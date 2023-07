Wimbledon order of play and Monday’s schedule

Sign up to our free sport newsletter for all the latest news on everything from cycling to boxing Sign up to our free sport email for all the latest news Please enter a valid email address Please enter a valid email address SIGN UP I would like to be emailed about offers, events and updates from The Independent. Read our privacy notice Thanks for signing up to the

Sport email {{ #verifyErrors }} {{ message }} {{ /verifyErrors }} {{ ^verifyErrors }} Something went wrong. Please try again later {{ /verifyErrors }}

Novak Djokovic will open play on Centre Court as the defending men’s champion begins his hunt for an eighth Wimbledon title at the All England Club and a share of Roger Federer’s men’s record.

The 36-year-old faces Pedro Cachin in the opening match as he looks to continue his winning run at the Championships: Djokovic has 28 consecutive wins at Wimbledon, and hasn’t lost on Centre Court since 2013.

The sensational first-round match between star wildcards Venus Williams and Elina Svitolina will be next on Centre Court, while world No 1 Iga Swiatek opens play on Court No 1 against Lin Zhu.

Nick Kyrgios was also slated to play on Court No 1, but last year’s finalist announced a shock last-minute withdrawal from the tournament on the eve of The Championships.

Here is Monday’s updated order of play at Wimbledon.

CENTRE COURT - 13:30 START (all times BST)

Pedro Cachin (ARG) vs Novak Djokovic (SRB)

Venus Williams (USA) vs Elina Svitolina (UKR)

Jannik Sinner (ITA) vs Juan Manuel Cerundolo (ARG)

No.1 COURT - 13:00 START

Iga Swiatek (POL) vs Lin Zhu (CHN)

Laurent Lokoli (FRA) vs Casper Ruud (NOR)

Sofia Kenin (USA) vs Coco Gauff (USA)

No.2 COURT - 11:00 START

Jessica Pegula (USA) vs Lauren Davis (USA)

David Goffin (BEL) vs Lucky Loser (TBC)

Katie Swan (GBR) vs Belinda Bencic (SUI)

Quentin Halys (FRA) vs Daniel Evans (GBR)

No.3 COURT - 11:00 START

Andrey Rublev vs Max Purcell (AUS)

Katie Volynets (USA) vs Caroline Garcia (FRA)

Jodie Burrage (GBR) vs Caty McNally (USA)

Yannick Hanfmann (GER) vs Taylor Fritz (USA)

COURT 12 - 11:00 START

Diane Parry (FRA) vs Harriet Dart (GBR)

Filip Krajinovic (SRB) vs Felix Auger-Aliassime (CAN)

Denis Shapovalov (CAN) vs Radu Albot (MDA)

Shuai Zhang (CHN) vs Donna Vekic (CRO)

COURT 18 - 11:00 START

Veronika Kudermetova vs Kaia Kanepi (EST)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs Hubert Hurkacz (POL)

Daria Kasatkina vs Caroline Dolehide

Not before 16:30

Emil Ruusuvuori (FIN) vs Stan Wawrinka (SUI)

COURT 4 - 11:00 START

Nadia Podoroska (ARG) vs Tereza Martincova (CZE)

Corentin Moutet (FRA) vs Richard Gasquet (FRA)

Rebeka Masarova (ESP) vs Mayar Sherif (EGY)

Lloyd Harris (RSA) vs Gregoire Barrere (FRA)

COURT 5 - 11:00 START

Barbora Strycova (CZE) vs Maryna Zanevska (BEL)

Maximilian Marterer (GER) vs Borna Gojo (CRO)

Mikael Ymer (SWE) vs Alex Molcan (SVK)

Marie Bouzkova (CZE) vs Simona Waltert (SUI)

COURT 6 - 11:00 START

Sebastian Baez (ARG) vs Tomas Barrios Vera (CHI)

Martina Trevisan (ITA) vs Sara Sorribes Tormo

Qinwen Zheng (CHN) vs Katerina Siniakova (CZE)

Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs Bernabe Zapata Miralles (ESP)

COURT 7 - 11:00 START

Luca Van Assche (FRA) vs Aslan Karatsev

Marketa Vondrousova (CZE) vs Peyton Stearns (USA)

Miomir Kecmanovic (SRB) vs Diego Schwartzman (ARG)

Camila Osorio (COL) vs Elisabetta Cocciaretto

COURT 8 - 11:00 START

Alycia Parks (USA) vs Anna-Lena Friedsam (GER)

Lesia Tsurenko (UKR) vs Claire Liu (USA)

Dominik Koepfer (GER) vs Oscar Otte (GER)

Benjamin Bonzi (FRA) vs Harold Mayot (FRA)

COURT 9 - 11:00 START

Jordan Thompson (AUS) vs Brandon Nakashima (USA)

Storm Hunter (AUS) vs Xinyu Wang (CHN)

Aleksandar Vukic (AUS) vs Daniel Altmaier (GER)

COURT 10 - 11:00 START

Cristina Bucsa (ESP) vs Kamilla Rakhimova

J.J. Wolf (USA) vs Enzo Couacaud (FRA)

Roman Safiullin vs Roberto Bautista Agut (ESP)

COURT 14 - 11:00 START

Lorenzo Musetti (ITA) vs Juan Pablo Varillas (PER)

Kateryna Baindl (UKR) vs Leylah Fernandez (CAN)

Elise Mertens (BEL) vs Viktoria Hruncakova (SVK)

Borna Coric (CRO) vs Guido Pella (ARG)

COURT 15 - 11:00 START

Yue Yuan (CHN) vs Victoria Azarenka

Liam Broady (GBR) vs Constant Lestienne (FRA)

Alexander Bublik (KAZ) vs Mackenzie McDonald (USA)

Not before 17:30

Anett Kontaveit (EST) vs Lucrezia Stefanini (ITA)

COURT 16 - 11:00 START

Linda Fruhvirtova (CZE) vs Petra Martic (CRO)

John Isner (USA) vs Jaume Munar (ESP)

Yoshihito Nishioka (JPN) vs Daniel Elahi Galan

Not before 17:30

Sloane Stephens (USA) vs Rebecca Peterson (SWE)

COURT 17 - 11:00 START

Ana Bogdan (ROU) vs Liudmila Samsonova

Magda Linette (POL) vs Jil Teichmann (SUI)

Jan Choinski (GBR) vs Dusan Lajovic (SRB)

Danielle Collins (USA) vs Julia Grabher (AUT)