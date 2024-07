Wimbledon order of play and Saturday’s schedule

Support truly

Andy Murray and Emma Raducanu get their doubles act underway on Saturday, while Novak Djokovic and Iga Swiatek are in action and Britain’s Harriet Dart looks to reach the fourth round of the Championships.

Murray and Raducanu have teamed up for a sensational pairing of Britain’s two active grand slam champions in the mixed doubles, in what could be Murray’s final match at Wimbledon following his defeat in the men’s doubles with brother Jamie.

Djokovic, having survived a scare against the British wildcard Jacob Fearnley in the second round, now takes on the Alexei Popyrin, who pushed the 24-time grand slam champion to four sets at the Australian Open at the start of the year.

World No 1 Swiatek is warming up nicely at Wimbledon having reached the quarter-finals last year and takes on Yulia Putintseva, who won the Birmingham title on grass last month.

Dart became the third Briton to reach the third round when she defeated compatriot Katie Boulter in three sets and now takes on China’s Xinyu Wang, who scored the biggest win of her career in the previous round against fifth seed Jessica Pegula.

Wimbledon intended order of play - Saturday 6 July

CENTRE COURT - SHOW COURT - 13:30 START

Cameron Norrie (GBR) vs Alexander Zverev (GER) [4] 1

Ons Jabeur (TUN) [10] vs Elina Svitolina (UKR) [21] 2

Alexei Popyrin (AUS) vs Novak Djokovic (SRB) [2] 3

No.1 COURT - SHOW COURT - 13:00 START

1 Denis Shapovalov (CAN) vs Ben Shelton (USA) [14] T/F 2/3

Iga Swiatek (POL) [1] vs Yulia Putintseva (KAZ) 2

Elena Rybakina (KAZ) [4] vs Caroline Wozniacki (DEN) 3

Marcelo Arevalo (ESA) / Shuai Zhang (CHN) vs

Andy Murray (GBR) / Emma Raducanu (GBR) 4

No.2 COURT - SHOW COURT - 11:00 START

Harriet Dart (GBR) vs Xinyu Wang (CHN) 1

Jan-Lennard Struff (GER) vs Daniil Medvedev [5] T/F 1/6 3/6 6/4 1/1 2

Taylor Fritz (USA) [13] vs Alejandro Tabilo (CHI) [24] 3

No.3 COURT - SHOW COURT - 11:00 START

Lucas Pouille (FRA) vs Alex de Minaur (AUS) [9] 1

Danielle Collins (USA) [11] vs Beatriz Haddad Maia (BRA) [20] 2

Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR) [3] vs

Andreas Mies (GER) / John-Patrick Smith (AUS) 3

COURT 12 - SHOW COURT - 11:00 START

Brandon Nakashima (USA) vs Ugo Humbert (FRA) [16] T/F 6/7(9) 3/6 7/6(5) 6/6 1

Bernarda Pera (USA) vs Jelena Ostapenko (LAT) [13] 2

Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) [16] vs

Julian Cash (GBR) / Robert Galloway (USA) 3

COURT 18 - SHOW COURT - 11:00 START

Anna Kalinskaya [17] vs Liudmila Samsonova [15] 1

Holger Rune (DEN) [15] vs Quentin Halys (FRA) 2

Santiago Gonzalez (MEX) / Edouard Roger-Vasselin (FRA) [6]

vs Christopher Eubanks (USA) / Evan King (USA) 3

Su-Wei Hsieh (TPE) / Elise Mertens (BEL) [1] vs

Emily Appleton (GBR) / Yuriko Lily Miyazaki (GBR) 4

Santiago Gonzalez (MEX) / Giuliana Olmos (MEX) vs

Luke Johnson (GBR) / Freya Christie (GBR) 5

Court 4 - 11:00 START

Daniela Piani (GBR) vs Antonia Vergara Rivera (CHI) [14] (GS) 1

Benjamin Gusic Wan (GBR) vs

Theo Papamalamis (FRA) [16] (BS) 2

Hannah Klugman (GBR) [5] vs Vittoria Paganetti (ITA) (GS) 3

Luca Preda (ROU) [5] vs Mark Ceban (GBR) (BS) 4

Gabia Paskauskas (GBR) vs Laura Samson (CZE) [2] (GS) 5

Court 5 - 11:00 START

Daniil Sarksian vs Luke Hooper (GBR) (BS) 1

Marko Maksimovic (SRB) [12] vs Charlie Swaine (GBR) (BS) 2

Asia Muhammad (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) [15] vs

Diana Shnaider / Elena Vesnina 3

Timea Babos (HUN) / Nadiia Kichenok (UKR) vs

Nicole Melichar-Martinez (USA) / Ellen Perez (AUS) [3] 4

Court 6 - 11:00 START

Brooke Black (GBR) vs Sonja Zhiyenbayeva (KAZ) (GS) 1

Hephzibah Oluwadare (GBR) vs Kaitlyn Rolls (USA) [12] (GS) 2

Cristina Bucsa (ESP) / Nao Hibino (JPN) vs

Hao-Ching Chan (TPE) / Veronika Kudermetova [12] 3

Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [11] vs

Tomas Machac (CZE) / Zhizhen Zhang (CHN) 4

Marcus Willis (GBR) / Alicia Barnett (GBR) vs

Ivan Dodig (CRO) / Hao-Ching Chan (TPE) [8] 5

Court 7 - 11:00 START

Miyu Kato (JPN) / Shuai Zhang (CHN) vs

Sofia Kenin (USA) / Bethanie Mattek-Sands (USA) [14] 1

Caroline Dolehide (USA) / Desirae Krawczyk (USA) [7] vs

Emma Navarro (USA) / Diane Parry (FRA) 2

Leylah Fernandez (CAN) / Ena Shibahara (JPN) vs

Ulrikke Eikeri (NOR) / Ingrid Neel (EST) [16] T/F 2/6 0/0 3

Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova vs

Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2] T/F 1/1 4

Flora Johnson (GBR) vs Alena Kovackova (CZE) [7] (GS) 5

Iva Ivanova (BUL) [16] vs Isabelle Lacy (GBR) (GS) 6

Court 8 - 11:00 START

Romain Arneodo (MON) / Sem Verbeek (NED) vs

Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [4] T/F 4/6 4/5 1

Nuno Borges (POR) / Arthur Rinderknech (FRA) vs

Charles Broom (GBR) / Arthur Fery (GBR) T/F 4/6 0/0 2

Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs

Nicolas Barrientos (COL) / Francisco Cabral (POR) T/F 6/7(1) 7/6(5) 3/4 3

Fabrice Martin (FRA) / Matwe Middelkoop (NED) vs

Max Purcell (AUS) / Jordan Thompson (AUS) [15] T/F 4/6 3/3 4

Constantin Frantzen (GER) / Hendrik Jebens (GER) vs

Rohan Bopanna (IND) / Matthew Ebden (AUS) [2] 5

Court 9 - 11:00 START

Zach Stephens (GBR) vs Tianhui Zhang (CHN) (BS) 1

Alexander Razeghi (USA) vs Nathan Trouve (FRA) (BS) 2

Rose Marie Nijkamp (NED) vs Lucie Urbanova (CZE) (GS) 3

Reina Goto (JPN) vs Asylzhan Arystanbekova (KAZ) (GS) 4

Laima Vladson (LTU) vs Sonja Zhenikhova (GER) (GS) 5

Kristina Penickova (USA) [9] vs Yelyzaveta Kotliar (UKR) (GS)

Court 10 - 11:00 START

Mees Rottgering (NED) vs Andreas Timini (CYP) (BS) 1

Tereza Krejcova (CZE) vs Noemi Basiletti (ITA) (GS) 2

Pavle Marinkov (AUS) vs Tomasz Berkieta (POL) [4] (BS) 3

Eliska Tichackova (CZE) vs Thea Frodin (USA) (GS) 4

Luna Maria Cinalli (ARG) vs Lea Nilsson (SWE) (GS) 5

Court 11 - 11:00 START

Henry Bernet (SUI) vs Andrea De Marchi (ITA) (BS) 1

William Rejchtman Vinciguerra (SWE) vs Ian Mayew (USA) (BS) 2

Hoyoung Roh (KOR) vs Maxwell Exsted (USA) (BS) 3

Anna Maria Fedotova (DOM) vs Charo Esquiva Banuls (ESP) (GS) 4

Mae Malige (FRA) vs Nicolai Budkov Kjaer (NOR) [2] (BS) 5

Court 14 - 11:00 START

Barbora Krejcikova (CZE) [31] vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 1

Francisco Comesana (ARG) vs Lorenzo Musetti (ITA) [25] 2

Barbora Krejcikova (CZE) / Laura Siegemund (GER) [8] vs

Samantha Murray Sharan (GBR) / Eden Silva (GBR) T/F 7/6(1) 5/4 3

Rinky Hijikata (AUS) / John Peers (AUS) vs

Neal Skupski (GBR) / Michael Venus (NZL) [9] 4

Kevin Krawietz (GER) / Alexandra Panova vs

Austin Krajicek (USA) / Laura Siegemund (GER) [4] 5

Court 15 - 11:00 START

Arthur Fils (FRA) vs Roman Safiullin 1

Coco Gauff (USA) / Jessica Pegula (USA) [11] vs

Anna Danilina (KAZ) / Yifan Xu (CHN) 2

Sander Gille (BEL) / Joran Vliegen (BEL) [14] vs

Lloyd Glasspool (GBR) / Jean-Julien Rojer (NED) 3

Atakan Karahan (TUR) vs Daniele Rapagnetta (ITA) (BS) 4

Sebastian Ofner (AUT) / Sam Weissborn (AUT) vs

Sebastian Baez (ARG) / Dustin Brown (JAM) 5

Court 16 - 11:00 START

Nicolas Mahut (FRA) / Skander Mansouri (TUN) vs

Reese Stalder (USA) / Aleksandar Vukic (AUS) T/F 4/2 1

NOT BEFORE 12:00

Roberto Bautista Agut (ESP) vs Fabio Fognini (ITA)

T/F 7/6(6) 3/6 5/7 5/4 2

Miriam Kolodziejova (CZE) / Anna Siskova (CZE) vs

Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) [5] 3

Yana Sizikova / Yafan Wang (CHN) vs

Anna Kalinskaya / Donna Vekic (CRO) 4

Jackson Withrow (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) vs

Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [5] 5

Court 17 - 11:00 START

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs Emil Ruusuvuori (FIN) 1

Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [4] vs

Olivia Gadecki (AUS) / Elixane Lechemia (FRA) T/F 2/1 2

Jeline Vandromme (BEL) [10] vs Gaeul Jang (KOR) (GS) 3

Emily Sartz-Lunde (NOR) vs Monika Stankiewicz (POL) (GS)

How can I watch Wimbledon?

Wimbledon will be shown on the BBC in the UK, with full coverage of the tournament available to watch on BBC One, BBC Two and across the BBC iPlayer and BBC Sport website.

What is Saturday’s TV schedule?

11:00 -15:00 - Live coverage - BBC Two

11:00-21:00 - Live coverage of outside courts - BBC Red Button

14:00-18:00 - Live coverage - BBC One

15:00 -19:00 - Live coverage - BBC Two

19:00-21:00 - Live coverage - BBC One

21:00-22:00 - Today at Wimbledon - BBC Two