parks (USA) 45 vs Ana Bogdan (ROU) 47

Not before 12:30

2 Irina-Camelia Begu (ROU) [29] 121 vs Rebecca Marino (CAN) 122 T/F 6/2 2/4

3 Ekaterina Alexandrova / Zhaoxuan Yang (CHN) 47 vs Nicole Melichar-Martinez (USA) / Ellen Perez (AUS) [4] 48

4 Anna Danilina (KAZ) / Yifan Xu (CHN) [11] 25 vs Naiktha Bains (GBR) / Maia Lumsden (GBR) 26

5 Pedro Cachin (ARG) / Yannick Hanfmann (GER) 35 vs Toby Samuel (GBR) / Connor Thomson (GBR) 36

COURT 8 - 11:00 START

1 Katerina Siniakova (CZE) 42 vs Lesia Tsurenko (UKR) 43

2 Denis Shapovalov (CAN) [26] 89 vs Gregoire Barrere (FRA) 92

3 Daniel Elahi Galan (COL) 74 vs Oscar Otte (GER) 76

4 Emma Navarro (USA) / Ingrid Neel (EST) 7 vs Caroline Dolehide (USA) / Shuai Zhang (CHN) [16] 8

COURT 9 - 11:00 START

1 Linda Noskova (CZE) 115 vs Dalma Galfi (HUN) 116

Not before 12:30

2 Christopher O'Connell (AUS) 53 vs Hamad Medjedovic (SRB) 54 T/F 7/5 6/4 0/0

3 Magda Linette (POL) [23] 9 vs Barbora Strycova (CZE) 11

4 Marcos Giron (USA) 37 vs Marton Fucsovics (HUN) 39

COURT 10 - 11:00 START

1 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [31] 25 v Arthur Fils (FRA) 26

Not before 12:30

2 Marc-Andrea Huesler (SUI) 11 vs Yosuke Watanuki (JPN) 12 T/F 7/6(5) 7/5 2/5

3 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 38 vs Rebeka Masarova (ESP) 39

4 Alexander Erler (AUT) / Lucas Miedler (AUT) 43 vs Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Arthur Rinderknech (FRA) 44

COURT 11 - 11:00 START

1 Diane Parry (FRA) 5 vs Petra Martic (CRO) [30] 8

Not before 12:30

2 Jason Kubler (AUS) 5 vs Ugo Humbert (FRA) 6 T/F 6/4 4/6 6/2 0/0

3 Francisco Cerundolo (ARG) [18] 41 vs Jiri Lehecka (CZE) 43

4 Oksana Kalashnikova (GEO) / Iryna Shymanovich 15 vs Shuko Aoyama (JPN) / Ena Shibahara (JPN) [8] 16

5 Romain Arneodo (MON) / Sam Weissborn (AUT) 53 vs Hugo Dellien (BOL) / Juan Pablo Varillas (PER) 54

COURT 14 - 11:00 START

1 Lorenzo Musetti (ITA) [14] 113 vs Jaume Munar (ESP) 116

Not before 12:30

2 Aliaksandra Sasnovich 77 vs Nuria Parrizas Diaz (ESP) 78 T/F 6/2 0/0

3 Beatriz Haddad Maia (BRA) [13] 81 vs Jaqueline Cristian (ROU) 83

Not before 12:30

4 Ben Shelton (USA) [32] 57 vs Laslo Djere (SRB) 60

COURT 15 - 11:00 START

1 Alexander Bublik (KAZ) [23] 105 vs J.J. Wolf (USA) 107

2 Veronika Kudermetova [12] 49 vs Marketa Vondrousova (CZE) 51

3 Corentin Moutet (FRA) 85 vs Roman Safiullin 87

4 Gonzalo Escobar (ECU) / Aleksandr Nedovyesov (KAZ) 19 vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) 20

5 Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [15] 57 vs Juan Sebastian Cabal (COL) / Robert Farah (COL) 58

COURT 16 - 11:00 START

1 Aleksandar Vukic (AUS) 69 vs Quentin Halys (FRA) 71

2 Nadia Podoroska (ARG) 21 vs Victoria Azarenka [19] 24

3 Sorana Cirstea (ROU) 85 vs Jelena Ostapenko (LAT) [17] 88

4 John Isner (USA) / Jack Sock (USA) 5 vs Max Purcell (AUS) / Jordan Thompson (AUS) 6

5 Gabriela Dabrowski (CAN) / Aleksandra Krunic (SRB) 37 vs Lauren Davis (USA) / Rosalie Van Der Hoek (NED) 38

COURT 17 - 11:00 START

1 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 71 vs Anhelina Kalinina (UKR) [26] 72

2 Anna Bondar (HUN) 69 vs Bianca Andreescu (CAN) 70

3 Milos Raonic (CAN) 45 vs Tommy Paul (USA) [16] 48

4 Robin Haase (NED) / Philipp Oswald (AUT) 23 vs Marcelo Melo (BRA) / John Peers (AUS) [16] 24

5 Jacob Fearnley (GBR) / Johannus Monday (GBR) 29 vs Andre Goransson (SWE) / Ben McLachlan (JPN) 30