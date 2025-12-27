Stay up to date with notifications from The Independent

Independent
More
Voices
Best
TV

World Darts Championship 2026 schedule and results as Luke Littler faces Mensur Suljovic in round three

A record 128 of the world’s best darts players contend for the world title at Alexandra Palace this year

Luke Littler gets emotional after historic World Darts final win

The PDC World Darts Championship is back after its Christmas break as Alexandra Palace heats up for the finale of the biggest event in darts.

A record 128 of the sports’ best players are contesting the world title in London, with world No 1 Luke Littler up and running as defending champion, while last year’s finalist Michael van Gerwen is also safely through.

The 2024 champion Luke Humphries could present Littler’s toughest challenge, should he emerge from a tough side of the draw, though the Ally Pally has inspired some shocks already, with former champion Gerwyn Price downed by Wesley Plaisier, top-10 stalwart James Wade beaten in a thriller by Ricky Evans and world No 6 Danny Noppert undone by inspired debutant Justin Hood.

The excitement continues to build in the third round on the road to the final on Saturday, 3 January.

Here’s everything you need to know about the latest matches and results from Alexandra Palace.

World Darts Championship schedule

All times in GMT

The top 32 entered at the first round of the tournament rather than the second this year
Three-time winner Michael van Gerwen is one of nine previous champions playing in this year's competition

Third round (Best of seven sets)

Saturday, 27 December

Afternoon session (12:30)

  • Wesley Plaisier v Krzysztof Ratajski
  • Andrew Gilding v Luke Woodhouse
  • Jonny Clayton v Niels Zonneveld

Evening session (19:00)

  • Andreas Harrysson v Ricardo Pietreczko
  • Stephen Bunting v James Hurrell
  • Luke Littler v Mensur Suljovic

Sunday, 28 December

Afternoon session (12:30)

  • Martin Schindler v Ryan Searle
  • Damon Heta v Cross
  • Gary Anderson v Jermaine Wattimena

Evening session (19:00)

  • Gian van Veen v Madars Razma
  • Luke Humphries v Gabriel Clemens
  • Michael van Gerwen v Arno Merk

Monday, 29 December

Afternoon session (12:30)

  • Justin Hood v Ryan Meikle
  • Ricky Evans v Charlie Manby
  • Nathan Aspinall v Kevin Doets

Third and fourth round (best of seven sets)

2024 champion Luke Humphries is expected to be the main challenger to Littler
2024 champion Luke Humphries is expected to be the main challenger to Littler (Getty Images)

Evening session (19:00)

  • Josh Rock v Callan Rydz
  • Two fourth-round matches

Tuesday, 30 December

Afternoon session (12:30)

  • Three matches

Evening session (19:00)

  • Three matches

Wednesday, 31 December – No matches

Quarter-finals (Best of nine sets)

Thursday, 1 January

Afternoon session (12:30)

  • Two matches

Evening session (19:00)

  • Two matches

Semi-finals (Best of 11 sets)

Friday, 2 January

Evening session (19:30)

  • Two matches

Final (Best of 13 sets)

Saturday, 3 January

Evening session (20:00)

  • One match

RESULTS

Thursday, 11 December

Evening session (19:00)

  • Kim Huybrechts 1-3 Arno Merk
  • Michael Smith (28) 3-0 Lisa Ashton
  • Luke Littler (1) 3-0 Darius Labanauskas
  • Madars Razma 3-1 Jamai van den Herik

Friday, 12 December

Afternoon session (12:30)

  • Niels Zonneveld 3-0 Haupai Puha
  • Ian White 3-2 Mervyn King
  • Ryan Searle (20) 3-0 Chris Landman
  • Rob Cross (17) 3-0 Cor Dekker

Evening session (19:00)

  • Ross Smith (12) 2-3 Andreas Harrysson
  • Ricky Evans 3-0 Man Lok Leung
  • Gian van Veen (10) 3-1 Cristo Reyes
  • Damon Heta (16) 3-1 Steve Lennon

Saturday, 13 December

Afternoon session (12:30)

  • Mario Vandenbogaerde 1-3 David Davies
  • Andrew Gilding 3-0 Cam Crabtree
  • Luke Woodhouse (25) 3-1 Boris Krcmar
  • Gary Anderson (14) 3-2 Adam Hunt

Evening session (19:00)

  • Jeffrey de Graaf 1-3 Paul Lim
  • Wessel Nijman (31) 3-0 Karel Sedlacek
  • Luke Humphries (2) 3-1 Ted Evetts
  • Gabriel Clemens 3-0 Alex Spellman

Sunday, 14 December

Afternoon session (12:30)

  • Ritchie Edhouse (27) 0-3 Jonny Tata
  • Dom Taylor 3-0 Oskar Lukasiak
  • Richard Veenstra 2-3 Nitin Kumar
  • Joe Cullen (32) 3-0 Bradley Brooks

Evening session (19:00)

  • Lukas Wenig 1-3 Wesley Plaisier
  • Dimitri van den Bergh (23) 0-3 Darren Beveridge
  • Stephen Bunting (4) 3-2 Sebastian Bialecki
  • James Hurrell 3-1 Stowe Buntz

Monday, 15 December

Afternoon session (12:30)

  • Brendan Dolan 3-1 Tavis Dudeney
  • Cameron Menzies (26) 2-3 Charlie Manby
  • Mensur Suljovic 3-1 David Cameron
  • Peter Wright (30) 3-0 Noa-Lynn van Leuven

Evening session (19:00)

  • Martin Lukeman 1-3 Max Hopp
  • Dirk van Duijvenbode (29) 3-2 Andy Baetens
  • Jonny Clayton (5) 3-1 Adam Lipscombe
  • Connor Scutt 3-2 Simon Whitlock

Tuesday, 16 December

Afternoon session (12:30)

  • Alan Soutar 3-2 Teemu Harju
  • Nick Kenny 0-3 Justin Hood
  • Scott Williams 3-0 Paolo Nebrida
  • Chris Dobey (8) 3-1 Xiaochen Zong

Evening session (19:00)

  • Ricardo Pietreczko 3-1 Jose de Sousa
  • Danny Noppert (6) 3-1 Jurjen van der Velde
  • Gerwyn Price (9) 3-0 Adam Gawlas
  • Niko Springer 1-3 Joe Comito

Wednesday, 17 December

Evening session (19:00)

  • Matt Campbell 1-3 Adam Sevada
  • Raymond van Barneveld 0-3 Stefan Bellmont
  • James Wade (7) 3-0 Ryusei Azemoto
  • Martin Schindler (13) 3-1 Stephen Burton

Thursday, 18 December

Afternoon session (12:30)

  • Callan Rydz 3-0 Patrik Kovacs
  • Thibault Tricole 0-3 Motomu Sakai
  • Ryan Joyce 3-0 Owen Bates
  • Mike de Decker (18) 2-3 David Munyua

Evening session (19:00)

  • Jermaine Wattimena (19) 3-2 Dominik Gruellich
  • Dave Chisnall (21) 3-0 Fallon Sherrock
  • Michael van Gerwen (3) 3-1 Mitsuhiko Tatsunami
  • Krzysztof Ratajski 3-0 Alexis Toylo

Friday, 19 December

Afternoon session (12:30)

  • Kevin Doets 3-1 Matthew Dennant
  • Ryan Meikle 3-0 Jesus Salate
  • Mickey Mansell 2-3 Leonard Gates
  • Josh Rock (11) 3-0 Gemma Hayter

Evening session (19:00)

  • William O'Connor 3-0 Krzysztof Kciuk
  • Daryl Gurney (22) 3-2 Beau Greaves
  • Nathan Aspinall (15) 3-1 Lourence Ilagan
  • Keane Barry 3-0 Tim Pusey

Saturday, 20 December

Afternoon session (12:30)

  • Ryan Searle 3-0 Brendan Dolan
  • Andreas Harrysson 3-0 Sakai
  • Dirk van Duijvenbode 2-3 James Hurrell
  • Dave Chisnall 2-3 Ricardo Pietreczko

Evening session (19:00)

  • Michael Smith 1-3 Niels Zonnevel
  • Chris Dobey 1-3 Andrew Gilding
  • Stephen Bunting 3-0 Nitin Kumar
  • Jonny Clayton - Bye as Dom Taylor suspended

Sunday, 21 December

Afternoon session (12:30)

  • Ryan Joyce 1-3 Krzysztof Ratajski
  • Joe Cullen 1-3 Mensur Suljovic
  • Luke Woodhouse 3-0 Max Hopp
  • Rob Cross 3-1 Ian White

Evening session (19:00)

  • Martin Schindler 3-0 Keane Barry
  • Gerwyn Price 0-3 Wesley Plaisier
  • Luke Littler 3-0 David Davies
  • Damon Heta 3-2 Stefan Bellmont

Monday, 22 December

Afternoon session (12:30)

  • Darren Beveridge 1-3 Madars Razma
  • Wessel Nijman 0-3 Gabriel Clemens
  • David Munyua 0-3 Kevin Doets
  • James Wade 2-3 Ricky Evans

Evening session (19:00)

  • Gian van Veen 3-1 Alan Soutar
  • Nathan Aspinall 3-0 Leonard Gates
  • Luke Humphries 3-0 Paul Lim
  • Charlie Manby 3-0 Adam Sevada

Tuesday, 23 December

Afternoon session (12:30)

  • Jonny Tata 2-3 Ryan Meikle
  • Daryl Gurney 2-3 Callan Rydz
  • Jermaine Wattimena 3-2 Scott Williams
  • Peter Wright 0-3 Arno Merk

Evening session (19:00)

  • Danny Noppert 2-3 Justin Hood
  • Gary Anderson 3-1 Connor Scutt
  • Michael van Gerwen 3-1 William O'Connor
  • Josh Rock 3-0 Joe Comito

