Emma Raducanu is the last Briton standing in the singles as the last-16 gets underway, with Carlos Alcaraz, Jannik Sinner and Coco Gauff all in action today.

Raducanu faces the qualifier Lulu Sun aiming to reach her first Wimbledon quarter-final, after taking the decision to pull out of her mixed doubles match with Andy Murray due to wrist soreness.

Alcaraz survived a five-set thriller with Frances Tiafoe in round three and now takes on Frenchman Ugo Humbert, while the match of the day is arguably the clash between World No 1 Sinner and big-serving American Ben Shelton, who has won three five-setters in row.

Gauff takes on compatriot and 19th seed Emma Navarro in another intriguing match as the World No 2 looks to reach the Wimbledon quarter-finals for the first time in her career.

Wimbledon intended order of play - Sunday 7 July

CENTRE COURT - SHOW COURT - 13:30 START

Carlos Alcaraz (ESP) [3] vs Ugo Humbert (FRA) [16] 1

Lulu Sun (NZL) vs Emma Raducanu (GBR) 2

Emma Navarro (USA) [19] vs Coco Gauff (USA) [2] 3

No.1 COURT - SHOW COURT - 13:00 START

Jasmine Paolini (ITA) [7] vs Madison Keys (USA) [12] 1

Jannik Sinner (ITA) [1] vs Ben Shelton (USA) [14] 2

Grigor Dimitrov (BUL) [10] vs Daniil Medvedev [5] 3

No.2 COURT - SHOW COURT - 11:00 START

Paula Badosa (ESP) vs Donna Vekic (CRO) 1

Tommy Paul (USA) [12] vs Roberto Bautista Agut (ESP) 2

Lloyd Glasspool (GBR) / Harriet Dart (GBR) vs

Fabrice Martin (FRA) / Cristina Bucsa (ESP) 3

No.3 COURT - SHOW COURT - 11:00 START

Rinky Hijikata (AUS) / John Peers (AUS) vs

Neal Skupski (GBR) / Michael Venus (NZL) [9] 1

Marcus Willis (GBR) / Alicia Barnett (GBR) vs

Ivan Dodig (CRO) / Hao-Ching Chan (TPE) [8] 2

Maximo Gonzalez (ARG) / Ulrikke Eikeri (NOR) vs

Jean-Julien Rojer (NED) / Bethanie Mattek-Sands (USA) 3

Robert Galloway (USA) / Ingrid Neel (EST) vs

Jamie Murray (GBR) / Taylor Townsend (USA) 4

COURT 12 - SHOW COURT - 11:00 START

Timea Babos (HUN) / Nadiia Kichenok (UKR) vs

Nicole Melichar-Martinez (USA) / Ellen Perez (AUS) [3] 1

Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR) [3] vs

Andreas Mies (GER) / John-Patrick Smith (AUS) 2

Neal Skupski (GBR) / Desirae Krawczyk (USA) [6] vs

Rafael Matos (BRA) / Luisa Stefani (BRA) 3

Marcelo Arevalo (ESA) / Shuai Zhang (CHN) vs

Rajeev Ram (USA) / Katie Volynets (USA) 4

COURT 18 - SHOW COURT - 11:00 START

Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova vs

Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2] T/F 1/1 1

Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [4] vs

Leylah Fernandez (CAN) / Ena Shibahara (JPN) 2

Harri Heliovaara (FIN) / Gabriela Dabrowski (CAN) vs

Michael Venus (NZL) / Erin Routliffe (NZL) [2] 3

Nathaniel Lammons (USA) / Ena Shibahara (JPN) vs

Max Purcell (AUS) / Dayana Yastremska (UKR) 4

Court 4 - 11:00 START

Viktor Frydrych (GBR) vs Maxim Mrva (CZE) [10] (BS) 1

Iva Ivanova (BUL) [16] vs Isabelle Lacy (GBR) (GS) 2

Luca Preda (ROU) [5] vs Mark Ceban (GBR) (BS) 3

Joy De Zeeuw (NED) vs Mingge Xu (GBR) [8] (GS) 4

Max Schoenhaus (GER) vs Charlie Robertson (GBR) (BS) 5

Kaylan Bigun (USA) [1] vs Maximilian Carrier (GBR) (BS) 6

Court 5 - 11:00 START

Kai-Luca Ampaw (GBR) vs Andres Santamarta Roig (ESP) (BS) 1

Hollie Smart (GBR) vs Annika Penickova (USA) (GS) 2

Kase Schinnerer (USA) vs Jamie Diack (GBR) (BS) 3

Flora Johnson (GBR) vs Alena Kovackova (CZE) [7] (GS) 4

Federico Cina (ITA) [3] vs Zechariah Hamrouni (GBR) (BS) 5

Gabia Paskauskas (GBR) vs Laura Samson (CZE) [2] (GS) 6

Court 6 - 11:00 START

Renata Jamrichova (SVK) [1] vs Christasha McNeil (USA) (GS) 1

Timofei Derepasko vs Flynn Thomas (SUI) (BS) 2

Emily Sartz-Lunde (NOR) vs Monika Stankiewicz (POL) (GS) 3

Iva Jovic (USA) [6] vs Julie Pastikova (CZE) (GS) 4

Elizara Yaneva (BUL) vs Wakana Sonobe (JPN) [11] (GS) 5

Tyra Caterina Grant (USA) [4] vs Lilli Tagger (AUT) (GS) 6

Court 7 - 11:00 START

Vendula Valdmannova (CZE) vs Olivia Carneiro (BRA) (GS) 1

Jeline Vandromme (BEL) [10] vs Gaeul Jang (KOR) (GS) 2

Atakan Karahan (TUR) vs Daniele Rapagnetta (ITA) (BS) 3

Teodora Kostovic (SRB) [15] vs Malak El Allami (MAR) (GS) 4

Cooper Woestendick (USA) [15] vs

Tom Sickenberger (GER) (BS) 5

Maximo Zeitune (ARG) vs Thomas Faurel (FRA) (BS) 6

Court 8 - 11:00 START

Matthew Forbes (USA) vs Conor Brady (GBR) (BS) 1

Mika Stojsavljevic (GBR) vs Akasha Urhobo (USA) (GS) 2

Allegra Korpanec Davies (GBR) vs Julia Stusek (GER) (GS) 3

Petr Brunclik (CZE) [8] vs Henry Jefferson (GBR) (BS) 4

Reda Bennani (MAR) [14] vs Oliver Bonding (GBR) (BS) 5

Mayu Crossley (JPN) vs Eva Maria Ionescu (ROU) (GS) 6

Court 9 - 11:00 START

Ruth Roura Llaverias (ESP) vs Ena Koike (JPN) [13] (GS) 1

Jangjun Kim (KOR) [9] vs Jack Kennedy (USA) (BS) 2

Reina Goto (JPN) vs Asylzhan Arystanbekova (KAZ) T/F 6/2 0/6 0/0 (GS) 3

Eliska Tichackova (CZE) vs Thea Frodin (USA) (GS) 4

Anna Maria Fedotova (DOM) vs Charo Esquiva Banuls (ESP) (GS) 5

Laima Vladson (LTU) vs Sonja Zhenikhova (GER) (GS) 6

Court 10 - 11:00 START

Gustavo Ribeiro de Almeida (BRA) vs

Amir Omarkhanov (KAZ) [13] (BS) 1

Naoya Honda (JPN) vs Miguel Tobon (COL) [11] (BS) 2

Jagger Leach (USA) vs Izan Almazan Valiente (ESP) (BS) 3

Alexander Vasilev (BUL) vs Jan Kumstat (CZE) [6] (BS) 4

Kristina Penickova (USA) [9] vs Yelyzaveta Kotliar (UKR) (GS) 5

Donghyun Hwang (KOR) vs Rafael Jodar (ESP) (BS)

Court 11 - 11:00 START

Trevor Svajda (USA) vs Hayden Jones (AUS) [7] (BS) 1

Mae Malige (FRA) vs Nicolai Budkov Kjaer (NOR) [2] (BS) 2

Rosita Dencheva (BUL) vs Mika Buchnik (ISR) (GS) 3

Shannon Lam (USA) vs Mia Pohankova (SVK) (GS) 4

Shiho Tsujioka (JPN) vs Emerson Jones (AUS) [3] (GS) 5

Luna Maria Cinalli (ARG) vs Lea Nilsson (SWE) (GS) 6

Court 14 - 11:00 START

Sebastian Ofner (AUT) / Sam Weissborn (AUT) vs

Sebastian Baez (ARG) / Dustin Brown (JAM) 1

Barbora Krejcikova (CZE) / Laura Siegemund (GER) [8] vs

Hailey Baptiste (USA) / Alycia Parks (USA) 2

Su-Wei Hsieh (TPE) / Elise Mertens (BEL) [1] vs

Emily Appleton (GBR) / Yuriko Lily Miyazaki (GBR) 3

Jackson Withrow (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) vs

Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [5] 4

Jan Zielinski (POL) / Su-Wei Hsieh (TPE) [7] vs

Hugo Nys (MON) / Demi Schuurs (NED) 5

Court 15 - 11:00 START

Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [11] vs

Tomas Machac (CZE) / Zhizhen Zhang (CHN) 1

Asia Muhammad (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) [15] vs

Diana Shnaider / Elena Vesnina T/F 6/2 3/6 0/0 2

Charles Broom (GBR) / Arthur Fery (GBR) vs

Wesley Koolhof (NED) / Nikola Mektic (CRO) [7] 3

Matthew Ebden (AUS) / Ellen Perez (AUS) [1] vs

Andres Molteni (ARG) / Asia Muhammad (USA) 4

Julian Cash (GBR) / Maia Lumsden (GBR) vs

Henry Patten (GBR) / Olivia Nicholls (GBR) 5

Court 16 - 11:00 START

Caroline Dolehide (USA) / Desirae Krawczyk (USA) [7] vs

Caroline Garcia (FRA) / Kristina Mladenovic (FRA) 1

Lyudmyla Kichenok (UKR) / Jelena Ostapenko (LAT) [9] vs

Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR) 2

Santiago Gonzalez (MEX) / Giuliana Olmos (MEX) vs

Luke Johnson (GBR) / Freya Christie (GBR) 3

Mate Pavic (CRO) / Lyudmyla Kichenok (UKR) [3] vs

John Peers (AUS) / Nicole Melichar-Martinez (USA) 4

Court 17 - 11:00 START

Santiago Gonzalez (MEX) / Edouard Roger-Vasselin (FRA) [6]

vs Christopher Eubanks (USA) / Evan King (USA) 1

Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [1] vs

Nicolas Mahut (FRA) / Skander Mansouri (TUN) 2

Marta Kostyuk (UKR) / Elena-Gabriela Ruse (ROU) vs

Yana Sizikova / Yafan Wang (CHN) 3

Kevin Krawietz (GER) / Alexandra Panova vs

Austin Krajicek (USA) / Laura Siegemund (GER) [4]

How can I watch Wimbledon?

Wimbledon will be shown on the BBC in the UK, with full coverage of the tournament available to watch on BBC One, BBC Two and across the BBC iPlayer and BBC Sport website.

What is Sunday’s TV schedule?

11:00 -15:00 - Live coverage - BBC Two

11:00-21:00 - Live coverage of outside courts - BBC Red Button

12:15 - 17:00 - Live coverage - BBC One

15:00-21:00 - Live coverage - BBC Two

21:00-22:00 - Today at Wimbledon - BBC Two