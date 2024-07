Support truly

Tiger Woods will play alongside Patrick Cantlay and Xander Schauffele as the 15-time major champion makes his return to The Open.

Woods missed last year’s event due to ankle sugery but is set to compete at Royal Troon in a field number 158 golfers.

Rory McIlroy has been grouped with Tyrrell Hatton and Max Homa as he once more seeks a long-awaited return to winning ways at a major, while Brian Harman will begin the defence of his Open crown with Viktor Hovland and Sahith Theegala for company.

Scottie Scheffler features in an all-American threeball with Jordan Spieth and Cameron Young.

Here are the tee times for rounds one and two at the Ayrshire course.

Round One (Thursday 18 July)

(all times BST; (a) denotes amateur)

06:35 Todd Hamilton (US), Justin Leonard (US), Jack McDonald (Sco)

06:46 Tom McKibbin (NI), (a) Calum Scott (Sco), Alexander Noren (Swe)

06:57 Michael Hendry (NZ), Vincent Norrman (Swe), Jesper Svensson (Swe)

07:08 Daniel Hillier (NZ), Ryosuke Kinoshita (Jpn), Young-Han Song (Kor)

07:19 Abraham Ancer (Mex), Ryo Hisatsune (Jpn), Min-Woo Lee (Aus)

07:30 Nicolai Hoejgaard (Den), Keita Nakajima (Jpn), Adam Scott (Aus)

07:41 Francesco Molinari (Ita), Justin Rose (Eng), (a) Jasper Stubbs (Aus)

07:52 Sung-Jae Im (Kor), Matthew Southgate (Eng), Justin Thomas (US)

08:03 Laurie Canter (Eng), Nick Taylor (Can), Matt Wallace (Eng)

08:14 Matteo Manassero (Ita), Shubhankar Sharma (Ind), Sebastian Soderberg (Swe)

08:25 Austin Eckroat (US), Zach Johnson (US), Thorbjoern Olesen (Den)

08:36 John Daly (US), (a) Santiago de la Fuente (Mex), Aaron Rai (Eng)

08:47 Stewart Cink (US), (a) Dominic Clemons (Eng), Chris Kirk (US)

09:03 Stephan Jaeger (Ger), Joaquin Niemann (Chi), Adam Schenk (US)

09:14 Christiaan Bezuidenhout (SA), Lucas Glover (US), Adam Hadwin (Can)

09:25 Tony Finau (US), Russell Henley (US), Matthieu Pavon (Fra)

09:36 Tommy Fleetwood (Eng), Robert MacIntyre (Sco), Jon Rahm (Spa)

09:47 Ludvig Aaberg (Swe), Bryson DeChambeau (US), Joo-Hyung Kim (Kor)

09:58 Brian Harman (US), Viktor Hovland (Nor), Sahith Theegala (US)

10:09 Tyrrell Hatton (Eng), Max Homa (US), Rory McIlroy (NI)

10:20 Keegan Bradley (US), (a) Gordon Sargent (US), Will Zalatoris (US)

10:31 Alexander Bjoerk (Swe), Harris English (US), Maverick McNealy (US)

10:42 Sean Crocker (US), Guido Migliozzi (Ita), (a) Tommy Morrison (US)

10:53 John Catlin (US), Gun-Taek Koh (Kor), David Puig (Spa)

11:04 Daniel Bradbury (Eng), Thriston Lawrence (SA), Elvis Smylie (Aus)

11:15 Ignacio Elvira (Spa), Darren Fichardt (SA), Min-Kyu Kim (Kor)

11:26 Mason Andersen (US), Sam Hutsby (Eng), Masahiro Kawamura (Jpn)

11:47 Ewen Ferguson (Sco), Marcel Siem (Ger)

11:58 Yuto Katsuragawa (Jpn), Romain Langasque (Fra), Chengtsung Pan (Tai)

12:09 Angel Hidalgo (Spa), Rikuya Hoshino (Jpn), Richard Mansell (Eng)

12:20 Jorge Campillo (Spa), Corey Conners (Can), Ryan Fox (NZ)

12:31 Ernie Els (SA), (a) Altin van der Merwe (SA), Gary Woodland (US)

12:42 Rasmus Hoejgaard (Den), (a) Jacob Olesen (Den), Henrik Stenson (Swe)

12:53 Billy Horschel (US), Louis Oosthuizen (SA), Victor Perez (Fra)

13:04 Jordan Smith (Eng), Sepp Straka (Aut), Brendon Todd (US)

13:15 Denny McCarthy (US), Adrian Meronk (Pol), Taylor Moore (US)

13:26 Byeong-Hun An (Kor), Jason Day (Aus), Rickie Fowler (US)

13:37 Alex Cejka (Ger), Eric Cole (US), Kurt Kitayama (US)

13:48 Dean Burmester (SA), Darren Clarke (NI), JT Poston (US)

14:04 Dustin Johnson (US), Joost Luiten (Ned), Phil Mickelson (US)

14:15 Padraig Harrington (Ire), Matthew Jordan (Eng), Davis Thompson (US)

14:26 Wyndham Clark (US), Brooks Koepka (US), Hideki Matsuyama (Jpn)

14:37 Patrick Cantlay (US), Xander Schauffele (US), Tiger Woods (US)

14:48 Sam Burns (US), Si-Woo Kim (Kor), Collin Morikawa (US)

14:59 Matthew Fitzpatrick (Eng), Shane Lowry (Ire), Cameron Smith (Aus)

15:10 Scottie Scheffler (US), Jordan Spieth (US), Cameron Young (US)

15:21 Akshay Bhatia (US), Tom Hoge (US), Sami Valimaki (Fin)

15:32 Ben Griffin (US), Emiliano Grillo (Arg), Mackenzie Hughes (Can)

15:43 Joseph Dean (Eng), Andy Ogletree (US), Yannik Paul (Ger)

15:54 Charlie Lindh (Swe), (a) Luis Masaveu (Spa), Ryan van Velzen (SA)

16:05 Kazuma Kobori (NZ), (a) Jaime Montojo (Spa), (a) Liam Nolan (Ire)

16:16 Denwit Boriboonsub (Tha), Daniel Brown (Eng), (a) Matthew Dodd-Berry (Eng)

16:27 Sam Horsfield (Eng), Aguri Iwasaki (Jpn), Jeung-Hun Wang (Kor)

Round Two (Friday 19 July)

06:35 Ewen Ferguson (Sco), Marcel Siem (Ger)

06:46 Yuto Katsuragawa (Jpn), Romain Langasque (Fra), Chengtsung Pan (Tai)

06:57 Angel Hidalgo (Spa), Rikuya Hoshino (Jpn), Richard Mansell (Eng)

07:08 Jorge Campillo (Spa), Corey Conners (Can), Ryan Fox (NZ)

07:19 Ernie Els (SA), (a) Altin van der Merwe (SA), Gary Woodland (US)

07:30 Rasmus Hoejgaard (Den), (a) Jacob Olesen (Den), Henrik Stenson (Swe)

07:41 Billy Horschel (US), Louis Oosthuizen (SA), Victor Perez (Fra)

07:52 Jordan Smith (Eng), Sepp Straka (Aut), Brendon Todd (US)

08:03 Denny McCarthy (US), Adrian Meronk (Pol), Taylor Moore (US)

08:14 Byeong-Hun An (Kor), Jason Day (Aus), Rickie Fowler (US)

08:25 Alex Cejka (Ger), Eric Cole (US), Kurt Kitayama (US)

08:36 Dean Burmester (SA), Darren Clarke (NI), JT Poston (US)

08:47 Dustin Johnson (US), Joost Luiten (Ned), Phil Mickelson (US)

09:03 Padraig Harrington (Ire), Matthew Jordan (Eng), Davis Thompson (US)

09:14 Wyndham Clark (US), Brooks Koepka (US), Hideki Matsuyama (Jpn)

09:25 Patrick Cantlay (US), Xander Schauffele (US), Tiger Woods (US)

09:36 Sam Burns (US), Si-Woo Kim (Kor), Collin Morikawa (US)

09:47 Matthew Fitzpatrick (Eng), Shane Lowry (Ire), Cameron Smith (Aus)

09:58 Scottie Scheffler (US), Jordan Spieth (US), Cameron Young (US)

10:09 Akshay Bhatia (US), Tom Hoge (US), Sami Valimaki (Fin)

10:20 Ben Griffin (US), Emiliano Grillo (Arg), Mackenzie Hughes (Can)

10:31 Joseph Dean (Eng), Andy Ogletree (US), Yannik Paul (Ger)

10:42 Charlie Lindh (Swe), (a) Luis Masaveu (Spa), Ryan van Velzen (SA)

10:53 Kazuma Kobori (NZ), (a) Jaime Montojo (Spa), (a) Liam Nolan (Ire)

11:04 Denwit Boriboonsub (Tha), Daniel Brown (Eng), (a) Matthew Dodd-Berry (Eng)

11:15 Sam Horsfield (Eng), Aguri Iwasaki (Jpn), Jeung-Hun Wang (Kor)

11:26 Todd Hamilton (US), Justin Leonard (US), Jack McDonald (Sco)

11:47 Tom McKibbin (NI), (a) Calum Scott (Sco), Alexander Noren (Swe)

11:58 Michael Hendry (NZ), Vincent Norrman (Swe), Jesper Svensson (Swe)

12:09 Daniel Hillier (NZ), Ryosuke Kinoshita (Jpn), Young-Han Song (Kor)

12:20 Abraham Ancer (Mex), Ryo Hisatsune (Jpn), Min-Woo Lee (Aus)

12:31 Nicolai Hoejgaard (Den), Keita Nakajima (Jpn), Adam Scott (Aus)

12:42 Francesco Molinari (Ita), Justin Rose (Eng), (a) Jasper Stubbs (Aus)

12:53 Sung-Jae Im (Kor), Matthew Southgate (Eng), Justin Thomas (US)

13:04 Laurie Canter (Eng), Nick Taylor (Can), Matt Wallace (Eng)

13:15 Matteo Manassero (Ita), Shubhankar Sharma (Ind), Sebastian Soderberg (Swe)

13:26 Austin Eckroat (US), Zach Johnson (US), Thorbjoern Olesen (Den)

13:37 John Daly (US), (a) Santiago De La Fuente (Mex), Aaron Rai (Eng)

13:48 Stewart Cink (US), (a) Dominic Clemons (Eng), Chris Kirk (US)

14:04 Stephan Jaeger (Ger), Joaquin Niemann (Chi), Adam Schenk (US)

14:15 Christiaan Bezuidenhout (SA), Lucas Glover (US), Adam Hadwin (Can)

14:26 Tony Finau (US), Russell Henley (US), Matthieu Pavon (Fra)

14:37 Tommy Fleetwood (Eng), Robert MacIntyre (Sco), Jon Rahm (Spa)

14:48 Ludvig Aaberg (Swe), Bryson DeChambeau (US), Joo-Hyung Kim (Kor)

14:59 Brian Harman (US), Viktor Hovland (Nor), Sahith Theegala (US)

15:10 Tyrrell Hatton (Eng), Max Homa (US), Rory McIlroy (NI)

15:21 Keegan Bradley (US), (a) Gordon Sargent (US), Will Zalatoris (US)

15:32 Alexander Bjoerk (Swe), Harris English (US), Maverick McNealy (US)

15:43 Sean Crocker (US), Guido Migliozzi (Ita), (a) Tommy Morrison (US)

15:54 John Catlin (US), Gun-Taek Koh (Kor), David Puig (Spa)

16:05 Daniel Bradbury (Eng), Thriston Lawrence (SA), Elvis Smylie (Aus)

16:16 Ignacio Elvira (Spa), Darren Fichardt (SA), Min-Kyu Kim (Kor)

16:27 Mason Andersen (US), Sam Hutsby (Eng), Masahiro Kawamura (Jpn)