When is the Afcon final? Date, time and tournament results in full from Africa Cup of Nations 2025

Hosts Morocco are hoping to win Afcon for the first time since 1976 when they take on Senegal in Sunday’s final

AFCON semi-finals: Morocco to play Nigeria, Egypt to face Senegal

Morocco advanced to the Africa Cup of Nations final with a 4-2 win on penalties over Nigeria on Wednesday, and the hosts will meet Senegal in the final.

Nigeria goalkeeper Stanley Nwabali saved one but was bettered by Bono in the shootout after the teams drew 0-0 with extra time in front of 65,458 mostly Morocco fans in Rabat's Prince Moulay Abdellah Stadium.

The host nation set up a title match in the same stadium Sunday with 2021 champion Senegal, which defeated Egypt 1-0 the other semifinal earlier in Tangier.

Morocco is bidding for its first title since its only success in 1976 and tickets for the decider are likely to command steep prices.

Here is everything you need to know, plus all the results from this year’s Afcon.

Brahim Diaz has starred for Morocco in their bid to lift the Afcon trophy on home soil
Brahim Diaz has starred for Morocco in their bid to lift the Afcon trophy on home soil (AFP/Getty)

Afcon 2025 fixture schedule

All times GMT

Third-place play-off

Saturday, January 17, 2026

Egypt v Nigeria | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Final

Sunday, January 18, 2026

Senegal v Morocco | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Results

Sunday, December 21, 2025

Morocco 2-0 Comoros | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Monday, December 22, 2025

Mali 1-1 Zambia | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

South Africa 2-1 Angola | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt 2-1 Zimbabwe | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Tuesday, December 23, 2025

DR Congo 1-0 Benin | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Senegal 3-0 Botswana | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Nigeria 2-1 Tanzania | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Tunisia 3-1 Uganda | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Wednesday, December 24, 2025

Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Algeria 3-0 Sudan | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast 1-0 Mozambique | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Cameroon 1-0 Gabon | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Friday, December 26, 2025

Angola 1-1 Zimbabwe | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt 1-0 South Africa | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Zambia 0-0 Comoros | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Morocco 1-1 Mali | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, December 27, 2025

Benin 1-0 Botswana | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Senegal 1-1 Congo DR | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Uganda 1-1 Tanzania | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Nigeria 3-2 Tunisia | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Sunday, December 28, 2025

Gabon 2-3 Mozambique | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Equatorial Guinea 0-1 Sudan | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Algeria 1-0 Burkina Faso | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast 1-1 Cameroon | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Monday, December 29, 2025

Angola 0-0 Egypt | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Zimbabwe 2-3 South Africa | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Comoros 0-0 Mali | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Zambia 0-3 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Tuesday, December 30, 2025

Tanzania 1-1 Tunisia | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Uganda 1-3 Nigeria | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Benin 0-3 Senegal | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Botswana 0-3 Congo DR | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Wednesday, December 31, 2025

Equatorial Guinea 1-3 Algeria | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Sudan 0-2 Burkina Faso | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Gabon 2-3 Ivory Coast | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Mozambique 1-2 Cameroon | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Round of 16

Saturday, January 3, 2026

Senegal 3-1 Sudan | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Mali 1-1 Tunisia - Mali won 3-2 on penalties | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Sunday, January 4, 2026

Morocco 1-0 Tanzania | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

South Africa 1-2 Cameroon | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Monday, January 5, 2026

Egypt 3-1 Benin | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Nigeria 4-0 Mozambique | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Tuesday, January 6, 2026

Algeria 1-0 DR Congo | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast 3-0 Burkino Faso | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Quarter-finals

Friday, January 9, 2026

Mali 0-1 Senegal | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Cameroon 0-2 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, January 10, 2026

Algeria 0-2 Nigeria | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt 3-2 Ivory Coast | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Semi-finals

Wednesday, January 14, 2026

Senegal 1-0 Egypt | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Nigeria 0-0 Morocco (Morocco won 4-2 on penalties | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

