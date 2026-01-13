Stay up to date with notifications from The Independent

Independent
More
Voices
Best
TV

Afcon 2025: Fixtures, results and semi-final schedule in full from Africa Cup of Nations

Morocco host the 24-nation tournament and are hoping to win Afcon for the first time since 1976

AFCON semi-finals: Morocco to play Nigeria, Egypt to face Senegal

And then there were four. The Africa Cup of Nations semi-final line-up was finalised on Saturday with Egypt and Nigeria joining Senegal and high-flying hosts Morocco in the penultimate stage.

Senegal dispatched Mali in convincing fashion before Morocco lit up the Stade Prince Moulay Abdallah to knock out five-time Afcon winners Cameroon, with tournament top scorer Brahim Diaz taking his tally to five goals in as many games.

Free-scoring Nigeria denied the Moroccans a fiery showdown with north African neighbours Algeria as goals from strike partnership Victor Osimhen and Akor Adams delivered the Super Eagles a 2-0 win, before Egypt sent defending champions Ivory Coast packing in a five-goal thriller, with Mohamed Salah’s second-half strike proving the difference.

The final two will be decided on Wednesday afternoon ahead of Sunday’s tournament climax in Rabat, which will see one of the remaining four African heavyweights crowned the Afcon 2025 champions.

Here is the schedule and kick-off times for the quarter-finals and beyond:

Brahim Diaz has starred for Morocco in their bid to lift the Afcon trophy on home soil
Afcon 2025 fixture schedule

All times GMT

Semi-finals

Wednesday, January 14, 2026

Senegal v Egypt | 5:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Nigeria v Morocco | 8:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Third-place play-off

Saturday, January 17, 2026

Semi-final 1 Loser v Semi-final 2 Loser | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Final

Sunday, January 18, 2026

Semi-final 1 Winner v Semi-final 2 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Results

Sunday, December 21, 2025

Morocco 2-0 Comoros | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Monday, December 22, 2025

Mali 1-1 Zambia | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

South Africa 2-1 Angola | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt 2-1 Zimbabwe | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Tuesday, December 23, 2025

DR Congo 1-0 Benin | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Senegal 3-0 Botswana | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Nigeria 2-1 Tanzania | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Tunisia 3-1 Uganda | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Wednesday, December 24, 2025

Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Algeria 3-0 Sudan | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast 1-0 Mozambique | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Cameroon 1-0 Gabon | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Friday, December 26, 2025

Angola 1-1 Zimbabwe | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt 1-0 South Africa | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Zambia 0-0 Comoros | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Morocco 1-1 Mali | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, December 27, 2025

Benin 1-0 Botswana | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Senegal 1-1 Congo DR | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Uganda 1-1 Tanzania | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Nigeria 3-2 Tunisia | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Sunday, December 28, 2025

Gabon 2-3 Mozambique | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Equatorial Guinea 0-1 Sudan | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Algeria 1-0 Burkina Faso | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast 1-1 Cameroon | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Monday, December 29, 2025

Angola 0-0 Egypt | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Zimbabwe 2-3 South Africa | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Comoros 0-0 Mali | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Zambia 0-3 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Tuesday, December 30, 2025

Tanzania 1-1 Tunisia | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Uganda 1-3 Nigeria | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Benin 0-3 Senegal | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Botswana 0-3 Congo DR | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Wednesday, December 31, 2025

Equatorial Guinea 1-3 Algeria | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Sudan 0-2 Burkina Faso | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Gabon 2-3 Ivory Coast | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Mozambique 1-2 Cameroon | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Round of 16

Saturday, January 3, 2026

Senegal 3-1 Sudan | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Mali 1-1 Tunisia - Mali won 3-2 on penalties | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Sunday, January 4, 2026

Morocco 1-0 Tanzania | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

South Africa 1-2 Cameroon | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Monday, January 5, 2026

Egypt 3-1 Benin | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Nigeria 4-0 Mozambique | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Tuesday, January 6, 2026

Algeria 1-0 DR Congo | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast 3-0 Burkino Faso | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Quarter-finals

Friday, January 9, 2026

Mali 0-1 Senegal | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Cameroon 0-2 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, January 10, 2026

Algeria 0-2 Nigeria | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt 3-2 Ivory Coast | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

